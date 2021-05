Jauns.lv eksperti: spēlēsim labi, bet amerikāņi ir pārāk ciets rieksts

Jauns.lv palīgā sauca divus ilggadējus Latvijas valstsvienības aizsargus brāļus Krišjāni un Jēkabu Rēdlihus, kā arī spēka sporta pārstāvi, hokeja fanu, WPC čempionu un “Arnold Classic” uzvarētāju spēka trīscīņā Ivaru Cīruli.

Ilggadējais Latvijas hokeja izlases aizsardzības balsts Krišjānis Rēdlihs, kurš sagatavošanās posmā arī bija kopā ar valstsvienību tic, ka mūsu hokejisti spēs tikt pie punktiem: “Gluži kā līdzjutēji divu Latvijas izlases brīvdienu laikā ir noilgojušies pēc mūsu valstsvienības spēlēm, tāpēc arī hokejisti ir noilgojušies pēc spēlēm. Būsim atpūtušies un atjaunojuši emocijas. Protams, nebūs viegli. Amerikāņi izskatās tiešām labi un izskatās kārtīgi noskaņojušies šim čempionātam. Tomēr, kā to pierādīja spēle pret Kanādu, mums patīk spēlēt no otrā numura – prātīgi, pacietīgi, un mēs mākam atrast iespējas iemest. Domāju, ka tāpat būs arī šodien. Jebkurā gadījumā amerikāņi laikam varētu būt mūsu izlasei vismazāk parocīgais pretinieks. Iepriekš allaž esmu prognozējis Latvijas izlases uzvaras, bet šoreiz laikam tā nedarīšu. Diemžēl šodien paredzu zaudējumu ar 2:3. Šodienas mačs ir ļoti svarīgs, bet nedrīkstam aizmirst, ka uz ledus būs jādodas arī rīt, kas droši vien būs pat būtiskāks mačs no turnīra tabulas viedokļi. Tāpēc šodien dodamies laukumā un izbaudām spēli pret ļoti prasmīgu pretinieku, bet paturam prātā rītdienu."

Jēkabs Rēdlihs, kurš pēc profesionālā hokejista karjeras beigām, trenē jaunos hokejistus un ir “Kurbads” hokeja halles direktors mačā pret Kanādu prognozē atzīstamu Latvijas izlases sniegumu un apliecinājumu, ka mūsu hokejisti var cīnīties ar pasaules hokeja smagsvariem, tomēr uzara šoreiz diez vai būs pa spēkam: “Tāda sajūta, ka šodien diemžēl zaudēsim ar 1:4, bet spēle varētu būt gana spraiga un līdzvērtīga. Latvijas izlase apliecinās, ka var cīnīties kā līdzīgs ar līdzīgu arī ar pasaules grandiem.”

Spēka sporta lietpratējs, WPC pasaules čempionāta spēka trīscīņā uzvarētājs un entuziastiskais ceļotājs Ivars Cīrulis arī atzīst, ka spēle pret ASV esot spēle pret čempionāta favorītiem ar jaudīgu sastāvu: “Šodien ir gaidāma grūta spēle. Amerikāņi, protams, ir favorīti, ļoti iespējams, arī topošie medaļnieki. Taču čempionāts līdz šim mūs ir vairākkārt pārsteidzis. Es teiktu, ka jāsaglabā optimisms un jācīnās, cik nu vien ir iekšā. Tomēr objektīvi paredzu Latvijas izlasei zaudējumu ar vienu divu vārtu starpību.”

