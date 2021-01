Ilmārs Bricis skaidro, ko saslimšana ar Covid-19 nodarījusi mūsu labākajai biatlonistei Baibai Bendikai

Pērn pasaules čempionāta iedzīšanas distancē devīto vietu izcīnījusī Bendika izlaida Pasaules kausa izcīņas pirmos divus posmus pozitīva Covid-19 testa dēļ un sacensību apritē decembrī atgriezās ar augsto 20. vietu sprinta distancē. “Sajūtas bija labas un būtiska vīrusa ietekme uz sportisko forumu nav jūtama,” toreiz pēc finiša sprieda Bendika. Tomēr pirms Ziemassvētkiem 7,5 kilometru sprintā pieļautās piecas (!) kļūdas pārvērta Hohfilcenē notikušo sacīksti par vienu no neveiksmīgākajām karjerā.

Latvijas izlases un Bendikas treneris Ilmārs Bricis sarunā ar Jauns.lv tomēr uzskata, ka saslimšana ar Covid-19 atstājusi būtiskas sekas: “Slimošana izmainīja visas sezonas sākuma ieceres. Kas noticis, tas noticis, tur mēs vairs neko nevaram darīt. Protams, tas nepalika bez sekām. Baiba Pasaules kausa trešajā un ceturtajā posmā bija konkurētspējīga, tomēr tā nebija tā Baiba, kura pirms sezonas Zviedrijas izlases atlases sacensībās ar treniņu slēpēm bija vienā ātrumā ar zviedrietēm.”

Daudz tiek runāts par Covid-19 vīrusa ietekmi uz elpošanu un vaicājām trenerim, vai pārslimotā vīrusa sekas nevar būt iemesls Eidukas šaušanas neveiksmēm iepriekšējā Pasaules kausa izcīņas posmā? “Pēc pozitīva vīrusa testa novembrī Bendikai pusotru dienu bija temperatūra, pēc tam viņa jutās salīdzinoši normāli un pirmajās dienās sportiskā kondīcija joprojām bija laba. Pēc tam... It kā cilvēks jūtas vesels, tomēr tas vīruss noēd enerģiju. Vari trenēties, jūties labi, bet sportiskā forma lēnītēm slīd lejā. Daudz enerģijas tika iztērēts, lai organisms ar tiem mēsliem tiktu galā. Tomēr pēdējās likstas šaušanā negribu tieši saistīt ar pārslimoto vīrusu. Lai gan... Tagad ir dažādas gudras ierīces un analīzes, kas rāda, ka Bendikai organismā ir bijis skābekļa deficīts un tas saražoja pārāk daudz hemoglobīnu. Bez sekām slimošana noteikti nepalika,” saka Bricis.

Trešajā posmā pieļauto kļūdu sprinta pēdējā šautuvē treneris vairāk saista ar steigu, bet neveiksmi ceturtā posma sprintā ar vienkāršu pārdegšanu un nepareizi izvēlētu tempu. Pietrūkusi sacensību pieredze, kāda nav bijusi kopš iepriekšējās sezonas. Arī pati Baiba pēc finiša paškritiski sprieda, ka vispirms jāsakārto galva. Bricis par to nesatraucas, lai sagremotu šādas kļūmes, parasti pietiekot ar vienu vai divām dienām.

Jau pirms Ziemassvētkiem Latvijas biatlona izlases līderi Bendika, Andrejs Rastorgujevs un Edgars Mise devās uz Livinjo un tur gatavojas sezonas svarīgākajiem notikumiem, tostarp februārī paredzētajam pasaules čempionātam. Sniegs pietiek un trases esot sagatavotas lieliski, tāpat nepieciešamais darba apjoms paveikts trenažieru zālē. Pandēmijas ierobežojumu dēļ Itālijas kalnu kūrortā pašlaik atrodas tikai profesionāli sportisti. Pārējie Latvijas izlases dalībnieki Ziemassvētku laikā atgriezās mājās.

Nākamos divos posmos Oberhofā un pēc tam sekojošajās sacensībās Antholcā Latvijas komandu pārstāvēs Andrejs Rastorgujevs, Edgars Mise, Aleksandrs Patrijuks, Roberts Slotiņš, Baiba Bendika, Sanita Buliņa un, iespējams, arī šosezon augstākajā līmenī debitējusī Annija Sabule.

Latvijas izlases treneri sezonas sākumā iepriecināja ne tik daudz izcīnītās vietas, kā dažu sportistu individuālais progress: “Pirmkārt, cik labi Zviedrijas kausa izcīņā izskatījās Aleksandrs Patrijuks. Neraugoties uz negatīvu vīrusa testu, viņam kā kontaktpersonai bija jādodas pašizolācijā un tas viņu atmeta kādu soli atpakaļ. Aleksandrs sevi vēl parādīs. Otrkārt, Sanita Buliņa. Iepriekšējā sezonā viss izskatījās, maigi sakot, slikti un šķita, ka par viņu kā sportisti varam aizmirst. Tagad ir atpakaļ tādā līmenī, ka atkal varam domāt par tālāku izaugsmi.”

Treneris ir ļoti pozitīvi noskaņots par sezonas turpinājumu. Sezonas svarīgākais brīdis būs pasaules čempionātā, tomēr jau nākamajos posmos Latvijas līdzjutēji varot cerēt uz augstiem rezultātiem. “Redzu, ka būs labi!” pārliecināts ir Bricis.

Vai ir cerības, ka beidzot šaušanās visi mērķi aizvērsies arī Rastorgujevam, kurš sezonai gatavojās kopā ar Vācijas izlasi un pirms šīs sezonas atsāka sadarbību ar treneri Intaru Berkuli?

“Diez vai no malas kāds var ielīst Andreja galvā, jo šaušanas neveiksmēs nav kāda metodiska vai tehniska problēma. Fiziskā kondīcija laba, iespējams, labākā pēdējos pāris gados. Arī šaušana nav problēma mirkļos, kad nespiež atbildība un cerības uz augstu vietu. Grūtākais ir tad, ja sāc baidīties, ja šautuvē parādās domas – trāpīšu vai netrāpīšu? Tā ir pirmā kļūda, lai šāviens būtu 50 pret 50. Pats no savas karjeras atceros, ka nav nemaz tik viegli tikt vaļā no liekām domām. Tas ir darbs ar sevi, māka tikt galā ar psiholoģisku spiedienu. Citām domām ir jāpārsver tās, kuras rada kādas šaubas,” Bricis skaidro Rastorgujeva liktenīgās kļūmes šautuvēs, tomēr cer, ka šis brīdis tiks pārvarēts.

Pasaules kausa izcīņas piektais posms Vācijas pilsētā Oberhofā sāksies piektdien ar sprinta distancēm.