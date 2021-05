Bļugers Stenlija kausa izcīņu sāk ar zaudējumu pagarinājumā

"Penguins" Austrumu divīzijas pusfināla pirmajā spēlē mājās ar 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:1) pagarinājumā zaudēja Ņujorkas "Islanders", sērijā līdz četrām uzvarām nonākot iedzinējos ar 0-1.

Astotajā minūtē ņujorkiešus vadībā izvirzīja Kails Palmjēri, kurš no iemetienu apļa trieca ripu "Penguins" vārtos. Nepilnas četras minūtes pēc viesu vairākiem bloķētiem metieniem Frederiks Gudro no aptuveni tā paša punkta panāca 1:1. Perioda priekšpēdējā minūtē viesus no nonākšanas iedzinējos glāba vārtu stabiņš.

Otrās trešdaļas trešajā minūtē Bļugers pēc vārtu apslidošanas gribēja ieraidīt ripu kreisajā vārtu stūrī, taču "Islanders" vārtsargs Iļja Sorokins izstiepa kāju un liedza Latvijas hokejistam panākt 2:1. Tiesa, minūti vēlāk Sidnijs Krosbijs, turot tālu izstieptu nūju, mainīja ripas lidojuma virzienu un ieguva laukuma saimniekiem vadību.

Trešā perioda ceturtajā minūtē Žans Gabriels Pežo pēc ieslidošanas zonā izdarīja trāpīgu metienu vārtos un izlīdzināja rezultātu, bet četras minūtes un desmit sekundes pirms finālsvilpes Broks Nelsons pretinieku hokejista aizsegā panāca jau 3:2 "salenieku" labā. Tomēr pusminūti vēlāk Kasperi Kapanens izlīdzināja rezultātu.

Pamatlaiks noslēdzās neizšķirti 3:3 un cīņa turpinājās papildlaikā līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem. Kad līdz pirmā pagarinājuma beigām bija palikušas trīsarpus minūtes, Palmjēri ar izcili precīzu metienu no labās puses izrāva ņujorkiešiem uzvaru.

Bļugers svētdien spēlēja 18 minūtes un 48 sekundes, no tām vienu minūti un 25 sekundes mazākumā. Viņš trīsreiz meta pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus, pārtvēra vienu ripu, uzvarēja sešos no deviņiem iemetieniem un cīņu noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu.

Komandas paliks turpat Pitsburgā, kur otrdien aizvadīs sērijas otro spēli.

Regulārajā čempionātā Bļugers piedalījās 43 spēlēs, kurās guva septiņus vārtus, atdeva 15 rezultatīvas piespēles un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +10.

Abas komandas Austrumu divīzijā regulārajā čempionātā savā starpā tikās astoņas reizes, no kurām sešās uzvarēja "pingvīni", kas savā laukumā bija nepārspēti. Piecas no šīm cīņām noslēdzās ar vienu vārtu starpību.

Zīmīgi, ka komandas, kas uzvar sērijas pirmo spēli, 68,8% guvušas panākumus arī visā sērijā. Pērn pirmo kārtu pārvarēja septiņas no astoņām pirmajā sērijas mačā uzvarējušajām komandām.

Ņujorkiešiem ir krietni pieredzējušāka vārtsargu līnija - Semjonovs Varlamovs Stenlija kausā piedalījies 46 mačos, kamēr "Penguins" ripu ķērājam Tristenam Džerijam bagāžā ir tikai viena "play-off" cīņa.

"Penguins" ir garākā aktīvā izslēgšanas turnīru sērija Ziemeļamerikas profesionālajā sportā - Pitsburgas vienība "play-off" spēlē 15.gadu pēc kārtas.

Ierasti NHL regulārajā čempionātā komandas katra aizvada pa 82 mačiem, taču šajā sezonā vienības katra izspēlēja 56 dueļus.