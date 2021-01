Šmitam 12 punkti uzvarā pret "Himki" un Bertānu

Maskavas apgabala "Himki" mājās piekāpās "Barcelona" ar 75:87 (26:26, 22:28, 12:19, 15:14).

Šmits maču sāka pamatsastāvā un laukumā pavadīja 23 minūtes un sešas sekundes, kuru laikā grozā raidīja piecus no deviņiem divpunktu metieniem, vienīgais tālmetiens bija neprecīzs, bet no četriem soda metieniem izdevās realizēt divus. Šmits izcīnīja arī astoņas atlēkušās bumbas, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja vienu personisko piezīmi, izprovocēja trīs piezīmes pretiniekam un spēli noslēdza ar efektivitātes koeficientu 14.

Mājinieku rindās Bertāns spēlēja 20 minūtes un 34 sekundes, kuru laikā grozā lidoja viens no trijiem tālmetieniem, kā arī visi trīs soda metieni. Bertānam arī pa vienai atlēkušajai bumbai, kļūdai un pārtvertai bumbai, kā arī pa trim personiskajām piezīmēm un izprovocētiem noteikumu pārkāpumiem pretiniekam un efektivitātes koeficients pieci.

Jānis Timma mājinieku rindās nebija pieteikts spēlei.

Viesu rindās pa 18 punktiem guva Korijs Higinss un Kails Kurics, bet mājiniekiem 23 punkti un sešas rezultatīvas piespēles Aleksejam Švedam.

Stambulas "Fenerbahce Beko" mājās pieveica Vitorijas "TD Systems Baskonia" ar 96:76 (28:18, 23:23, 24:15, 21:20).

Vitorijas komandā Kurucs spēlēja četras ar pusi minūtes un 34 sekundes, realizējot vienīgo divpunktu metienu ar sodu. Viņam arī pa vienai kļūdai un izprovocētam noteikumu pārkāpumam pretiniekam, kā arī efektivitātes koeficients trīs.

Rezultatīvākais viesu rindās ar 15 punktiem bija Aleks Peterss, bet mājiniekiem 27 punkti Nando de Kolo kontā.

Turnīra līdere ar 14 uzvarām 18 spēlēs ir Jāņa Strēlnieka pārstāvētā Maskavas CSKA, "Barcelona" ar 13 panākumiem 19 mačos ir otrā, bet Artūra Kuruca pārstāvētā Vitorijas "TD Systems Baskonia" ar deviņām uzvarām 19 mačos ieņem 11.vietu. Riharda Lomaža pārstāvētā Vilērbānas ASVEL ar pieciem panākumiem 17 spēlēs ieņem 17.vietu, bet pēdējā 18.pozīcijā, ar divām uzvarām 19 mačos atrodas Jāņa Timmas un Daira Bertāna Maskavas apgabala "Himki".

Arī šosezon Eirolīgā ir pārstāvētas desmit valstis ar 18 komandām, kas ir tikpat, cik iepriekšējā sezonā. Komandas aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas turnīrā. Eirolīgas čempione tiks noskaidrota Ķelnē, kur notiks finālčetrinieka turnīrs.

Pagājušajā sezonā čempione netika noskaidrota, turnīram noslēdzoties sešas kārtas pirms regulārā čempionāta beigām.

Tikmēr Latvijas basketbolists Rolands Freimanis otrdien guva 16 punktus, Jānis Bērziņš pievienoja 13 punktus, bet viņu pārstāvētā Zelonas Guras "Stelmet Enea" komanda svinēja uzvaru savā laukumā Polijas čempionāta spēlē.

"Stelmet Enea" mājās ar 94:82 (22:26, 22:24, 26:21, 24:11) pārspēja Toruņas "Twarde Pierniki" vienību.

Freimanis savas komandas labā spēlēja 21 minūti un 42 sekundes, kuru laikā grozā raidīja trīs no četriem divpunktu un trīs no septiņiem trīspunktu metieniem, kā arī vienu no diviem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, divreiz pārkāpa noteikumus, vienreiz izprovocēja piezīmi pretiniekam, divreiz kļūdījās un iekrāja efektivitātes koeficientu 11.

Bērziņš spēlēja 21 minūti un 38 sekundes, kuru laikā grozā raidīja vienu no diviem divpunktu un divus no pieciem trīspunktu metieniem, kā arī visus piecus soda metienus. Viņš arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, trīsreiz pārkāpa noteikumus, četrreiz izprovocēja piezīmi pretiniekiem, pa reizei pārķēra bumbu un bloķēja pretinieka metienu, kā arī iekrāja efektivitātes koeficientu 18.

Mājiniekiem ar 25 punktiem, 11 rezultatīvām piespēlēm un sešām atlēkušajām bumbām izcēlās Gabriels Lundbergs. Viesiem 22 punkti Donovanam Džeksonam.

Zelonas Guras komanda ar 18 uzvarām 20 spēlēs turnīra tabulā ieņem pirmo vietu, Mārtiņa Laksas pārstāvētā Ļubļinas "Start" ar 14 panākumiem ir piektā, bet Roberta Stumbra pārstāvētais Radomas "HydroTruck"klubs ar piecām uzvarām 21 cīņā ir priekšpēdējais starp 16 vienībām.