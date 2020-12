Mejerim daudzpusīgs sniegums uzvarā Vienotās līgas mačā pret latviešu pārstāvēto "Cmoki"; Freimanis rezultatīvs Polijā

"Parma" viesos ar 78:65 (22:14, 15:14, 17:21, 24:16) uzvarēja "Cmoki", kurā viens no treneriem ir Edmunds Valeiko.

Mejeris laukumā pavadīja 29 minūtes un 47 sekundes, kuru laikā guva astoņus punktus, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un pirmo reizi karjerā Vienotajā līgā iekrāja sešas rezultatīvas piespēles.

Basketbolists grozā raidīja četrus no pieciem divpunktu metieniem, divreiz pārtvēra bumbu, nopelnīja divas personīgās piezīmes, pretiniekus izprovocēja uz četriem noteikumu pārkāpumiem un spēli noslēdza ar pozitīvu +/- rādītāju astoņi.

Otrā laukuma pusē Toms Leimanis laukumā pavadītajās 22 minūtēs un divās sekundēs izcēlās ar sešiem punktiem, tikpat rezultatīvām piespēlēm, kas viņam ir labākais sniegums karjerā, un divām atlēkušajām bumbām.

Leimanis grozā iemeta visus trīs divpunktu metienus, bet abi tālmetieni nebija precīzi. Viņš nopelnīja vienu personīgo piezīmi, izprovocēja divus noteikumu pārkāpumus un spēli noslēdza ar +/- rādītāju -1.

Viņa komandas biedrs Klāvs Čavars 18 minūtēs un 47 sekundēs guva četrus punktus, kas iekrāti ar vienu no diviem iemestajiem divpunktu metieniem, kā arī diviem no trim realizētajiem "sodiņiem". Viņš arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, pieļāva divas kļūdas, nopelnīja vienu piezīmi, izprovocēja divus pārkāpumus un spēli noslēdza ar +/- rādītāju 1.

Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 14 punktiem bija Gļebs Šeiko, bet Minskas komandā tikpat punktu guva arī Roberts Laurijs.

Citā spēlē Roberta Štelmahera un viņa asistenta Akseļa Vairoga vadītā Tallinas "Kalev"/"Cramo" viesos ar 66:83 (21:25, 13:24, 15:15, 17:19) piekāpās Kazaņas "Unics".

Jānis Kaufmanis Igaunijas komandā laukumā pavadīja 14 minūtes un 30 sekundes, to laikā izceļoties ar trim punktiem un vienu atlēkušo bumbu. Viņš grozā raidīja vienu no četriem tālmetieniem, nopelnīja vienu personīgo piezīmi un spēli noslēdza ar +/- rādītāju -5.

Rezultatīvākais Tallinas klubā ar 18 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm bija Markuss Kīns, savukārt Kazaņas komandā Neits Volters guva 14 punktus un sešreiz rezultatīvi piespēlēja. Par punktu mazāk iemeta Aizeja Kanāns.

"Parma" ar četrām uzvarām septiņos mačos ir septītajā vietā, viens panākums sešos dueļos Tallinas vienību ierindo 11.pozīcijā, bet vietu zemāk ir "Cmoki", kas vienu uzvaru guvusi septiņās spēlēs.

Tāpat kā iepriekšējā sezonā, arī šajā regulārajā turnīrā startē 13 komandas - deviņas no Krievijas, kā arī pa vienai vienībai no Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas. Otro sezonu pēc kārtas turnīrā nepiedalās "VEF Rīga" komanda.

2019./2020.gada līgas sezona sezona priekšlaicīgi noslēdzās koronavīrusa radītās pandēmijas dēļ, čempionu nenoskaidrojot. Čempionāta pārtraukšanas brīdī pirmajā vietā bija Maskavas apgabala "Himki", bet otro vietu ieņēma Maskavas CSKA.

Tikmēr Latvijas izlases basketbolisti Jānis Bērziņš un Rolands Freimanis Polijas čempionāta spēlē kopā guva 23 punktus, kaldinot Zelonas Guras "Stelmet Enea" uzvaru.

Zelonas Guras komanda mājās ar 98:89 (23:22, 24:33, 24:17, 27:17) uzvarēja Stargaradas "Spoijnia".

Freimanis laukumā pavadīja 22 minūtes un astoņas sekundes, to laikā izceļoties ar 18 punktiem un piecām bumbām zem groziem. Basketbolists grozā raidīja četrus no septiņiem divpunktu un divus no septiņiem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja visus četrus "sodiņus".

Viņa rēķinā arī viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, divi bloķēti metieni, trīs kļūdas un divas personīgās piezīmes. Freimanis spēli noslēdza ar +/- rādītāju 6.

Tikmēr viņa komandas biedrs Bērziņš laukumā pavadītajās 25 minūtēs un 47 sekundēs guva piecus punktus, izcīnīja septiņas bumbas zem groziem un divreiz rezultatīvi piespēlēja. Basketbolists iemeta vienu no trim divpunktu un vienu no trim trīspunktu metieniem, kā arī reizi pārtvēra bumbu, bet spēli noslēdza ar negatīvu +/- rādītāju -3.

Džefrijs Grosels uzvarētāju rindās izcēlās ar 29 punktiem un 15 atlēkušajām bumbām, bet pretējā laukuma pusē Reimonds Kauvels iemeta 21 punktu.

Ar 14 uzvarām 15 spēlēs Zelonas Guras komanda Polijas čempionātā ieņem pirmo vietu, kamēr Mārtiņa Laksas pārstāvētā Ļubļinas "Start" iekrājusi desmit panākumus un atrodama ceturtajā pozīcijā.

Polijas čempionātā šogad startē 16 klubi.