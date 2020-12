Visi 68 vietējie Tokijas olimpisko spēļu sponsori piekrituši pagarināt sadarbības līgumus

Jau ziņots, ka 2021.gada Tokijas olimpisko spēļu izmaksas sasniegušas 1,64 triljonus jēnu (aptuveni 13 miljardus eiro). Olimpisko spēļu pārcelšana no šī gada uz nākamo gadu izmaksājusi papildu 294 miljardus jēnu (2,3 miljardus eiro), no kuriem 96 miljardi jēnu atvēlēti koronavīrusa izplatības ierobežošanai.

Trešdien Tokijas olimpisko spēļu organizatoru komitejas prezidents Joširo Mori atklāja, ka visi 68 vietējie sponsori pagarinājuši līgumu par olimpisko spēļu atbalstīšanu arī nākamgad.

"Ņemot vērā, ka 2020.gada tuvojas beigām, vēlreiz vēlos pateikties partneriem par atbalstu," pauda Mori.

Pirms olimpisko spēļu pārcelšanas to izmaksas tika lēstas 1,35 triljonu jēnu apmērā. No šī brīža izmaksām 721 miljardu jēnu segs organizatoru komiteja, ar 702 miljardiem palīdzēs Tokijas pilsēta, bet ar 221 miljardu jēnu - Japānas valdība.

2013.gadā, kad Tokija kandidēja uz spēļu rīkošanu, izmaksas tika lēstas 734 miljardu jēnu apmērā, taču tagad tās pieaugušas divkārt. Spēļu pretinieki min, ka galējās izmaksas pārsniegs par trīs triljonus jēnu.

Vienkāršojot un optimizējot izmaksas, no iepriekš plānotās summas izdevies ietaupīt 280 miljonus ASV dolāru.

Japānas sabiedrība joprojām nav vienisprātis par olimpisko spēļu rīkošanu. Japānas raidsabiedrības NHK pasūtītajā pētījumā noskaidrojies, ka 32% respondentu vēlas spēļu atcelšanu, 31% grib tās pārcelt uz vēl vēlāku laiku, bet par Olimpiādes rīkošanu nākamvasar ir 27%.

Tokijas olimpiskās pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam, bet paralimpiskās spēles plānotas no 24.augusta līdz 5.septembrim.

Kopš 1948.gada vasaras olimpiskās spēles notikušas ik pēc četriem gadiem. Lai gan olimpiskās spēles pieredzēja boikotus, teroraktus un protestus, tās ne reizi netika pārceltas, taču šoreiz koronavīrusa straujā izplatība pasaulē liegs sportistiem šovasar pulcēties Tokijā.

Pasaules vēsturē līdz šim atceltas tikai trīs olimpiskās spēles un visos gadījumos tas notika kara dēļ.