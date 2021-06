Seriāla "Pilna māja" zvaigzne atklāj, ka laulība ar krievu hokejistu Burē nav nemaz tik perfekta

45 gadus vecā Kendisa Kamerona Burē ir amerikāņu aktrise, producente, autore un sarunu šovu eksperte. Viņa ir pazīstama ar savu D.J. Tenneres lomu situāciju komēdijā "Pilna māja". Aktrise piedalījās arī seriāla turpinājumā.



Kendisa savā "Instagram" piektdien publicēja fotogrāfijas no pāra jubilejas svinību izbrauciena. Seriāla zvaigzne atklāja, ka viņai bieži tiek lūgts sniegt padomu laulības dzīvē.

"Kāds ir noslēpums? Dievs vien zina, ka es nekad par to grāmatu neuzrakstītu, jo mēs joprojām mācāmies, katru dienu," iesāk Kendisa.



"Cieņa. Cieņa. Cieņa. Komunikācija (kas ir ļoti svarīga, bet sarežģīti, ja viens no partneriem to nevēlas.) Sekss. Smiekli. Pacietība. Daudz pacietības. Mīlestība (darbības vārds, kas jāizrāda darbībā, nevis tikai sajūtu līmenī.)," turpina aktrise.

"Neviena laulība nav ideāla. Neviena. Un noteikti arī ne mūsu. Bet caur grūtībām, priekiem un bēdām, Dievs mūs ir svētījis ar savu vadību un neatlaidību. Es uzskatu, ka Dievs ir slepenā receptes sastāvdaļa," atklāj Kendisa.



"Šodien es viņu mīlu vairāk nekā todien, kad apprecējāmies. Un es zinu, ka viņš jūtas tāpat," secina aktrise.



Aktrise un bijušais Krievijas izlases hokejists Valērijs Burē apprecējās 1996. gadā. Pāra ģimenē aug meita Nataša (22), kā arī dēli Ļevs (21) un Maksims (19).

Kendisa pirms kāda laika runāja arī par savu seksuālo dzīvi ar Valēriju.



"Es domāju, ka tas it svarīgi. Jums tas ir jāsaglabā," viņa atklāja "Daily Blast Live".



"Jo ilgāk jūs esat precējušies, jo vieglāk uztvert viens otru kā pašsaprotamu. Jūs pazīstat viens otru tik labi, ka aizmirstat, tāpēc attiecībās jāsaglabā pikantums. Man tas patīk. Mēs ar vīru tā darām."

47 gadus vecais Valērijs Burē ir bijušais krievu hokejists, kurš spēlēja labās malas uzbrucēja pozīcijā. Karjeras laikā aizvadījis 10 sezonas spēcīgākajā hokeja līgā NHL, kur spēlējis sešos klubos - Monreālas "Canadiens", Kalgari "Flames", Floridas "Panthers", Sentluisas "Blues", Dalasas "Stars" un Losandželosas "Kings". Kopumā NHL aizvadījis 621 spēli un guvis 174 vārtus, kā arī 226 rezultatīvas piespēles. Tikmēr viņa 50 gadus vecais brālis Valērijs Burē, kuram tika iedota iesauka „krievu raķete”, NHL aizvadīja 13 sezonas, kopā aizvadot 702 spēles, gūstot 437 vārtus.