Latvijas futbola izlase Pasaules kausa kvalifikācijā tiksies ar Nīderlandi, Turciju, Norvēģiju, Melnkalni un Gibraltāru

Nīderlande tika ielozēta no pirmā groza, Turcija - no otrā, Norvēģija - no trešā, Melnkalne - no ceturtā un Gibraltārs - no sestā.

Lietuva kopā ar Itāliju, Šveici, Ziemeļīriju un Bulgāriju nokļuva C grupā, bet Igaunija E grupā tiksies ar Beļģiju, Velsu, Čehiju un Baltkrieviju.

Citas grupas tika salozētas šādi:

A grupa - Portugāle, Serbija, Īrija, Luksemburga, Azerbaidžāna;

B grupa - Spānija, Zviedrija, Grieķija, Gruzija, Kosova;

D grupa - Francija, Ukraina, Somija, Bosnija un Hercegovina, Kazahstāna;

F grupa - Dānija, Austrija, Skotija, Izraēla, Fēru salas, Moldova;

H grupa - Horvātija, Slovākija, Krievija, Slovēnija, Kipra, Malta;

I grupa - Anglija, Polija, Ungārija, Albānija, Andora, Sanmarīno;

J grupa - Vācija, Rumānija, Islande, Ziemeļmaķedonija, Armēnija, Lihtenšteina.

Latvijas izlase pirms izlozes bija piektajā no sešiem groziem kopā ar Armēniju, Kipru, Fēru salām, Azerbaidžānu, Igauniju, Kosovu, Kazahstānu, Lietuvu un Andoru, tādējādi šīs valstis pašmāju valstsvienībai nevarēja tikt ielozētas pretiniekos.

2022.gada Pasaules kausa kvalifikācijas sākums paredzēts nākamā gada 24.martā.

Eiropas zonā izlases sadalītas pa desmit apakšgrupām - piecās pa piecām izlasēm un piecās pa sešām izlasēm. Pasaules kausa finālturnīram kvalificēsies desmit grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies desmit otro vietu ieguvējas un divas labākās UEFA Nāciju līgas komandas, kas apakšgrupās būs ārpus labāko divnieka.

Izslēgšanas turnīrā 12 izlases tiks sadalītas trīs "play-off" zaros, kur 2022.gada martā tiks noskaidrotas vēl trīs finālturnīra dalībnieces.

2022.gada Pasaules kausa finālturnīrs norisināsies Katarā, un karsto laikapstākļu dēļ turnīrs tiks izspēlēts ziemā no 21.novembra līdz 18.decembrim.

2022.gadā Katarā notiks pēdējais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā piedalīsies 32 komandas. 2026.gada turnīrā, kuru uzņems Kanāda, Meksika un ASV, piedalīsies 48 izlases.

Gatavošanās Pasaules kausa finālturnīram nav iztikusi bez starpgadījumiem, piemēram, rīkotāji tiek vainoti korupcijā, lai iegūtu tiesības uz četrgades vērienīgākā sporta notikuma organizēšanu. Tāpat Katara saņēmusi kritiku no cilvēktiesību aizsardzības organizācijām par darbaspēka sliktajiem apstākļiem.

Pašreizējā pasaules čempione ir Francija, kas fināla Krievijā ar 4:2 pārspēja Horvātiju. Trešo vietu ieņēma Beļģija, kas ar 2:0 pieveica Angliju.