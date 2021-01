Lauvas tiesu Olimpiskās komitejas budžeta novirzīs olimpisko sporta veidu federāciju atbalstam

Veidojot 2021.gada budžetu, LOK noteica četras prioritātes. Pirmkārt, bija jāveido bezdeficīta budžets, otrkārt, tā izdevumu sadaļai jābūt atbilstošai Sporta likuma 11. panta 2. daļas 1.-5. punktam.

Tāpat budžetā jābūt noteiktam atbalstam olimpisko komandu "Tokija 2020", "Pekina 2022" un jaunatnes komandas "Vuokatti 2021" kandidātiem, kā arī jāvadās pēc apņemšanās ieviest "Vienas pieturas aģentūru".

LOK 2021. gada budžeta ieņēmumu sadaļu veido Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) finansējums, valsts budžeta līdzekļi un citi ieņēmumi.

LOK prezidents Žoržs Tikmers apstiprina, ka akceptētais organizācijas budžets ir bez deficīta. Tas ietver jaunu pieeju budžeta izdevumu sadaļas veidošanā, realizējot "Vienas pieturas aģentūras" principu ieviešanu LOK darbā, kur ar katru federāciju ir viens līgums par finansiālu atbalstu.

Tāpat LOK budžeta izdevumu sadaļa veidota atbilstoši Sporta likuma 11. panta 2. daļas 1.-5. punktam, nosakot Olimpiskās izglītības programmu, Olimpiskās kustības jaunatnes programmu, Olimpiskās kustības reģionālās attīstības programmu, Sporta veidu attīstības programmu, Valsts labāko sportistu atbalstu, kā arī organizācijas pamatdarbības nodrošināšanu.

76% no visiem izdevumiem tiks novirzīti LOV sportistu un individuālo olimpisko sporta veidu federāciju un savienību atbalstam.

Minētās programmas tiek īstenotas ciešā sadarbībā ar 38 olimpisko sporta veidu federācijām. Līdzekļi, galvenokārt, ir paredzēti sportistu treniņu darba apstākļu nodrošināšanai, sacensību inventāra iegādei un izgatavošanai, kā arī medicīniskajam nodrošinājumam.

Daļa no federācijām piešķirtajiem līdzekļiem ir paredzēta Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) komandas sastāvos iekļauto treneru un sportistu mācību un treniņu darba nodrošināšanai.

Latvijas Olimpisko komiteju atbalsta Institucionālie partneri: LR Izglītības un zinātnes ministrija, AS “Latvijas Valsts meži” un SOK Olimpiskā solidaritāte; Zelta partneri: AS “LNK Industries” un mazumtirdzniecības tīkls “Rimi Latvia”; Informatīvie partneri: SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi” un AS “Radio SWH”.