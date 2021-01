Gražulis ar 20 punktiem rezultatīvākais komandas uzvarā Boloņā

Triestes basketbolisti viesos ar rezultātu 82:69 (15:24, 24:15, 20:14, 23:16) pārspēja Boloņas "Lavoropiu Fortitudo".

Gražulis svētdien spēlēja 22 minūtes un 46 sekundes, šajā laikā realizējot četrus no sešiem divpunktu metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem.

Koknesietis arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, trīsreiz rezultatīvi piespēlēja, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecas piezīmes un iekrāja 30 efektivitātes koeficienta punktus.

Gražulis bija mača rezultatīvākais un pārliecinoši produktīvākais spēlētājs.

A sērijas turnīru turpina 15 komandas, kas Covid-19 pandēmijas dēļ aizvadījušas atšķirīgu spēļu skaitu. Triestes vienība ar sešām uzvarām 13 mačos ieņem septīto vietu, kamēr Artūra Strautiņa un Ingus Jakoviča pārstāvētā Varēzes "Openjobmetis" 12 spēlēs guvusi trīs panākumus, kas ļauj aizņemt pēdējo 15.pozīciju.