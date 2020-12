Freimanim iespaidīgs sniegums Vienotās līgas spēlē

Zelonas Guras komanda viesos ar 94:73 (27:10, 20:27, 23:21, 24:15) uzvarēja Krasnojarskas "Jeņisej", svinot trešo panākumu šosezon.

Freimanis Polijas kluba rindās laukumā pavadīja 30 minūtes un 33 sekundes, kuru laikā izcēlās ar 26 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām.

Basketbolists grozā raidīja piecus no astoņiem divpunktu un trīs no četriem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja septiņus no astoņiem "sodiņiem". Tāpat viņš reizi rezultatīvi piespēlēja, pieļāva trīs kļūdas, astoņas reizes izprovocēja pretinieku uz noteikumu pārkāpumu, nopelnīja trīs personīgās piezīmes un spēli noslēdza ar pozitīvu +/- rādītāju septiņi.

Freimanis bija pārliecinoši rezultatīvākais spēlētājs savā komandā un arī visā mačā.

Otrs Latvijas izlases spēlētājs Jānis Bērziņš šai spēlei nebija pieteikts.

Uzvarētāju rindās vēl 18 punktus pievienoja Ife Lunndbergs, bet otrā laukuma pusē 16 punkti Keronam Džonsonam.

Tikmēr Edmunda Valeiko trenētā un Toma Leimaņa un Klāva Čavara pārstāvētā Minskas "Cmoki" mājās ar 60:87 (23:27, 24:19, 4:23, 9:18) piekāpās Maskavas CSKA, kurai iegurņa muskuļa traumas dēļ aizvien nevar palīdzēt saspēles vadītājs Jānis Strēlnieks.

Leimanis laukumā pabija 23 minūtes un 52 sekundes, kuru laikā deviņus punktus guva ar trim no pieciem divpunktu un vienu no četriem trīspunktu metieniem. Tāpat viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, tikpat reizes rezultatīvi piespēlēja, pieļāva četras kļūdas, pretinieku izprovocēja uz vienu noteikumu pārkāpumu un spēli noslēdza ar negatīvu +/- rādītāju -21.

Otrs šīs vienības basketbolists Čavars laukumā pavadīja 15 minūtes un astoņas sekundes, to laikā gūstot trīs punktus, kas paveikts ar vienu no trim realizētiem divpunktu metieniem, kā arī vienu no diviem "sodiņiem". Tāpat basketbolists izcīnīja divas bumbas zem groziem, reizi bloķēja metienu, pieļāva trīs kļūdas, nopelnīja piecas personīgās piezīmes, pretinieku izprovocēja uz vienu pārkāpumu un spēli noslēdza ar rādītāju -12.

Rezultatīvākais Minskas komandā ar 22 punktiem un septiņām bumbām zem groziem bija Maksims Salašs, bet CSKA uzvaru ar 19 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm kaldināja Maiks Džeimss.

CSKA ar sešām uzvarām astoņās spēlēs ieņem trešo vietu, Polijas klubs ar trim uzvarām atrodams devītajā pozīcijā, kamēr "Cmoki" ar vienu panākumu piecos mačos aizņem 11.vietu.

Tāpat kā iepriekšējā sezonā, arī šajā regulārajā turnīrā startē 13 komandas - deviņas no Krievijas, kā arī pa vienai vienībai no Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas.

2019./2020.gada līgas sezona sezona priekšlaicīgi noslēdzās koronavīrusa radītās pandēmijas dēļ, čempionu nenoskaidrojot. Čempionāta pārtraukšanas brīdī pirmajā vietā bija Maskavas apgabala "Himki", bet otro vietu ieņēma Maskavas CSKA.