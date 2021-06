No 15. jūnija sporta treniņi Covid-19 izslimojušajiem un vakcinētajiem drīkstēs noritēt iekštelpās

Treniņi iekštelpās varēs notikt gan individuāli, gan grupā, nosakot to organizēšanai ievērojamos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Paredzēts, ka iekštelpu treniņos vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 25 kvadrātmetri no apmeklētājiem pieejamās sporta norises vietas telpu platības.Peldbaseinā vienai personai ir jānodrošina 15 kvadrātmetri no ūdens virsmas platības. Sporta treniņa telpu piepildījums nedrīkst pārsniegt 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj šo telpu infrastruktūra. Pie ieejas labi redzamā vietā jābūt izvietotai informācijai, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā.

Grupu treniņos vienā treniņgrupā drīkst pulcēties ne vairāk kā 12 personas, ieskaitot sporta speciālistus. Ja to pieļauj attiecīgās sporta treniņa norises telpas platība, tiek ievēroti noteikumi par platību uz vienu personu un noslodzi, dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība, vienlaikus drīkst norisināties vairāku treniņgrupu darbs. Treniņa laiks nedrīkst pārsniegt 90 minūtes.

Ģērbtuvēs maksimālais piepildījums nedrīkst pārsniegt 25%, kā arī sporta telpā jābūt nodrošinātai apmeklētāju un iesaistīto darbinieku reģistrācijai.

Saslimšanas gadījumā pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma iestādēm jānodod apmeklētāju un sporta treniņos iesaistīto darbinieku personu dati, kā arī informāciju par sporta treniņu norises datumiem un vietām, telpām.

Ministri arī vienojās par tiesību normu atcelšanu, kas paredzēja īpašus nosacījumus 2021.gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanai - gan attiecībā uz dalībnieku ēdināšanu, gan skatītāju klātbūtni spēles arēnās.