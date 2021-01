SOK prezidents Bahs komentē izskanējušās runas par Tokijas olimpisko spēļu atcelšanu

SOK prezidents Tomass Bahs šodien tiešsaistes tikšanās laikā ar pasaules Nacionālo Olimpisko komiteju (NOK) pārstāvjiem paziņoja, ka Tokijas olimpiskās spēles notiks, portālu Jauns.lv informēja Latvijas Olimpiskajā komitejā (LOK).

Bahs sarunas laikā atklāja, ka pašlaik tiek vērtēti divi olimpisko spēļu norises scenāriji. Būtiski faktori, kas to noteiks, būs Covid-19 vakcinācija un ātrā Covid-19 saslimšanas testēšana.

SOK izsūtītajā paziņojumā tiek komentēts laikrakstā "The Time" publicētais, ka Japānā tiek domāts par iespējamu Tokijas olimpisko spēļu atcelšanu. SOK, atsaucoties uz Japānas valdību, publikācijā pausto min kā "absolūtu nepatiesību".

Paziņojumā tiek kategoriski noliegts, ka Japānas valdība slēgtā sēdē būtu runājusi par iespējamu Tokijas olimpisko spēļu atcelšanu Covid-19 saslimšanas gadījumu pieauguma dēļ.

SOK ziņo, ka viņi turpinās sadarbību ar Japānas partneriem, lai nodrošinātu drošas Tokijas olimpiskās spēles.

SOK prezidents T. Bahs šodien notikušajā online tikšanās laikā ar Pasaules NOK pārstāvjiem vēlreiz uzsvēra, ka Tokijas OS būs, pašlaik tiek apsvērti vairāki spēļu norises scenāriji, kuriem ir 2 būtiski aspekti - vakcinācija un ātrā testēšana. #CeļāUzTokiju #OlimpiadeLV pic.twitter.com/f03RUNASpt — LOK (@Olimpiade_lv) January 22, 2021

Jauns.lv jau ziņoja, ka pieredzējušākais SOK biedrs Diks Paunds uzskata, ka Tokijas olimpiskajām spēlēm būtu jānoris bez līdzjutēju klātbūtnes.

"Jautājums ir - faniem arēnās jābūt obligāti vai tas vienkārši būtu patīkamāk," sarunā ar laikrakstu "Kyodo News" teica Paunds. "Būtu labi, ja spēles vērotu līdzjutēji, tomēr tā nav primārā vajadzība."

"Neviens nevar garantēt, ka Tokijas olimpiskās spēles notiks pēc šā brīža plāna. Tomēr uzskatu, ka pastāv liela iespēju, lai tās varētu notikt," piebilda Paunds.

Iepriekš janvārī sarunā ar raidorganizāciju BBC Paunds nebija tik pārliecināts par olimpisko spēļu norisi. Savukārt ceturtdien sarunā ar Japānas laikrakstu viņš norādīja, ka SOK un organizatori ir pilnībā nodevušies darbiem, lai sekmētu spēļu norisi.

"Spēles netiks atceltas, ja vien Japānas valdība, veselības organizācijas un SOK nelems, ka tas ir pārlieku bīstami," teica Paunds.

Ilgāk par Paundu SOK biedru kārtā nav bijusi neviena cita amatpersona. Viņš par SOK biedru kļuva 1978.gadā.

Janvāra sākumā Japānu skāra vēl viens Covid-19 uzliesmojums, kā rezultātā Tokija un vēl desmit citās prefektūrās noteikta komandantstunda.

Jau ziņots, ka Japāna plāno sākt masveida vakcināciju pret jauno koronavīrusu maijā - tikai divus mēnešus pirms pārcelto Tokijas olimpisko spēļu atklāšanas.

Avīze "Yomiuri Shimbun" raksta, ka valdība cer lielāko daļu pieaugušo vakcinēt līdz jūlijam, kad jāsākas olimpiskajām spēlēm.

Japāna ir vienojusies ar farmaceitiskajām kompānijām par pietiekamu daudzumu vakcīnu devu visiem 126 miljoniem iedzīvotāju un strādā pie uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" vakcīnas apstiprināšanas, kuru sāks izmantot no nākamā mēneša.

Pirmie rindā uz bezmaksas vakcīnu ir 10 000 medicīnas darbinieku, kuriem sekos 50 miljoni iedzīvotāju paaugstinātās riska kategorijās, tostarp ar hroniskām slimībām un vecāki par 65 gadiem.

Ministri cer, ka ātrākais maijā varēs sākt masveida vakcināciju.

Tokijas olimpiskās spēles tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.

Saistītās ziņas Senākais SOK biedrs Paunds uzskata, ka Tokijas olimpiskajām spēlēm būtu jānoris bez līdzjutējiem Lauvas tiesu Olimpiskās komitejas budžeta novirzīs olimpisko sporta veidu federāciju atbalstam Tokijas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā, iespējams, piedalīsies ierobežots skaits sportistu

Kopš 1948.gada vasaras olimpiskās spēles notikušas ik pēc četriem gadiem. Lai gan olimpiskās spēles pieredzēja boikotus, teroraktus un protestus, tās ne reizi netika pārceltas, taču šoreiz koronavīrusa straujā izplatība pasaulē liedza sportistiem pērnvasar pulcēties Tokijā.

Pasaules vēsturē līdz šim atceltas tikai trīs olimpiskās spēles un visos gadījumos tas notika kara dēļ.