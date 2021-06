Somijas futbola līdzjutēji pārved mājās Covid-19

Kā raidorganizācijai YLE pastāstījis Somijas Veselības un sociālās attīstības institūta diagnostikas nodaļas direktors Mika Salminens, vīruss atklāts 120 pasažieriem, kas atgriezušies no Krievijas otrās lielākās pilsētas, galvenokārt futbola faniem, un paredzams, ka šis skaitlis vēl pieaugs.

Institūts aicinājis veikt Covid-19 testus ne tikai futbola līdzjutējus, bet pilnīgi visus pasažierus, kas atgriezušies no Sanktpēterburgas vai vispār no Krievijas "ar jebkuras firmas autobusu", jo ikviens no viņiem varēja būt pakļauts inficēšanās riskam. Pārbaudīties ieteikts arī cilvēkiem, kuri ar viņiem kontaktējušies.

Somijas veselības nozares amatpersonas šonedēļ paziņoja, ka vairāki apzinātie inficēšanās gadījumi saistīti ar Sanktpēterburgas alus restorānu "Alpenhaus", kas atrodas netālu no stadiona "Gazprom Arena". Tūristiem, kas apmeklējuši šo restorānu, ieteikts būt īpaši piesardzīgiem.

Institūta eksperti uzskata, ka tūristi inficējušies galvenokārt ar vīrusa delta paveidu, kas sākotnēji tika dēvēts par Indijas paveidu, bet precīzas informācijas par to pagaidām nav, jo vīrusa paveida noteikšanai vajadzīgas aptuveni divas nedēļas.

Somijas robežsargi nodevuši veselības nozares amatpersonu rīcībā visu to cilvēku sarakstus, kuri pēdējā laikā atgriezušies no Krievijas, un ar viņiem jau sazinās attiecīgās pašvaldības. Lielākā daļa šādu inficēšanās gadījumu atklāti Helsinku apkaimē.

YLE norāda, ka otrdien caur Vālimā robežkontroles punktu sastrēguma dēļ aptuveni 800 cilvēkiem atļauts iebraukt Somijā bez testēšanās, un jau ceturtdien aptuveni simtam no viņiem apstiprināta inficēšanās.

Krievijā saslimstība ar Covid-19 kopš jūnija vidus strauji pieaug, un tas tiek skaidrots ar vīrusa delta paveida izplatīšanos. Sanktpēterburgā aizvadītajā diennaktī slimība prasījusi 107 cilvēku dzīvības - tas ir augstākais upuru skaits kopš pandēmijas sākuma, kas reģistrēts kādā no Krievijas pilsētām.

Visā Krievijā jaunatklāto gadījumu skaits šai diennaktī pārsniedzis 21 600, kas savukārt ir augstākais rādītājs kopš janvāra.