Porziņģim lieliska precizitāte un 27 punkti uzvarā pret Saboni un "Pacers"

"Mavericks" viesos Indianapolē ar rezultātu 124:112 (37:28, 28:35, 28:29, 31:20) pārspēja Indiānas "Pacers".

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 32 minūtes un 24 sekundes, kuru laikā realizēja 11 no 12 divpunktu metieniem, vienu no trim tālmetieniem un abus soda metienus. Liepājnieks savā piektajā sezonas mačā demonstrēja šosezon līdz šim rezultatīvāko un pārliecinošāko sniegumu.

Tāpat viņš izcīnīja 13 atlēkušās bumbas, veica četras rezultatīvas piespēles, bloķēja vienu metienu, un divas reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par sešiem punktiem vairāk nekā ielaida.

"Mavericks" komandā rezultatīvākais bija Porziņģis, 22 punktus guva Trejs Bērks, 19 punktus pievienoja Tims Hārdevejs juniors un Džeilens Bransons, bet 13 punkti, 12 atlēkušās bumbas un 12 rezultatīvas piespēles bija Lukam Dončičam.

Kristaps Porziņģis saņem bumbu cīņā ar Domantu Saboni. (Foto: AFP/Scanpix)

"Pacers" vienībā rezultatīvākais spēlētājs bija Malkolms Brogdons ar 26 punktiem, bet lietuvietis Domants Sabonis guva 25 punktus un izcīnīja desmit bumbas zem groziem.

Porziņģis ar komandu aizvadīja veiksmīgu spēles sākumu un, izmantojot pretinieku paviršības aizsardzībā, latvietis pēc Dončiča piespēlēm netraucēts guva vairākus punktus no groza apakšas. Spēles pirmajās sešās minūtēs Porziņģis pirms nomainīšanas sakrāja jau desmit punktus, bet "Mavericks" bija vadībā ar 18:13.

Otrās ceturtdaļas otrajā minūtēs latviešu basketbolists atzīmējās ar trīspunktu gājienu (42:34), bet "Mavericks" puslaiku uzvarēja ar 65:63. Ražīgs Porziņģim bija arī otrā puslaika sākums, kurā viņš nepilnās divās minūtēs ar diviem "alley-oop" bumbas triecieniem grozā no augšas, precīzu tālmetienu un raidījumu no tuvas distances guva deviņus punktus un no 67:70 panāca 76:72.

Savukārt vēl viens trīspunktu gājiens trešās ceturtdaļas beigās latvietim ļāva panākt 91:91, bet ceturtā ceturkšņa piektās minūtes sākumā viņš ar atkārtoto mēģinājumu pielaboja komandas biedra metienu un palielināja viesu pārsvaru (108:100). "Mavericks" pēc vadības pārņemšanas ceturtdaļas sākumā, turpmāko mača nogriezni bija vadībā un svinēja uzvaru.

"Mavericks" ar septiņām uzvarām 14 spēlēs ieņem devīto vietu Rietumu konferencē, bet "Pacers" ar astoņiem panākumiem 14 cīņās ir ceturtā Austrumos.

Piektdien dalasieši viesosies pie Sanantonio "Spurs", bet pēc tam atgriezīsies mājās uz spēlēm pret Rodiona Kuruca pārstāvēto Hjūstonas "Rockets" un Denveras "Nuggets".

Citā spēlē latviešu basketbolists Rodions Kurucs palika uz rezervistu soliņa spēlē, kurā viņa pārstāvētā Hjūstonas "Rockets" komanda piedzīvoja zaudējumu.

"Rockets" savā laukumā ar rezultātu 103:109 (23:30, 28:33, 31:26, 21:20) piekāpās Fīniksas "Suns" komandai, piedzīvojot trešo zaudējumu pēc kārtas.

Kurucs pagājušajā nedēļā jaunās sezonas līdz šim iespaidīgākajā darījumā, kurā bija iesaistīta NBA superzvaigzne Džeimss Hārdens, no Bruklinas "Nets" nonāca "Rocekts" komandā. Sestdien viņš "Rockets" komandā debitēja ar diviem punktiem un pārliecinoši labāko lietderību, bet nākamajās divās cīņās cēsnieks laukumā nav devies.

Trešdienas mačā "Rockets" komandā pa 22 punktiem guva maiņas darījumā iegūtais Viktors Oladipo un Ēriks Gordons, bet 20 punkti un 11 atlēkušās bumbas bija Kristianam Vudam.

"Suns" komandā ar 26 punktiem un 17 atlēkušajām bumbām izcēlās Deandrē Eitons, kamēr 24 punktus iemeta Devins Bukers.

"Rockets" ar četrām uzvarām 13 spēlēs Rietumu konferencē ieņem 14.vietu, kamēr "Suns" ar astoņiem panākumiem 13 cīņās ir ceturtā.

Hjūstonas komanda turpinājumā dosies izbraukumā un nedēļas nogalē tiksies ar Detroitas "Pistons" un Kristapa Porziņģa pārstāvēto Dalasas "Mavericks".