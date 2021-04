Kaspars Kambala atkal kļuvis par precētu vīru

To atklājusi bijušā basketbolista un boksera jaunā sieva, sociālās saziņas tīklā "Facebook" ievietojot informāciju, ka ir precēta un tagad dēvējama kā Olga Kambala.

Martā par savām jaunajām attiecībām Kambala un viņa mīļotā atklāti stāstīja intervijā žurnālam "Kas Jauns".

Foto: Juris Rozenbergs

Par negaidīto iepazīšanos

“Viss bija gana interesanti un vienkārši. Skatos, "Instagram" meitene ielaikojusi septiņas manas bildes pēc kārtas. Parasti es neskatos, kas ko ir nolaikojis, bet toreiz intereses pēc paskatījos un ieraudzīju Olgu… Tad es viņai uzrakstīju. Taču viņa sarakstes laikā man paziņoja, ka pēc trīsdesmit minūtēm atbrauks pie manis. Tas bija negaidīti. Es padevos (smejas). Man dzīvē pirmo reizi bija tā, ka meitene piebrauc klāt uz satikšanos jau neilgu brīdi pēc sarakstes uzsākšanas. Es tobrīd biju ciemos. Papļāpājām mašīnā. Sarunas ilga vairāk nekā stundu, varbūt divas… Tad mēs satikāmies jau atkal nākamajā rītā, jo, izrādās, manas mašīnas atslēgas bija izkritušas viņas mašīnā. Dzīve ir pilna pārsteigumu…”

Par ātro kopdzīvi

“Īsi pēc iepazīšanās un neilga tikšanās posma mēs sapratām, ka būsim kopā. Un sākām domāt par kopdzīvi. Protams, esošā situācija saistībā ar Covid-19 šādu lēmumu lika pieņemt ātrāk. Pirmkārt, uz randiņiem nevar iet. Ne uz restorānu nevar aiziet, ko tad – mašīnā sēdēt visu laiku? Tā nu pateicamies esošajai situācijai, jo tā mēs būtu ilgāk vilkuši to laiku. Protams, es nesaku, ka tas ir kas ierasts, ka tik ātri būtu jāsāk kopdzīve. Katrās attiecībās viss ir savādāk.

Es jau nesastādīju kaut kādu scenāriju – dzīve notiek tā, kā viņa notiek.

Citi cilvēki kaut ko prāto, kaut ko mēģina nogaidīt. Bet es uzskatu – ja kas mainīsies, tad arī rīkošos, kā nepieciešams. Tagad ir tā, un labi.”

Par galveno attiecībās

“Man galvenais, lai mums ir forši. Nē, es te nesēžu un nedomāju, ka ar šo meiteni nodzīvošu līdz mūža beigām. Tā nedomāju. Tās ir muļķības. Protams, cerēt jau var, bet vai es tā domāju? Es nedomāju. Es izbaudu. Ja ar cilvēku ir forši un viņš ir mans, tad tālāk redzēsim, kā būs. Kam ir jābūt attiecībās, lai dzīvotu ilgi un laimīgi? Jābūt atklātiem, jāciena vienam otru. Cieņā ietilpst respektēt otra personību, respektēt otra vajadzības. Otram cilvēkam ir jāparāda, kāds viņš ir, kas viņam patīk, kas nepatīk. Lai tad pats var izvēlēties – patīk vai nepatīk būt kopā. Bieži vien sanāk tā, ka iepazīstoties cilvēki ir tādi, bet, laikam ejot, izrādās, ka viņi ir pavisam citādāki. Arī man ir bijusi pieredze ar to, ka sieviete sākumā izliekas par kaut ko citu vai, piemēram, kaut kādā momentā sāk pieprasīt, lai es kļūstu par kaut ko citu, bet mani taču tajā brīdī satika tādu, kāds es esmu! Man vajadzīga pašpietiekama sieviete, kura nečakarē prātu.”

Par mīļoto kā pašpietiekamu sievieti

“Neiet runa par naudu, bet par to, ka visa dzīve iziet caur mani. Sieviete, kura gaidīs, ka visas dzīves jomas, vajadzības aizpildīšu es. Es gribu blakus sievieti, kura barojas ar citiem enerģijas avotiem. Nevis tā – lai kaut kas notiktu, visu laiku vajag mani. Es nedaudz esmu piekusis no tā. Sievietei ir jābūt savām lietām, kuras jādara.

