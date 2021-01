Rastorgujevs kļūdās tikai vienreiz un kļūst par Eiropas čempionu

Rastorgujevs pirmajā šaušanā vienreiz kļūdījās, bet pēc tam divās šāva nekļūdīgi. Augsta vieta bija atkarīga no pēdējās šaušanas stāvus pozīcijā. Arī tajā Latvijas biatlonists bija perfekts, svinot uzvaru sacensībās.

Viņš finišēja pēc 52 minūtēm un 4,7 sekundēm un bija spiests gaidīt, vai paliks pirmajā ailītē arī tad, kad būs finišējuši vēl apmēram simts aiz viņa startējušie biatlonisti.

"Sacensības bija labas, tikai pirmajā guļus šaušanā nesašāvu pēdējo mērķi. Tas nebija baigi patīkami - kļūdīties jau pirmajā šaušanā. Pēc tam cīnījos un darbojos, viss bija labi. Arī serviss un komanda šodien kopumā ļoti labi nostrādāja," stāstīja Rastorgujevs, kurš vēl sarunas laikā oficiāli nebija kļuvis par čempionu un gaidīja pārējo sportistu finišu.

Sacensību laikā gaisa temperatūra bija 2,9 grādi pēc Celsija, bet sniega temperatūra - 0,5 grādi. Latviešu biatlonists atzina, ka trase esot bijusi putraina un samalta.

"Naktī un arī laikam no rīta uzsniga svaigs sniegs. Man patīk šādas trases, kur vairāk var strādā uz katru kāju un ir lēzeni kāpumi. Te ir viens tāds pagarš un patīkams kāpums, kur var diezgan labi strādāt. Kopumā forši - trase patika, šaušana izdevās. Jādarbojas tikai tālāk," secināja sportists.

Rastorgujevs arī atzīmēja, ka bija noskaņojies šodienas sacensībām.

"Kaut kad arī jāizšauj. Nevar tā visu laiku... Sezonas garumā ir visādi gājis, tāpēc bija jāsakoncentrējas un līdz galam jānoslīpē šaušana," teica biatlonists.

Rastorgujevs trešdien bija arī ātrākais trasē, tuvāko sekotāju vācieti Johannesu Kīnu apsteidzot par 19,8 sekundēm.

Par Eiropas čempionu Rastorgujevs kļuva trešo reizi, otro - 20 kilometru "klasikā". Pirmoreiz šajā disciplīnā viņš uzvaru izcīnīja 2014.gada Eiropas meistarsacīkstēs Nove Mesto (Čehija).

Otrais finišēja norvēģis Erlends Bjentegārds, kurš ar divām kļūdām šaušanā no Latvijas labākā biatlonista atpalika par minūti un 27,5 sekundēm. Trešais ar diviem "pūdeļiem" bija Bjentegārda tautietis Endre Stremsheims, kurš no Rastorgujeva atpalika par minūti un 41,4 sekundēm.

No pārējiem Latvijas biatlonistiem vislabāk veicās Aleksandram Patrijukam, kurš katrā no šautuvēm reizēm kļūdījās pa reizei un ieņēma 43.vietu, atpaliekot no komandasbiedra par piecām minūtēm un 48,8 sekundēm.

Edgars Mise pa reizei kļūdījās abās pirmajās šautuvēs, finišējot 61.vietā sešas minūtes un 35,1 sekundi aiz uzvarētāja.

Roberts Slotiņš mērķī netrāpīja piecreiz, ieņemot 80.vietu. Viņš Rastorgujevam zaudēja septiņas minūtes un 50,4 sekundes.

Rūdis Balodis ar trim kļūdām ugunslīnijā ierindojās 86.vietā astoņas minūtes un 21,9 sekundes aiz uzvarētāja.

Savukārt Kirils Matjuhins 142 sportistu konkurencē ieņēma 90.vietu, Rastorgujevam zaudēdams astoņas minūtes un 38,3 sekundes.

Jau ziņots, ka no četrām Latvijas biatlonistēm labākā trešdien 15 kilometru individuālajā distancē bija Baiba Bendika. Viņa neaizvēra sešus mērķus un ieņēma 41.vietu. Sanita Buliņa ar četrām soda minūtēm bija 60., bet Sandra Buliņa un Annija Keita Sabule ar attiecīgi sešām un piecām kļūdām bija 100. un 103.pozīcijā starp 118 finišējušajām biatlonistēm.

Par Eiropas čempioni tika kronēta poliete Monika Hojniša-Starega, kurai ar vienu kļūdu finiša laiks bija 45 minūtes un 17,1 sekunde. Otrās vietas ieguvēja Anastasija Merkušina no Ukrainas šāva nekļūdīgi un zaudēja 2,9 sekundes, bet 15,5 sekundes lēnāka bija trešajā pozīcijā finišējusī krieviete Larisa Kukļina, kurai bija viena soda minūte.

Bendika uzvarētājai zaudēja piecas minūtes un 12,8 sekundes, slēpojumā trasē uzrādot otro labāko laiku, 12,8 sekundes lēnāku par uzvarētāju. Pēc sportistes sociālajos tīklos rakstītā, noprotams, ka cēsniece četras reizes trāpīja pa mērķa gabarītiem, tomēr neaizvēra tos.

Sanita Buliņa atpalika vairāk nekā sešarpus minūtes, bet Sandra Buliņa un Sabule bija vairāk nekā desmit minūtes lēnākas.

Piektdien būs sacensības sprintā, sestdien notiks iedzīšana, bet svētdien - sacensības jauktajās stafetēs.

Atbildot uz jautājumu, vai viņš startēs arī turpmākajās Eiropas čempionāta dienās, Rastorgujevs atzīmēja, ka tas vēl jāizrunā ar savu komandu un Latvijas izlasi.

"Bija plānots tā - ja viss ir kārtībā, tad brauktu prom. Pasaules čempionāts ir svarīgs, tās ir pašas svarīgākās sacensības sezonā. Vēl ir laiks, lai sagatavotos pasaules čempionātam. Ja vēl "skrietu", tad varētu to iekļaut kā sagatavošanās posmu, taču tad nedaudz jāmaina plāns," stāstīja biatlonists.

Kā ierasts, Eiropas čempionātā nepiedalās lielākā daļa pasaules elites sportistu.

Turpinājumā februārī Pokļukā norisināsies pasaules čempionāts, pēc tam būs divi Pasaules kausa posmi Nove Mesto, bet sezonas izskaņa paredzēta marta otrajā pusē Oslo.