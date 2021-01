Bertāna desmit punkti neglābj "Himki" no pietuvošanās ULEB Eirolīgas antirekordam

"Himki" viesos ar rezultātu 78:94 (20:23, 13:23, 18:24, 27:24) zaudēja "Panathinaikos Opap", ciešot 13. zaudējumu pēc kārtas. Ar nākamo neveiksmi "Himki" varētu atkārtot Eirolīgas antirekordu, ko 2001./02. gada seoznā iespēja Londonas "Towers", kas zaudēja visās 14 aizvadītajās spēlēs. Toreiz bija daudz runu par Lielbritānijas komandas meistarības atbilstību Eiropas spēcīgākajam klubu basketbola turnīram.

Bertāns laukumā pavadītajās 28 minūtēs un 40 sekundēs izcēlās ar desmit punktiem, trim atlēkušajām bumbām un tikpat rezultatīvām piespēlēm. Rūjienā dzimušais basketbolists grozā raidīja vienu no pieciem divpunktu un divus no sešiem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja divus no trim "sodiņiem".

Tāpat Bertāns pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja divas personīgās piezīmes, pretiniekus izprovocēja uz četriem noteikumu pārkāpumiem un spēli noslēdza ar astoņiem efektivitātes koeficienta punktiem.

Tikmēr Jānis Timma pēc decembrī gūtās traumas vēl nav atgriezies "Himki" sastāvā.

"Himki" rindās Džordans Mikijs izcēlās ar 25 punktiem un septiņām bumbām zem groziem, kamēr Atēnu klubā 29 punkti un 12 atlēkušās bumbas Konstantīnam Mitoglu.

Latviešu pārstāvētā "Himki" šosezon 21 spēlē iekrājusi divas uzvaras un Eirolīgā ierindojas pēdējā jeb 18.pozīcijā. Turnīra līdere ar 15 uzvarām 20 spēlēs ir Jāņa Strēlnieka pārstāvētā Maskavas CSKA.

Ceturtdien laukumā devās arī Riharda Lomaža pārstāvētā Vilērbānas ASVEL, kas pārspēja spēcīgo Valensijas "Basket", taču Latvijas basketbolists nebija atrodams komandas pieteikumā. Francijas klubs bija pārāks ar 90:77. Uzvarētājiem 17 punktus guva Viljams Hovards, kamēr spāņu klubā ar 18 punktiem izcēlās Serbijas izlases uzbrucējs Nikola Kaliničs.

Arī šosezon Eirolīgā ir pārstāvētas desmit valstis ar 18 komandām, kas ir tikpat, cik iepriekšējā sezonā. Komandas aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas turnīrā. Eirolīgas čempione tiks noskaidrota Ķelnē, kur notiks finālčetrinieka turnīrs.

Pagājušajā sezonā čempione netika noskaidrota, turnīram noslēdzoties sešas kārtas pirms regulārā čempionāta beigām.