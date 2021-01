VIDEO: Rīgas “Dinamo” hokejista sievai Vecgada vakarā nozog un sadauza "Mercedes" mašīnu

Kā vēsta Krievijas mediji, Deniss un Jeļena Vecgada vakarā Maskavā bija aizveduši savu “Mercedes” markas automašīnu uz mazgātuvi, lai to sakoptu, bet četrarpus stundas vēlāk tā jau izbrauca no mazgātuves teritorijas. Kā ziņo medijs “Life”, 22:10 videoierakstos redzams, kā automašīna izbrauc no stāvvietas.

Pēc nepilnas pusotras stundas braukāšanās pa Maskava tika notika iespaidīgs satiksmes negadījums. “Mercedes” spēkrats, kurā atradās divi vīrieši un divas sievietes ietriecās Vahtangova teātra ēkā. Kā ziņo Krievijas prese, negadījums noticis elitārajā Arbata rajonā, kas ir 13 kilometru attālumā no auto mazgātuves. Noprotams, ka šo pusotru stundu kompānija bija braukājusies sev nepiederošajā automašīnā.

Krievijas mediji noskaidrojuši, ka notikušajā tiek vienots kāds 26 gadus vecs automazgātuves darbinieks Pāvels, kurš Vecgada vakarā vēlējies padižoties ar ekskluzīvo spēkratu un izvizināt dāmas. Tieši šis jaunais vīrietis arī esot piezvanījis Denisam Paršinam un paziņojis par notikušo. Sākotnēji vīrietis atzina vainu notikušajā, bet vēlāk, visticamāk, apzinājies, cik lielus zaudējumus nodarījis, sācis savu vainu noliegt.

Interesanti, ka aizdomās turētais Pāvels un kāds viņa kolēģis automazgātuvē nostrādājuši vien dažas dienas.

Internetā atrodamajā novērošanas kameru fiksētajā negadījuma video redzams, ka Vahtangova teātra tuvumā redzami vairāki cilvēki, kuri gan spēja izvairīties no automašīnas, kas ietriecās ēkā. Citos video materiālos redzams, kā no avarējušā “Mercedes” spēkrata izkāpj četri cilvēki un pamet notikuma vietu.

Deniss Paršins ar septiņiem gūtiem vārtiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm pagaidām ir ceturtais rezultatīvākais Rīgas "Dinamo" hokejists (aiz Mika Indraša, Laura Dārziņa un Mārtiņa Dzierkala). (Foto: Zumapress/Scanpix)

Vahtangova teātra direktors Kirils Kroks izteicis pieņēmumu, ka negadījuma izraisītājs varētu būt bijis reibumā.

Kā novērtējuši Krievijas autoeksperti sadauzītās “Mercedes” mašīnas remonts varētu izmaksāt vairāk nekā 20 000 eiro.