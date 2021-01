VIDEO: Bļugeram vārti jau otro spēli pēc kārtas

"Penguins" mājās ar 4:3 (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 2:1) "bullīšos" uzvarēja Ņujorkas "Rangers".

Bļugers vārtus guva trešā perioda 12.minūtē, panākot neizšķirtu 3:3. Uzbrucējs ar ripu uzsāka uzbrukumu, un "Penguins" hokejisti sasniedza uzbrukuma zonu, kurā pa vārtiem spēcīgi meta Pjērs Olivjē Žozefs, bet ripa atsitās pret bortu un iepretim tukšiem vārtiem nonāca pie Bļugera.

Hokejists šajā spēlē laukumā pavadīja 11 minūtes un 22 sekundes, no kurām divas minūtes un septiņas sekundes nospēlētas mazākumā. Tāpat viņš reizi meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu, reizi pazaudēja ripu, bet vienreiz to arī atņēma pretiniekam. Uzbrucējs uzvarēja trijos no četriem iemetieniem un spēli noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.

Šī bija jau otrā spēlē pēc kārtas, kurā Bļugers izceļas ar vārtu guvumu, bet pie rezultativitātes punkta uzbrucējs ticis jau trīs mačos pēc kārtas.

Zīmīgi, ka "Penguins" jau trešo spēli pēc kārtas uzvaru guvusi pēc pamatlaika.

Pitsburgas komandas sastāvā ar vārtiem pirmā perioda vidū izcēlās Brendons Rasts, bet otrās trešdaļas izskaņā skaitlisko vairākumu realizēja Džereds Makkāns. Uzvaru nesošo "bullīti" realizēja Kriss Letangs, bet precīzs savā mēģinājumā bija arī Džeiks Gencls.

"Rangers" vienībā divas rezultatīvas piespēles Filipam Didžuzepem.

Abas komandas savā starpā atkārtoti tiksies svētdien.

Citviet Sanhosē "Sharks" bez latvieša Rūdolfa Balcera sastāvā viesos ar 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) piekāpās Minesotas "Wild".

Vienīgos "Sharks" vārtus spēles pirmā perioda septītajā minūtē guva Mets Nieto. Ar vārtiem un rezultatīvu piespēli "Wild" komandā izcēlās Džordans Grīnvejs un Joels Eriksons Eks.

Savukārt Bufalo "Sabres" viesos ar 3:4 (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1) "bullīšos" zaudēja Vašingtonas "Capitals". Zemgus Girgensons šosezon Bufalo komandai nevarēs palīdzēt kājas muskuļa savainojuma dēļ.

"Sabres" komandā vārti Ērikam Stālam, Railijam Šīehenam, kā arī Dilanam Kozensam, kuram tas bija karjeras pirmais "gols" NHL. Uzvarētāju rindās Jakubs Vrāna nopelnīja 1+1, bet uzvaru nesošo "bullīti" iemeta Džons Karlsons.

Rietumu divīzijā "Sharks" ar četriem punktiem piecās spēlēs ieņem septīto vietu, bet Austrumu divīzijā "Penguins" ar sešiem punktiem ieņem ceturto pozīciju, kamēr astotā ar trim punktiem ir "Sabres".

Ierasti NHL regulārajā čempionātā komandas katra aizvada pa 82 mačiem, taču šajā sezonā līdz 8.maijam vienības katra izspēlēs 56 dueļus.