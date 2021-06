Neretnieks pirms Tokijas olimpiskajām spēlēm maina zirgu

“Valour ir 11 gadi, tie ir paši spēka gadi lielajā sportā, viņš ir liels, atlētisks zirgs ar lielu lēksi. Ar Valour esam startējuši kopā šī gada pavasarī, kad arī izpildījām olimpisko normatīvu. Mūsu pirmajā pārlekšanā kopā aizlecām līdz otrajai vietai deviņu spēcīgu zirgu konkurencē Čehijā 150 cm maršrutā, trīs zvaigžņu statusa sacensībās. Kopumā Valour ir cerīgs partneris,” par zirgu saka Kristaps Neretnieks.

Šobrīd Neretnieks ar komandu bāzējas Vācijā privātā stallī, kur gatavojas startam Tokijā un aktīvi startē sacensībās. Valour ceļu uz Tokiju sāks 17.jūlijā, kad kopā ar citiem olimpiskajiem zirgiem dosies uz karantīnu Āhenē (Vācijā), tad ar reisu no Beļģijas 25.jūlijā izlidos uz Japānu.

“Mans mērķis Tokijā ir pirmajā un vienīgajā individuālajā kvalifikācijā 3.augustā nostartēt bez soda punktiem un kvalificēties individuālajam finālam 4.augustā. No 75 sportistiem, kuri izies uz starta pirmajā kvalifikācijā, finālam kvalificēsies 30 labākie. Tas mums nav viegls uzdevums, bet tas ir izdarāms,” par saviem mērķiem Tokijā saka sportists.

Neretnieks Tokijas olimpiskajās spēlēs startēs ar zirgu Valour. (Foto: Publicitātes foto)

Moon Ray Latvijas konkūra vēsturē savu vārdu ierakstījis kā zirgs, kurš pirmais Latvijai grūtā kvalifikācijas ceļā izcīnījis tiesības startēt olimpiskajās spēlēs, taču zirga spēka gadi šajā sportā jau ir aiz muguras. Viņš ir arī līdz šim vienīgais zirgs, kurš ar Latvijas sportistu seglos iekļuvis pasaules zirgu audzētāju reitinga pirmajā divdesmitniekā un bijis viens no 20 pelnošākajiem zirgiem pasaulē iegūto balvu ziņā.

“Moon Ray jau ir 16 gadi, viņš ir izcīnījis kvalifikāciju startam Tokijas olimpiskajās spēlēs, bet viņam kā kārtīgam sportistam ir savas veselības problēmas un viņu vairs nevaram dabūt tādā sportiskā formā, lai varētu startēt tik augstā līmenī. Viņš ir apbrīnojama personība, zirgu ar tik lielu sirdi vēl nebiju saticis, tādi ir retums un es esmu pateicīgs, ka mums izdevās satikties. Viņš man un visai manai komandai ir devis ļoti daudz. Kad spēles pārcēla, sākumā nezinājām tas ir labi vai slikti, tomēr mums bija pietiekami daudz laika, lai atrastu jaunu, spēcīgu zirgu, tā ka pagaidām mums viss izvērties labi,” par partneru maiņu saka Kristaps Neretnieks.

Kvalifikācija Tokijas olimpiskajām spēlēm konkūra disciplīnā ilga no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim un tas, ka Latvijas duets ieguvis tiesības startēt Tokijā, bija zināms jau 2020.gada sākumā. Startam olimpiskajās spēlēs no Austrumeiropas, Centrāleiropas un Centrālāzijas (C kvalifikācijas grupa) 29 valstīm varēja kvalificēties divi sportisti ar lielāko punktu skaitu, skaitot piecpadsmit labākos startus visa kvalifikācijas perioda laikā. Neretnieks ar Moon Ray kvalifikācijas gaitā sešas reizes izcīnīja uzvaras un četras reizes ieguva kādu no pjedestāla pozīcijām.