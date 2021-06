"Noah Jurmala" vārtsargs Kneževičs diskvalificēts par iespējamu dalību spēles rezultāta ietekmēšanā

Diskvalifikācija piemērota līdz gala lēmuma pieņemšanai no LFF Godīgas spēles un ētikas komitejas puses attiecībā uz iespējamo futbola kluba "Noah Jurmala" un tā spēlētāju, tajā skaitā Kneževiča, iesaisti darbībās, kas vērstas uz manipulācijām ar spēles rezultātu.

Diskvalifikācija piemērota par iespējamo pārkāpumu 29.maija mačā, kurā "Noah Jurmala" ar 0:5 zaudēja "Liepājai". Liepājnieki vairākus vārtus guva epizodēs, kurās Kneževičs necentās atvairīt bumbu.

Par attiecīgo spēli LFF 31.maijā saņēma ziņojumu no Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) Krāpniecisko darbību ar spēļu rezultātiem analīzes sistēmas. Tajā norādīts, ka pastāv pietiekošs informācijas kopums, kas ļauj secināt, ka futbola klubs "Noah Jurmala" un/vai tā spēlētāji var būt iesaistīti darbībās, kas vērstas uz manipulāciju ar spēles rezultātu.

Minētais UEFA ziņojums satur norādi uz vairākiem notikumiem attiecībā uz likmju izvietošanu minētās virslīgas čempionāta spēles laikā, kas veicina pamatotas aizdomas par iespējamo manipulāciju ar spēles rezultātu.

Ziņojumā teikts, ka tiklīdz spēle tika uzsākta, un kad rezultāts vēl bija 0:0, tika izdarīts ievērojams likmju apjoms uz to, lai "Noah Jurmala" zaudētu spēli ar vismaz četru un piecu vārtu starpību. Minēto likmju veikšana turpinājās līdz brīdim, kad "Liepāja" guva pirmos vārtus spēles 17. minūtē.

Spēles turpinājumā tika veikts ļoti ievērojams likmju apjoms uz to, ka "Noah Jurmala" zaudēs spēli ar vismaz piecu vārtu starpību, un minētās likmes turpinājās līdz brīdim, kad tika gūti spēles otrie vārti. Koeficienti uz minētajiem spēles iznākumiem strauji samazinājās, un nepalielinājās brīdī, kad tam būtu loģisks izskaidrojums, pamatojoties uz notikumiem minētās spēles gaitā.

Arī UEFA ziņojuma turpinājumā ir atrodamas atsauces uz to, ka spēles laikā veiktās likmes un to apjoms acīmredzami neatbilda notikumiem spēles gaitā, kas rada pamatotas aizdomas par to, ka minētās spēles rezultāts varētu tikt manipulēts. Kā vēl viens piemērs tiek minēts tas, ka pirms pirmo vārtu gūšanas "Liepāja" veica tikai vienu sitienu vārtu rāmī, taču ievērojamas likmes uz lielu gūto vārtu skaitu joprojām saglabājās augstā līmenī.

DK, iepazīstoties ar minētā ziņojuma saturu, konstatējusi, ka minētajās darbībās, kura, iespējams, tika vērstas uz nepieciešamā rezultāta panākšanu labuma gūšanas nolūkos, varētu būt iesaistīti tādi "Noah Jurmala" spēlētāji, kuri ir figurējuši arī citās UEFA atskaitēs attiecībā uz spēlēm, kuras tika atzītas par aizdomīgām no sacensību integritātes viedokļa.

Ņemot vērā iepriekšminēto, LFF DK informējusi LFF Godīgas spēles un ētikas komiteju par nepieciešamību uzsākt oficiālu izmeklēšanu un veikt attiecīgas darbības un pierādījumu iegūšanu, lai konstatētu iespējamo futbola kluba "Noah Jurmala" un tā spēlētāju iesaisti darbībās, kas vērstas uz manipulāciju ar spēles rezultātu.

DK uzsver, ka tās ieskatā ir svarīgi ņemt vērā to, ka četrās no piecām UEFA ziņojumā īpaši izceltajām spēles epizodēm, kurās UEFA ieskatā varētu būt veiktas darbības, kas vērstas uz manipulāciju ar spēles rezultātu, kā iesaistītā persona ir norādīta Kneževičs. Ņemot vērā minēto, LFF DK ieskatā pastāv pietiekošs informācijas kopums attiecībā uz konkrēto "Noah Jurmala" spēlētāju, lai pirms oficiālā LFF Godīgas spēles un ētikas komitejas lēmuma un atzinuma saņemšanas pret minēto spēlētāju tiktu piemērotas pagaidu sankcijas.

"Noah Jurmala" (faktiski - Daugavpils "Lokomotiv") pie spēlēšanas virslīgā tika pielaista pēc tam, kad Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) lēmums paredzēja nodrošināt komandai pagaidu dalību turnīrā.

Jau ziņots, ka aprīlī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde sāka kriminālprocesu par aplokšņu algu izmaksu vienā no Latgales reģiona futbola klubiem. Maijā VID veica kratīšanu pie Aleksandra Jakubovska, kurš ir futbola virslīgas debitantes "Noah Jurmala" pilnvarotā persona.