Jokiča "triple-double" neglābj "Nuggets" no zaudējuma trešajā ceturtdaļfināla mačā

Denveras "Nuggets" arī savā laukumā nespēja pārspēt Fīniksas "Suns", piekāpjoties ar 102:116 (27:37, 28:22, 21:31, 26:26) un sērijā līdz četrām uzvarām nonākot iedzinējos ar 0-3.

Par spīti viesu uzvarai starmešu gaismā piektdien nokļuva Jokičs, kurš finišēja ar 32 punktiem, 20 atlēkušajām bumbām un desmit rezultatīvām piespēlēm.

Pirmsspēles ceremonijā atzīmējot Jokiča kļūšanu par līgas sezonas vērtīgāko spēlētāju, serbs spēles laikā pievienojās Viltam Čemberlenam un Karīmam Abduldžabaram kā vienīgajiem spēlētājiem, kuriem NBA izslēgšanas spēlēs bijis pa spēkam sakrāt 30 punktus, 20 izcīnītas bumbas zem groziem un desmit rezultatīvas piespēles.

Jokičs sērijas trešajā mačā guva 32 punktus, bet klāt pievienoja 20 atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles. (Foto: AFP/Scanpix)

Tomēr no spēles Jokičs trāpīja vien 13 no 29 metieniem.

Mājiniekiem 21 punktu guva rezervists Montijs Moriss, 15 - Maikls Porters juniors un 14 - Vils Bārtons.

Viesu rindās Devinam Bukeram tika 28 punkti Krisam Polam - 27 punkti, sešas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles, Džejs Krauders pievienoja 14 punktus, bet Deandrē Eitons guva desmit punktus un izcīnīja 15 bumbas zem groziem.

"Suns" komandai tā bija jau sestā uzvara pēc kārtas.

"Tas nebūs viegli," sacīja Krauders par iespējamo pēdējo spēli sērijā. "Mēs sagaidām viņu labāko sniegumu, uz ko atbildēsim ar savu labāko."

Fīniksas vienība pirmo reizi kopš 2009./2010.gada sezonas var iekļūt NBA pusfinālā.

"Suns" pēc nonākšanas iedzinējos ar 2-3 vairs neļāva pretiniekiem izvirzīties vadībā.

Sērija turpināsies svētdien ar spēli Denverā.

Otrā piektdienas mačā Atlantas "Hawks" mājās piekāpās Filadelfijas "76ers" ar 111:127 (20:28, 36:33, 19:34, 36:32). Sērijā ar 2-1 vadībā ir filadelfieši.

Vēl viens sezonas vērtīgākā spēlētāja balvas kandidāts Džoels Embīds uzvarētāju labā finišēja ar 27 punktiem, deviņām atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm.

Tobiass Heriss guva 22 punktus, Bens Simmons atzīmējās ar 18 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm, un Furkans Korkmazs tika pie 14 punktiem.

Atlantas vienībā Trejs Jangs finišēja ar 28 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm, Džons Kolinss guva 23 punktus, 19 punkti Bogdanam Bogdanovičam, 17 - Danilo Gallināri, bet Klintam Kapelam astoņiem punktiem izdevās pievienot 16 atlēkušās bumbas.

Šajā mačā pārtrūka "Hawks" 13 uzvaru sērija mājās.

Viesi ievērojami labāk meta pa grozu, realizējot 52% metienu no spēles un 47% - no trīspunktu līnijas. Atlantas basketbolisti no 23 tālmetieniem realizēja vien sešus.

Ceturtā spēle pirmdien notiks Atlantā.

NBA pamatturnīrā komandas šosezon aizvadīja 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.