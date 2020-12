Neticami, bet fakts – “VEF Rīga” brauc uz Viļņu apspēlēt smagās grūtībās nonākušo “Rytas”

Vēl pirms dažām nedēļām šāda situācija nebūtu iedomājama. Neraugoties uz ievērojami samazināto budžetu un joprojām esošajiem iepriekšējo gadu parādiem apmēram divu miljonu eiro vērtībā, Viļņā šīs sezonas sastāva komplektēšanai bija stipri vien vairāk līdzekļu nekā Rīgā.

Sezonas sākumā Viļņā bija pat trīs leģionāri ar iepriekšēju NBA pierakstu, tomēr neviens no viņiem nebūs laukumā redzams šodien. “Rytas” galvenais treneris Donalds Kairis, kurš bija "ASK Rīga" treneris kluba pēdējā sezonā, šovakar droši var rēķināties tikai ar astoņiem spēlētājiem. Vakar tādi bija tikai septiņi.

Viļņas komandu pēdējā laikā skāris savainojumu un Covid-19 vīrusa vilnis. Komandas kapteinis Arns Butkevičs nevar spēlēt pirksta savainojuma dēļ, Roks Gustis savainojis plecu. NBA pieredzi guvušais un vairākas spožas ULEB Eirolīgas sezonas aizvadījušais Endrjū Goudloks pamazām atlabst pēc kājas muskuļa savainojuma, treniņos jau mēģina skriet, tomēr viņa atgriešanās spēlē ir maz ticama. Divi citi leģionāri Raiens Boutraits un Moriss Ndūrs bija inficēti ar Covid-19 vīrusu. Boutraitam pirmdien tika veikts atkārtots tests un tas joprojām bija pozitīvs – tātad viņš šovakar nedrīkstēs spēlēt. Dīvaina situācija izvērtusies ap senegālieti Ndūru, kurš nez kādās darīšanās devās uz Austrumāfrikas valsti Ruandu, un tur bija iestrēdzis vismaz līdz šīsdienas rītam. “Rytas” nometnē cerēja, ka Ndūrs tomēr iekāps lidmašīnā un Viļņā ieradīsies dažas stundas pirms spēles. Kairis jau izteicies, ka viņa dalība spēlē ir maz ticama, turklāt nav skaidrs, vai viņu varēs pieteikt spēlei veselības drošības apsvērumu dēļ.

Nedēļas nogalē LKL čempionātā tika aizvadīts vienmēr principiālais “Žalgiris” un “Rytas” derbijs, kurā Kauņas klubs nekādas atlaides novājinātajiem pretiniekiem nedeva un izcīnīja pārliecinošāko uzvaru abu klubu sāncensībā – 92:45. Dienu pirms spēlēs pret “VEF Rīga” Donalda Kaira rīcībā bija tikai septiņi spēlētāji, starp kuriem vienīgais leģionārs ir igaunis Kristians Kitsings. Pēdējā brīdī FIBA Čempionu līgai no dublieru sastāva tika pieteikts 19 gadus vecais Ads Šimonis, kurš lielajā komandā debitēja svētdien Kauņā.

“VEF Rīga” nometnē nekādu ziņu par iztrūkumiem nav un optimālā sastāvā esošie rīdzinieki tiek uzskatīti par drošiem spēles favorītiem. Arī bukmeikeri prognozē Latvijas čempionu uzvaru ar apmēram 10-11 punktu pārsvaru. Tā tas izskatās uz papīra, tomēr šī uzvara būs jāizcīna laukumā, turklāt ar milzu problēmām stūrī iedzīts pretinieks nereti mēdz būt divkārt bīstams.

“VEF Rīga” un “Rytas” savstarpējās piecās spēlēs rīdzinieki uzvarējuši tikai vienreiz – 2011. gadā, Kauņas līdzjutēju atbalstīti, Baltijas līgas pusfinālā Ramūna Butauta vadībā ar 78:69. Pēc pusotra gada abas komandas Viļņā tikās Eirolīgas kvalifikācijas turnīra spēlē un toruden pamatīgas sastāva pārmaiņas piedzīvojušie rīdzinieki zaudēja ar 71:80. Pēc tam abu klubu ceļi krustojušies tikai pirmssezonas pārbaudes spēlēs.

FIBA Čempionu līgas E grupā pēc divām spēļu kārtām visām komandām ir pa vienai uzvarai. “VEF Rīga” turnīru sāka ar dramatisku 75:77 zaudējumu pēdējā sekundē savā laukumā pret Francijas “Strasbourg”, taču atveda 84:81 uzvaru no Atēnām pret “Peristeri”. “Rytas” pirmajā kārtā visai negaidīti savā laukumā ar 88:106 zaudēja “Peristeri”, taču ar 83:81 uzvarēja Strasbūrā.

FIBA Čempionu līgas nākamajā posmā iekļūs tikai divas no četrām komandām, tādēļ Latvijas čempioniem šīs dienas spēle un uzvara tajā var pavērt ļoti labas iespējas izpildīt šo sarežģīto uzdevumu. No atlikušajām trīs spēlēm divas vefiņš aizvadīs savā laukumā.

“Rytas” un “VEF Rīga” spēles tiešraidi pulksten 19.30 varēs vērot TV6 kanālā.