Tokijas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā, iespējams, piedalīsies ierobežots skaits sportistu

Plānots, ka Tokijas olimpiskajās spēlēs kopumā piedalīsies aptuveni 11 000 sportistu, bet Covid-19 dēļ viņi olimpiskajā ciematā drīkstēs uzturēties ierobežotu laiku, kas nozīmē, ka daļai atlētu nebūs iespēja piedalīties atklāšanas un noslēguma parādē.

Organizatori vēl nav vienojušies par pieļaujamo sportistu skaitu atklāšanas parādē. Tāpat tiek apspriestas iespējas, kā drošos apstākļos stadionā sapulcēt visus ceremoniju dalībniekus.

"Lai veicinātu drošus apstākļus, uzskatām, ka nepieciešams samazināt sportistu skaitu atklāšanas un noslēguma ceremonijās. Tāpat jāpārdomā viņu nogādāšana stadionā," teikts organizatoru paziņojumā.

Japānas laikraksts "Yomiuri Shimbun", atsaucoties uz vārdā nenosauktu avotu, vēsta, ka Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ceremonijās varētu ļaut piedalīties aptuveni 6000 sportistu.

Jau iepriekš organizatori norādīja, ka vajadzības gadījumā olimpisko spēļu norises vietās tiks noteikti striktāki ierobežojumi. Zināms, ka sportisti olimpiskajā ciematā drīkstēs ierasties tikai piecas dienas pirms gaidāmajām sacensībām, bet tas jāpamet divu dienu laikā pēc pēdējā starta.

Lai arī Japānā atkal vērojams Covid-19 uzliesmojums, Tokijas un arī Japānas valdības amatpersonas vairākkārt uzsvērušas, ka olimpiskās spēles notiks tām paredzētajā laikā. Pagājušā gada nogalē veiktās aptaujas liecināja, ka arvien lielāks iedzīvotāju skaits sliecas piekrist idejai, ka olimpiskās spēles būtu jāpārceļ vai jāatceļ pavisam.

Jaunākie aptaujas rezultāti liecina, ka olimpisko spēļu norisi Tokijā nu jau vairs nevēlas pieredzēt vismaz 80% Japānas iedzīvotāju.

Tokijas olimpiskās pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.

Kopš 1948.gada vasaras olimpiskās spēles notikušas ik pēc četriem gadiem. Lai gan olimpiskās spēles pieredzēja boikotus, teroraktus un protestus, tās ne reizi netika pārceltas, taču šoreiz koronavīrusa straujā izplatība pasaulē liedza sportistiem pērnvasar pulcēties Tokijā.

Pasaules vēsturē līdz šim atceltas tikai trīs olimpiskās spēles un visos gadījumos tas notika kara dēļ.