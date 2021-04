Jau ziņots, ka Sevastova sestdien Jūrmalā nodrošināja Latvijas sieviešu tenisa izlasei uzvaru Billijas Džīnas Kingas kausa duelī. Latvija panākusi 3-0 pret Indiju un jau tagad ir skaidrs, ka nākamgad spēlēs finālturnīra kvalifikācijā.

Sestdienas pirmajā vienspēlē Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova (WTA 47.) ar rezultātu 6-0, 7-6 (7:4) uzvarēja indieti Ankitu Rainu (WTA 174.).

"Pirmajā setā spēlēju diezgan labi un pretiniece uzdāvināja daudz punktu, kas ļāva setu uzvarēt ar 6-0. Nenoturējos savā līmenī un otro setu iesāku ļoti slikti, bija grūti ieiet ritmā. Pie 2-5 atguvos un sākās atklāts teniss. Taibreikā spēle varēja aiziet citā virzienā, taču spējo to uzvarēt," stāstīja Sevastova.

Viņa pieļauj iespēju, ka otrajā setā nedaudz zaudējusi koncentrēšanos un nogurums ņēmis virsroku.

"Seta sākumā nebija tik labs sitiens no kreisās puses, taču turpinājumā to uzlaboju. Situācijās, kad viņa ir vadībā un vairs nav ko zaudēt, viņa spēlē labāk. To redzējām jau vakardienas mačā. Otrā seta sākumā zaudēju vieglos punktus un garās izspēles," skaidroja tenisiste.

Iepriekšējais mačs Sevastovai beidzās piektdien ap plkst.22.30, bet jau sestdien plkst.14 bija jāuzsāk nākamā spēle.

"Nebija viegli, bet esam pieradušas pie šāda ritma. Aizgāju gulēt tikai pusdivos, bet piecēlos septiņos. Labi iesildījos un labi iesāku maču. Gribēju uzvarēt un panākt 3-0, tāpēc izjutu spiedienu," atzīmēja liepājniece.

Sezonas turpinājumā viņai ieplānots turnīrs Madridē, kas būs jāsāk spēlēt no kvalifikācijas, bet pēc tam gaidāmas sacensības Romā.

"Turpinājumā ir varianti spēlēt Belgradā un Strasbūrā vai tikai Belgradā. Pēc "French Open" jāskatās turpmākais sezonas plāns," teica Sevastova.

Latvijas pirmā rakete šobrīd atrodas Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijas zonā un ir apņēmusies spēlēt olimpiskajā turnīrā.

"Jā, protams, ja kvalificēšos, tad gribu startēt Tokijā. Jāaizvada laba māla sezona, jo mums ir maz turnīru un visas tenisistes grib spēlēt visos turnīros. Ņemot vērā sniegumu Čārlstounā, domāju, ka šosezon spēlēšu labāk uz māla seguma. Ja parādīšu savu spēli uz māla seguma, tad man būs iespējas arī kvalificēties olimpiskajām spēlēm," secināja sportiste.

Sevastova ar Raina iepriekš tenisa laukumos tikušās 2015.gada Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) W-25 sērijas turnīra finālā Indijas pilsētā Ahmedabadā. Sevastova izcīnīja titulu ar 6-4, 7-6 (7:5) uzvaru.

Latvijas tenisiste pirmoreiz Federāciju kausa sacensībās piedalījās 2005.gadā. Viņas kontā vienspēlēs ir 19 uzvaras un seši zaudējumi. Tikmēr Raina kopš 2013.gada sakrājusi 28 vienspēles, uzvarot 15 no tām.

Sevastova šosezon vienspēlē individuālajos turnīros uzvarējusi un zaudējusi pa astoņām reizēm. Visaugstāk viņai izdevies tikt Adelaidas "WTA 500" sērijas sacensībās februāra beigās un Maiami "WTA 1000" sērijas turnīrā marta un aprīļa mijā, finišējot ceturtdaļfinālā. Austrālijas atklātā čempionāta pirmajā kārtā viņa piekāpās igaunietei Kaijai Kanepi.

Tikmēr Raina balansē uz WTA sacensību kvalifikācijas turnīra un pamatturnīra robežas. Sekmīgākais starts indietei ir bijis Melburnas "WTA 500" sērijas turnīrā februāra vidū, kad pārvarēta viena kvalifikācijas un viena pamatturnīra kārta. Viņas kontā arī divas uzvaras Austrālijas atklāto meistarsacīkšu kvalifikācijā, zaudējot izšķirīgajā spēlē.

Latvijas izlases pretiniece Indija Kingas kausa reitingā ieņem 56.vietu, bet Latvija šobrīd ierindojas 13.vietā.

Astoņu dueļu uzvarētājām 2022.gadā plānota dalība kausa kvalifikācijas turnīrā, kamēr zaudētājas atkāpsies uz sava reģiona grupu I.