Gulbis stāsta par "TTT Rīga" gatavību pirms Eirolīgas spēlēm Spānijā

Decembra pirmajā dienā Latvijas komanda tiksies ar mājiniecēm Žironas "Spar Citylift", divas dienas vēlāk gaidāma cīņa ar Itālijas klubu Skio "Famila", bet 4.decembrī pretim stāsies pagājušajā sezonā uzvarētā Krievijas vienība Jekaterinburgas UGMK.

"Covid testi šobrīd pavisam noteikti ir aktuālāki nekā basketbols laukumā," par sporta pievienoto vērtību pandēmijas apstākļos stāsta Gulbis. "Trīs reizes mums jāveic šis tests, kas notiks arī šodien pirms treniņa."

Gulbis norādīja, ka piektdien veiktais tests būs otrais pēc kārtas, bet trešais sagaida Žironā uzreiz pēc ierašanās. Līdz testu atbildes rezultātiem komandai laiku nāksies pavadīt viesnīcā.

"Aizvien vēl neesam aizvadījuši treniņu pilnā sastāvā, bet līdz spēlei to nemaz neplānojam darīt. Pēdējā mačā kājas muskuļa plīsumu guva Aija Klakoca, taču viņa lēnām jau atgriežas sastāvā," par komandas gatavību saka speciālists, norādot, ka basketbolistes lēnām centīsies atgūt spēļu garšu.

Gulbis neslēpa, ka komandai pandēmijas dēļ nav bijusi liela spēļu prakse. Savu artavu sniedzis neapturētais "Douglas" Baltijas basketbola līgas čempionāts, taču jau mēnesi nav iespējams aizvadīt pārbaudes spēles ar jauniešu vecuma zēnu izlasēm.

"Dažām ārzemju spēlētājām šī iemesla dēļ spēles nav bijušas vairāk nekā mēnesi. Šobrīd nekur nevaram aizbraukt, aizvadīt pārbaudes spēli un pārbaudīt sevi," grūtības sagatavošanās procesā pirms atbildīgajām spēlēm uzskaita Gulbis. "Pirms šī "burbuļa" atlikām kādas 10-12 spēles. Gribējām lidot uz Somiju un spēles aizvadīt tur, bet, protams, viss atcēlās."

"Mēģinājām sarunāt arī Baltkrievijas komandu, lai tā atbrauc uz Latviju. Nedēļu pirms ierašanās, klubā septiņām basketbolistēm bija pozitīvs Covid-19 tests. Visu laiku ir šādas lietas, kas nedaudz nomāc, taču pēc redzētā treniņos, esmu pārliecināts, ka meitenes būs gatavas spēlēm."

Lai arī Gulbim šī ir pirmā sezona sieviešu basketbolā, speciālists norādīja, ka visās spēlēs sagaida uzvaru, taču tai pat brīdī apzinās, ka redzētais treniņos var krasi atšķirties no nepieciešamā spēles epizodēs. "TTT Rīga" spēlētājas ar pretinieču spēli ir iepazinušās vairākās iepriekš rīkotās video analīzes sesijās.

Pirms šīs sezonas vienību pameta ilggadējā spēlētāja Kate Krēsliņa, kura spēkus pirmo reizi bija nolēmusi izmēģināt ārpus Latvijas, dodoties uz "Castors Braine". Covid-19 pandēmijas dēļ Beļģijā sieviešu čempionāts ir apturēts, bet "TTT Rīga" un Beļģijas komandai iepriekš izdevās vienoties, ka Krēsliņa pirmajā sabraukumā varēs palīdzēt savai bijušajai vienībai.

"Kārtējās izmaiņas mūsu sastāvā... Neveiksmīgu kritienu piedzīvoja Ievas Pulveres sešus mēnešus vecais dēls, tāpēc viņa šajās spēlēs mums palīdzēt nevarēs. Ātri bija jāreaģē, lai sastāvam varētu piesaistīt vēl vienu augstas klases spēlētāju. Tieši sanāca, ka Kate bija devusies uz izlasi, kurai pievienojās jau nedēļu iepriekš. Sanāca laba vienošanās ar Beļģijas kluba prezidentu un arī viņas aģentu," par Krēsliņas atgriešanos Rīgas vienībā stāsta Gulbis.

Gulbim pieredze "burbuļa" apstākļos bija jau Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs kopā ar sieviešu izlasi, tāpēc speciālists nesatraucas par sadzīviskajiem apstākļiem, bet koncentrējas savam darbam, lai ar komandu laukumā demonstrētu pēc iespējas labāko sniegumu.

"TTT Rīga" uz Spānijas pilsētu Žironu dosies sestdien pusnaktī.

"Bija plāns doties ātrāk, lai arī spēlētājām mentāli nebūtu tik liels nogurums pēc ceļa. Lidosim no Tallinas, kuru lidojumi neatceļas tik bieži. Ja lidmašīna ir aizpildīta 30% no tās ietilpības, lidojumus neatceļ. Nevēlējāmies riskēt ar savu lidojumu, tāpēc naktī dosimies uz Tallinu un lidosim no turienes," ceļu uz Spāniju atklāj Gulbis.

Lidojums komandu sākotnēji nogādās Frankfurtē, bet pēc tam Barselonā, no kuras ar autobusu atlikušais ceļš tiks mērots uz netālu esošo Žironu.

Pirmā apļa spēles notiks no 29.novembra līdz 5.decembrim, bet otrā apļa mači varētu notikt no 17. līdz 23.janvārim.

FIBA valde septembrī lēma, ka Eirolīgas turnīrā tiks mainīts izspēles formāts. Šāds lēmums pieņemts, vērtējot Covid-19 izplatību Eiropā, kā arī par prioritāti nosakot spēlētāju un pārējo iesaistīto personu drošību.

Jaunā izspēles kārtība nosaka, ka kvalifikācijas turnīrs notika vienā pilsētā ar vienu spēli. Savukārt grupu turnīrā komandas tiks sadalītas četrās grupās pa četrām katrā.

Katras grupas divas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet trešo vietu ieguvējas neturpinās cīņu līmeni zemākajā Eirokausā. Tikmēr ceturtdaļfināla spēles notiks vienā arēnā, komandām aizvadot tikai vienu spēli. Ceturtdaļfināli plānoti 14.-20.martā.

Ceturtdaļfināla uzvarētājas turnīru turpinās "Final 4".