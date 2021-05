Latvijas peldētājiem pieticīgi rezultāti Eiropas čempionāta piektajā sacensību dienā

Ņikitina savā peldējumā ar laiku 57,09 sekundes ierindojās astotajā vietā starp deviņām sportistēm, kuras izgāja uz starta.

Tikmēr Maļuka citā peldējumā finišēja pēc 56,11 sekundēm, kas deva devīto vietu desmit peldētāju konkurencē. Maļukai līdz pusfinālam pietrūka vairāk nekā sekunde.

Kopvērtējumā Maļuka ieņēma 41.vietu, bet Ņikitina bija 15 pozīcijas zemāk. Pusfinālam kvalificējās 16 labākā laika īpašnieces.

Šajā disciplīnā kopumā startēja 69 peldētājas.

Savukārt 50 metru brasā Daniils Bobrovs savā peldējumā ar laiku 29,49 sekundes bija ceturtais un pusfinālā neiekļuva.

Lai sasniegtu pusfinālu, Bobrovam pietrūka nepilnas divas sekundes.

Kopvērtējumā Bobrovs bija 52.vietā starp 55 peldētājiem, kuri piedalījās sacensībās.

Iepriekšējās dienās Latvijas peldētāji individuālajās sacensībās neizcēlās ar augstvērtīgiem rezultātiem.

Latviju Eiropas čempionātā Ungārijā pārstāv seši sportisti - Arina Baikova, Arina Sisojeva, Ieva Maļuka, Gabriela Ņikitina, Daniils Bobrovs un Ģirts Feldbergs.

Eiropas čempionāts ūdens sporta veidos, kurā piedalās sportisti no 51 valsts, sākās jau šīs nedēļas sākumā, peldēšanas sacensībām norisinoties no 17. līdz 23.maijam. Latvijā dzīvojošie sportisti uz Budapeštu devās jau piektdien, savukārt dienu vēlāk delegācijai no Kazaņas pievienojās arī Arina Baikova.