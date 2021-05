Biļetes uz Pasaules čempionātu hokejā būs pieejamas 1. jūnija rītā

Biļetes būs pieejamas vienā cenu kategorijā. Vienas biļetes cena uz atlikušajām regulārā čempionāta spēlēm maksās 110 eiro. Tikmēr ceturtdaļfināla biļetes būs pieejamas par 165 eiro, biļetes uz pusfināla mačiem maksās 220 eiro, uz spēli par bronzu - 280 eiro, bet uz zelta maču – 340 eiro.



Spēles klātienē varēs apmeklēt Latvijas iedzīvotāji, kuru sertifikāts apliecina, ka persona ir Latvijā vakcinēta pret Covid-19 un ir pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas, vai arī no 22 līdz 90 dienām pēc "AstraZeneca" vakcīnas pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc "AstraZeneca" vakcīnas otrās devas saņemšanas.



Tāpat čempionāta spēles būs atļauts skatīties personām, kuras ir pārslimojušas Covid-19 infekciju.



Ierodoties hokeja arēnās, līdzjutējiem būs jāuzrāda ar vārdu un uzvārdu personalizēta ieejas biļete kopā ar derīgu personu apliecinošu dokumentu, sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Pirmajās digitālā sertifikāta darbības dienās iespējami sistēmas traucējumi, tāpēc pasākuma rīkotāji aicina būt pacietīgiem. Kopējais skatītāju skaits "Arēna Rīga" nedrīkstēs pārsniegt 2660 personas, bet Olimpiskajā sporta centrā - 1058 personas. Vadlīnijas hokeja čempionāta spēļu apmeklētājiem Starptautiskā Ledus Hokeja Federācija (IIHF) un IIHF Pasaules Čempionāta Hokejā 2021 organizatori lūdz iepazīties ar biļešu iegādes un spēļu apmeklēšanas noteikumiem, kas jāievēro hokeja līdzjutējiem.



Līdzjutēji varēs iegādāties biļetes IIHF Pasaules Čempionāta Hokejā 2021 oficiālajā vietnē:



Kas drīkst apmeklēt spēles? Latvijas iedzīvotāji, kuru sertifikāts apliecina, ka persona ir Latvijā vakcinēta pret Covid-19 un ir pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas, vai arī no 22 līdz 90 dienām pēc "AstraZeneca" vakcīnas pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc "AstraZeneca" vakcīnas otrās devas saņemšanas;

Personas, kuras ir pārslimojušas Covid-19 infekciju un var to pierādīt ar digitālo Covid19 sertifikātu.

Biļetei jābūt personalizētai - ar apmeklētāja vārdu un uzvārdu;

Personalizētā biļete būs derīga tikai kopā ar tās personas apliecinošu dokumentu, kuras vārds un uzvārds norādīts uz biļetes;

Pirms biļetes iegādes jāpārliecinās, ka dati par personas vakcināciju ir ievadīti e-veselības sistēmā un būs iespējams lejuplādēt vakcinācijas sertifikātu. Tiem, kuri pārslimojuši Covid 19 infekciju, jāpārliecinās, ka šo faktu varēs pierādīt ar pārslimošanas sertifikātu;

Biļešu iegādes limits - ne vairāk kā divas biļetes vienai personai uz spēli. Vakcinācijas un izslimošanas jeb digitālie Covid-19 sertifikāti un to iegūšana: No 1.jūnija būs pieejami 2 veidu digitālie sertifikāti: sertifikāts par veikto vakcināciju; sertifikāts par Covid-19 izslimošanas faktu. Lai izdrukātu sev nepieciešamo sertifikātu no 1.jūnija: Tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus"

Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID);

Sistēmā pieprasīt un apskatīt savus sertifikātus;

Izvēlēties vajadzīgo sertifikātu un veikt tā druku.

Lejupielādējiet savu digitālo Covid-19 sertifikātu un pārbaudiet to tīmekļvietnē hokejasertifikats.mobilly.lv.

Veiciet sertifikāta augšupielādi un pārbaudiet, vai sertifikāts kvalificējas hokeja čempionāta apmeklējumam. 44 Foto Fani pēc spēles pavada Latvijas izlases hokejistus Fani pēc spēles pavada Latvijas izlases hokejistus +40 Skatīties vairāk +40 Skatīties vairāk Sertifikāta pieejamība tīmekļvietnē ir jāpārbauda pirms došanās uz spēli. Jāņem vērā, ka sertifikāts var izrādīties nederīgs, ja tas neatbildīs papildu noteiktajiem kritērijiem, piemēram, nebūs pagājis attiecīgo dienu skaits pēc vakcīnas saņemšanas.



Kā iekļūt spēļu norises vietās? Apmeklētāju iekļūšana Arēnas "Rīga" teritorijā tiks organizēta no Skanstes ielas puses, bet Olimpiskajā sporta centrā no Vesetas ielas puses.

Apmeklētāji tiks ielaisti arēnās ne ātrāk kā 45 minūtes pirms spēles sākuma. Tikmēr ārējais perimetrs tiks atvērts divas stundas pirms spēles sākuma.

Pie ieejas: tiks pārbaudīta personalizēta biļete, personu apliecinošs dokuments, vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī tiks veikta pārbaude, vai norises vietā netiek ienesti aizliegti priekšmeti;

Apmeklētājs dodas arēnā, atrod sava sektora ieeju arēnā;

Arēnās nedrīkst ienest savus ēdienus un dzērienus;

Apmeklētājs dodas uz attiecīgo sektoru un ieņem savu vietu;

Pēc spēles apmeklētāji neuzkavējas spēļu norises vietās un teritorijā. Svarīgi! Pārbaudi sava sertifikāta derīgumu!

Sagatavo mutes un deguna aizsegu - tas būs obligāti jālieto gan ārtelpās pie arēnas, gan iekštelpās.

Atceries, ka ēdiena un dzēriena tirdzniecība spēļu norises teritorijā nav atļauta;

Rēķinies, ka savu sēdvietu varēsi atstāt tikai, lai apmeklētu labierīcības, kā arī varēsi piecelties.

Lūdzam ievērot vispārpieņemtos epidemioloģiskās drošības pasākumus - ievērot distanci, nedrūzmēties, ievērot personīgo higiēnu.

