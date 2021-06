Ukraina aizraujošā spēlē izcīna savu pirmo uzvaru Eiropas čempionāta finālturnīrā

Ukrainas izlase C apakšgrupas spēlē Bukarestē ar 2:1 (2:0) uzvarēja debitanti Ziemeļmaķedoniju.

Vārtus uzvarētāju labā guva Andrijs Jarmolenko un Romāns Jaremčuks, bet Ziemeļmaķedonijas komandā izcēlās Ezģans Alioski.Pašā spēles sākumā abas izlases spēlēja piesardzīgi, bet drīz vien virsroku ņēma ukraiņi. Pārsvars bumbas kontrolē ļāva lēnām un pacietīgi veidot momentus pie ziemeļmaķedoniešu vārtiem. Pirmais centrējums soda laukumā bija bez rezultāta, bet astotajā minūtē bumbu vārtu apakšējā labajā stūrī centās ieraidīt Ruslans Maļinovskis, taču nesekmīgi. Vēlāk sekoja divi stūra sitieni pie Ziemeļmaķedonijas vārtiem, bet Stoles Dimitrijevska vārti palika neiekaroti.

12.minūtē bumbu uzbrukuma smailē ieguva Jaremčuks, kurš atrāvās no aizsarga un ieskrēja soda laukumā, taču izlēma piespēlēt, kā rezultātā aizsargs izklupienā neitralizēja situāciju. Jau trīs minūtes vēlāk no aptuveni 25 metriem Ukrainas izlases vārtsarga modrību centās pārbaudīt Bobans Nikolovs, taču aizsargs pašaizliedzīgi bloķēja viņa tālšāvienu. Brīdi vēlāk no tuvas distances Elifam Elmasam neizdevās novirzīt bumbu vārtu tīklā.

Tuvojoties 20.minūtei ukraiņi turpināja meklēt brīvas piespēļu līnijas starp pretinieku aizsargiem, taču līdz labai sitiena pozīcijai izdevās tikt vien 23.minūtē. Jarmolenko soda laukuma aprisēs izpildīja sitienu, taču tas neizdevās precīzs, bet atkārtoti uzbrukumi cerēto rezultātu nedeva.

Jarmolenko vēl labāku vārtu gūšanas iespēju neizdevās izmantot 28.minūtē, bet jau brīdi vēlāk pēc stūra sitiena izspēles viņš bija nepiesegts pie labā vārtu staba. Bumbu līdz Ukrainas izlases kapteinim ar filigrānu piespēli nogādāja Oleksandrs Karavajevs. Nepilnas piecas minūtes vēlāk vārtu guvējam tika sniegta medicīniskā aprūpe. Futbolists savainoja potīti, taču spēja atgriezties spēlē.

Ukrainas izlases kapteinis 35.minūtē palīdzēja savai komandai iegūt divu vārtu pārsvaru. Viņš no laukuma sāna ar vienu pieskārienu uzbrukuma smailē izvirzīja Jaremčuku, kurš izgājienā vienatnē pret vārtsargu panāca 2:0. Četras minūtes pēc otrajiem zaudētajiem vārtiem Goranam Pandevam soda laukumā izdevās apspēlēt aizsargu un pārcelt bumbu pāri vārtsargam, taču gūtie vārti netika ieskaitīti aizmugures stāvokļa dēļ.

Jau otrā puslaika pirmajā minūtē Pandevs uzbrukuma smailē izvirzīja Enisu Bardi, bet Heorhijs Buščans aizsniedzās līdz apakšējā stūrī lidojošajai bumbai. Tikmēr 50.minūtē Maļinovskis, izpildot standartsituāciju, bumbu raidīja vārtu kreisajā augšējā stūrī, taču Dimitrijevskis ar pirkstu galiem to novirzīja virs vārtiem.

Piecas minūtes vēlāk vārtsargs aizskāra Jaremčuka sitienu, bumbai atsitoties pret vārtu pārliktni. Pirmais pie atlēkušās bumbas bija Pandevs, bet Jarmolenko viņam iesita pa kāju, kas Ziemeļmaķedonijai deva iespēju izpildīt 11 metru soda sitienu. Alioski sitiens tika atvairīts, bet viņš vēlreiz ieguva bumbu un nelielā palēcienā trieca to vārtu tīklā.