Man patīk ar sievieti daudz laika pavadīt kopā, bet patīk arī kādreiz būt vienam. Tas ir normāli, bet bieži vien cilvēki par to aizmirst, gribas to otru kontrolēt vai norādīt, kas būtu jādara. Piemēram, es vēlos aiziet pastaigāt. Kaut uz piecām stundām. Satikt draugus. Tad nevajag man pārmest, ka es par ilgu biju. Es taču nedaru neko tādu, kas fundamentāli grautu attiecības. Protams, attiecībās ir kaut kas jāmācās. Jādomā. Ja es darīšu visu vienādi, tad arī būs tādi paši rezultāti... Man patīk, ka Olga ir neatkarīga, man patīk, ka viņai ir savs bizness; es redzu, ka viņa fano par to, ko viņa dara; es redzu, kā viņai dod baudu darbs, ko viņa dara. Man patīk, ka viņa ir motivēta, ka trenējas, ka viņai patīk labi izskatīties.”

Foto: Juris Rozenbergs

Par ārējo izskatu

“Man ir svarīgi tas, kā izskatās mana sieviete. Man taču vajag, lai man gribās to sievieti. Vai tad nav tā, ka apkārt nav skaistas sievietes? Viņas ir visur. Es viņas redzu, un, protams, man gribās, lai mana sieviete ir tāda, kādu man gribās. Lai negribās citas sievietes. Skaidrs, ka ārējam izskatam ir būtiska nozīme. Ar ķermeni vajag paspēlēties – ja ķermenis nav kopts un smuks, tad negribās spēlēties.

Es vēlos, lai mana sieviete būtu kruta, jo tas liecina par mani. Ja man nav forša sieviete, tad arī es neesmu foršs.

Protams, sieviete uzmanību piesaista vispirms ar savu ārējo izskatu, bet, ja tu runā ar izskatīgu sievieti un neko nevari ar viņu parunāt, tam cilvēkam nenotiek nekas interesants. Es zinu daudzas sievietes, kuras ļoti labi izskatās, bet ir galīgi tukšas iekšā.”

Par attieksmei pret sievieti ar trīs bērniem

“Man vienmēr bijis viegli saprasties ar bērniem. Kāda ir mana loma attiecībā pret Olgas meitām? Es esmu pieaudzis vīrietis, varu aprunāties ar viņām, iedot padomu; ja palūgs palīdzību, es varu palīdzēt. Ja man kaut kas nav pieņemams, es varu pateikt. Protams, es neesmu bērnu tēvs un nekad tas nebūšu. Esmu viņu dzīvē kā viņu mammas vīrietis. Tas nav vienmēr viegli. Bet man jāsaprot, ka tā nav mana loma – sākt audzināt un sākt aizpildīt tēva vietu. Vai es gribētu vēl būt tēvs un radīt savus bērnus? Sāku domāt – diez vai. Savu bērnu etaps ir izgājis. Tas laiks ir pagājis… Man ir bērni apkārt. Ir pozitīvās emocijas. Man šobrīd viss ir okay. Ar mani un Olgu šobrīd dzīvo viņas jaunākā meita, kurai ir vienpadsmit gadu, pārējās divas pusaudzes bieži vien ir ārpus Latvijas, jo strādā par modelēm. Olga ir malacis, ka spējusi izaudzināt trīs meitas. Vēl arī ar to parāda, ka kruts cilvēks. Es arī vēroju viņu, vēroju, kādas attiecības viņai ar meitām. Man nav, kur piesieties šai sievietei, un es nemaz negribu. Esot kopā, mums paliek arvien labāk un labāk.”

Kambalas mīļotā Olga par attiecībām ar Kasparu

“Es gribu būt laimīga. Es biju precējusies 16 gadu, laulībā piedzima trīs meitas. Izšķīrāmies. Taču oficiāli es izšķīros Kaspara dēļ, jo viņš man vienreiz pārmeta, ka esot ar precētu sievieti. Nākamajā dienā aizgāju un viņa dēļ sakārtoju visus dokumentus, lai būtu brīva. Un viņam bija taisnība – pēc laulības šķiršanas tas posms attiecībās ar Kasparu uzlabojās. Man ļoti patīk, ka Kaspars ir vīrišķīgs vīrietis. Ar viņu kopā es esmu laimīga.”