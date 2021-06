Ar paziņojumu klajā Nasibs nāca sociālajā vietnē "Instagram": "Ļaudis, kā klājas? Es esmu Karls Nasibs. Atrodos savās mājās Rietumčesterā, Pensilvānijā. Es tikai gribēju ātri pateikt, ka esmu gejs. Es to gribēju pateikt jau kādu laiku, bet beidzot jūtos pietiekami ērti, lai to dabūtu nost no pleciem."

Viņš norādīja, ka ir diezgan noslēgta persona, tāpēc to nedara uzmanības dēļ, bet, viņaprāt, ir svarīgi par to runāt. "Es tiešām ceru, ka vienu dienu šādi video un šāds "iznākšanas process" vienkārši vairs nebūs vajadzīgs. "

28 gadus vecais Nasibs saviem sekotājiem arī norādīja, ka viņš ziedo 100 000 ASV dolāru "Trevor" projektam, kura mērķis ir novērst pašnāvības LGBT kopienas jauniešu vidū.

Tikmēr NFL komisārs Rodžers Gudels uzslavējis Nasiba paziņojumu. "Esam lepni par Karlu, ka viņš dalījās patiesībā. Mēs ceram, ka kādreiz tādi paziņojumi kā šis tiešām vairs nebūs ziņu vērti. Novēlam Karlam vislabāko veiksmi nākamajā sezonā."