Aleksandars Trajkovskis 68.minūtē nolēma sist no vairāk nekā 25 metriem, kas Buščanam sagādāja nelielas problēmas. Pēc tam Ziemeļmaķedonijas izlase pie pretinieku vārtiem izveidoja vēl divas epizodes, taču izlīdzinājumu vēl nepanāca.

Mača 74.minūtē Maļinovskis laukuma labajā pusē pamanīja uz maiņu nākušo Viktoru Cigankovu. Futbolists nolēma sist pa kustīgu bumbu, kā rezultātā raidījums sanāca neprecīzs. Sešas minūtes vēlāk ukraiņi neveiksmīgi izspēlēja standartsituāciju, bet tiesnesis 82.minūtē ar VAR tehnoloģijas palīdzību secināja, ka viens no ziemeļmaķedoniešiem "mūrī" spēlējis ar roku.

Maļinovskis devās izpildīt "pendeli", taču Dimitrijevskis uzminēja, kurā pusē lidos bumba un atvairīja sitienu. Atlikušesajā laikā Ziemeļmaķedonija izmisīgi centās atspēlēties, taču nespēja tikt līdz labai sitiena pozīcijai un piedzīvoja otro zaudējumu turnīrā.

Ukrainas futbolisti meistarsacīkšu ievadā atspēlējās no 0:2, tomēr ar 2:3 atzina Nīderlandes izlases pārākumu. Ziemeļmaķedonija finālturnīrā debitēja ar neveiksmi 1:3 pret Austriju.

Ukrainai šis ir trešais finālturnīrs pēc kārtas, kaut gan padomju laikā tieši Ukrainas futbolisti pēdējās divās desmitgadēs veidoja PSRS izlases kodolu.

Ziemeļmaķedonijai netrūkst izlases rindās spēlējušu vīru, ieskaitot komandas rekordistu ar 38 gūtiem vārtiem 122 spēlēs - 37 gadus veco komandas kapteini Goranu Pandevu. Simboliski, ka tieši Pandevs guva Ziemeļmaķedonijas izlases pirmos vārtus.

Ziemeļmaķedonijas izlasi kopš 2015.gada vada vietējais speciālists Igors Angelovskis, bet Ukrainas vienības vadībā ir tās ilggadējā uzbrukuma zvaigzne un vārtu gūšanas rekordists izlasē Andrijs Ševčenko. Abas komandas pēdējo savstarpējo spēli aizvadīja 2015.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā, kad ar 2:0 uzvarēja Ukraina. Kopš 2003.gada Ziemeļmaķedonija uzvarējusi tikai vienu no četrām savstarpējām spēlēm, 2004.gada martā pārbaudes mačā svinot panākumu ar 1:0.

Pārbaudes spēlēs pirms finālturnīra Ukraina ar 1:0 pieveica Ziemeļīriju un ar 4:0 sagrāva Kipru, bet Ziemeļmaķedonija spēlēja 1:1 ar Slovēniju un sagrāva Kazahstānu - 4:0.

Pa trim punktiem C apakšgrupā nopelnījušas Nīderlande, Austrija un Ukraina, kas vienīgā aizvadījusi divus mačus. Ziemeļmaķedonija pagaidām pie punktiem nav tikusi.

Ceturtdienas otrajā spēlē Dānijas izlase Kopenhāgenā B grupas mačā plkst.19 tiksies ar Beļģiju. Savukārt plkst.22 Amsterdamā Nīderlande C grupas spēlē tiksies ar Austriju. Spēles translēs kanāls TV6.

2021.gada Eiropas čempionāta finālturnīrs līdz 11.jūlijam norisināsies Eiropas 11 pilsētās. Kontinenta spēcīgākā komanda tiks noskaidrota Vemblija stadionā Londonā. Atjaunotais Vemblija stadions izlašu turnīru titula maču uzņems pirmo reizi vēsturē, bet tā priekštecī savulaik tika izspēlēts 1966.gada Pasaules kausa fināls un 1996.gada Eiropas čempionāta fināls.

