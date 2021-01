Šteinbergai 26 punkti un "Galatasaray" uzvarā pagarinājumā Turcijas čempionātā

"Galatasaray" savā laukumā ar 100:92 (29:18, 20:16, 20:26, 16:25, 15:7) pieveica "Kayseri" komandu.

Šteinberga laukumā devās pamatsastāvā un tur pavadīja 34 minūtes un septiņas sekundes, kuru laikā grozā raidīja astoņus no 16 divpunktu metieniem un divus no trim tālmetieniem, kā arī četrus no pieciem soda metieniem.

Viņa arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, četras reizes rezultatīvi piespēlēja, četras reizes kļūdījās, četrreiz pārkāpa noteikumus, sešreiz izprovocēja pretinieces uz noteikumu pārkāpumu un iekrāja efektivitātes koeficientu 20. Latvietei arī +/- rādītājs +8.

Pagarinājumā Šteinberga guva sešus punktus.

Rezultatīvākā viešņu rindās ar 27 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām bija Melisa Gilkana.

Stambulas "Fenerbahce" bez Kristīnes Vītolas spēlētāju sarakstā izbraukumā ar 71:61 (28:20, 9:15, 18:13, 16:13) pārspēja Ankaras "Nesibe Aydin".

Uzvarētāju rindās 21 punk2 un sešas atlēkušās bumbas Keilai Makbraidai.

Turnīra līdere ar 16 uzvarām 16 spēlēs ir "Fenerbahce", bet otro vietu ar 14 panākumiem ieņem "Galatasaray".