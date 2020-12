Basketbola savienība veicot sarunas ar Lēmani par vīriešu izlases trenera amatu

Lēmanis Austrālijas vīriešu basketbola izlasi ir vadījis no 2013. līdz 2019.gadam.

LBS vadībai un Lēmanim iespējamo darba piedāvājumu plānots pārrunāt 2021.gada janvārī, vēsta portāls, uzsverot, ka pēc tā rīcībā esošās informācijas komunikācija uzsākta jau 2020.gada pirmajā pusē, kad Austrālijas speciālists sākotnēji uzaicināts piedalīties LBS organizētos jauniešu basketbola pasākumos.

LBS ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss sarunā ar interneta portālu nevēlējās plašāk komentēt šo jautājumu, tomēr informāciju nav noliedzis. Savukārt Latvijas nacionālo vīriešu izlašu koordinators Emīls Toms sarunā ar ziņu aģentūru LETA teica, ka par tādām sarunām nav informēts. Viņš tikai piebilda, ka Lēmanim gada sākumā bija paredzēta dalība seminārā Latvijā, kas vēlāk Covid-19 dēļ notika attālināti.

"Delfi Plus" vēsta, ka vasaras izskaņā pusēm bija plānots arī pievērsties galvenā trenera amata jautājumam, kas nenotika Covid-19 pandēmijas dēļ.

Lēmaņa kandidatūra ir pievilcīga gan viņa saiknes ar Latviju, gan viņa lielās pieredzes dēļ, kopā ar Austrālijas vīriešu izlasi izcīnot ceturto vietu 2016.gada olimpiskajās spēlēs un 2019.gada Pasaules kausa izcīņā.

Šobrīd Latvijas vīriešu izlasi vada Roberts Štelmahers, kurš amatā stājās pirms Eiropas meistarsacīkšu kvalifikācijas cikla un to pēc portāla rīcībā esošās informācijas arī pabeigs galvenā trenera amatā.

"Delfi Plus" vēsta, ka Štelmahera līgums paredz pagarināšanu, valstsvienībai iekļūstot Eiropas čempionāta finālturnīrā, taču Štelmahers ir informēts par LBS izrādīto interesi veikt pārrunas ar Lēmani.

51 gadu vecais Austrālijas latvietis kā spēlētājs 1992.gadā ir uzvarējis Austrālijas Nacionālās Basketbola līgas (NBL) turnīrā, bet kā treneris to ir atkārtojis trīsreiz - no 2011. līdz 2013.gadam.

Viņš no 2005. līdz 2013.gadam ir trenējis NBL klubu "New Zealand Breakers", bet no 2016.gada trenē citu NBL klubu Brisbenas "Bullets".