Pirms pieciem gadiem par Eiropas čempioni tika kronēta Portugāle, kas Parīzē notikušajā finālmačā ar rezultātu 1:0 pagarinājumā pārspēja Franciju.

Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 komandas sadalītas sešās apakšgrupās pa četrām katrā. Izslēgšanas turnīra pirmajai kārtai jeb astotdaļfinālam automātiski kvalificēsies divas labākās izlases, kā arī tajā iekļūs četras labākās trešo vietu ieguvējas.

Šajā Eiropas čempionātā kopumā tiks aizvadīta 51 spēle. Kad turnīrā piedalījās vēl 16 izlases, bija jānospēlē 31 mačs.

Ziemeļmaķedonijas futbola izlases sastāvs Eiropas čempionāta finālturnīram:

vārtsargi: Stole Dimitrijevskis (Madrides "Rayo Vallecano", Spānija), Risto Jankovs (Skopjes "Rabotnichki"), Damjans Šiškovskis (Katokopijas "Doxa", Kipra);

aizsargi: Egzons Bejtulai (Tetovas "Škendija"), Gjoko Zajkovs ("Charleroi", Beļģija), Kire Ristevskis (Limasolas AEL, Kipra), Visars Musliu (Sēkešfehērvāras "Fehervar", Ungārija), Ezģans Alioski (Līdsas "United", Anglija), Stefans Ristovskis (Zagrebas "Dinamo", Horvātija), Darko Velkovskis ("Rijeka", Horvātija);

pussargi: Arijans Ademi (Zagrebas "Dinamo", Horvātija), Eniss Bardi ("Levante", Spānija), Stefans Spirovskis ("Larnaca", Kipra), Bobans Nikolovs ("Lecce", Itālija), Tihomirs Kostadinovs ("Ruzomberok", Slovākija), Ferhans Hasani (Tirānas "Partizani", Albānija), Elifs Elmass ("Napoli", Itālija), Daniels Avramovskis (Kajseri "Kayserispor", Turcija), Darko Čurlinovs ("Stutgart", Vācija), Marjans Radeskis (Strumicas "Akademija Pandev");

uzbrucēji: Gorans Pandevs ("Genoa", Itālija), Aleksandars Trajkovskis ("Mallorka", Spānija), Ivans Tričkovskis (Larnakas AEK, Kipra), Vlatko Stojanovskis ("Chambly", Francija), Krste Velkovskis ("Sarajevo", Bosnija un Hercegovina), Milan Ristovskis (Trnavas "Spartak", Slovākija).

Ukrainas futbola izlases sastāvs Eiropas čempionāta finālturnīram:

vārtsargi: Heorhijs Buščans (Kijevas "Dinamo"), Andrijs Pjatovs, Anatolijs Trubins (abi - Doņeckas "Šahtar");

aizsargi: Eduards Soboļs ("Brugge", Beļģija), Ilļa Zabarnijs, Vitālijs Mikoļenko, Oleksandrs Karavajevs, Oleksandrs Timčuks, Deniss Popovs (visi - Kijevas "Dinamo"), Serhijs Krivcovs, Mikola Matvijenko (abi - Doņeckas "Šahtar");

pussargi: Serhijs Sidorčuks, Mikola Šaparenko, Viktors Cigankovs (visi - Kijevas "Dinamo"), Marloss, Tarass Stepaņenko, Heorhijs Sudakovs (visi - Doņeckas "Šahtar"), Andrijs Jarmolenko (Vesthemas "United", Anglija), Ruslans Maļinovskis (Bergāmo "Atalanta", Itālija), Jevhens Makarenko (Kortreikas KV, Beļģija), Oleksandrs Zinčenko (Mančestras "City", Anglija), Romāns Bezuss ("Ghent", Beļģija), Oleksandrs Zubkovs (Budapeštas "Ferencvaros", Ungārija);

uzbrucēji: Romāns Jaremčuks ("Ghent", Beļģija), Artems Besedins (Kijevas "Dinamo"), Artems Dovbiks ("Dnipro-1").