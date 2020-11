Martins Dukurs sāk ar uzvaru Siguldas posmā

19 Foto Pasaules kausa posms skeletonā vīriešiem Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē +15 Skatīties vairāk

Martins Dukurs bija nepārspēts abos braucienos, bet Tomass Dukurs uzrādīja otro un ceturto laiku, otrajā braucienā izlaižot no rokām vietu uz goda pjedestāla.

Dalītu otro vietu ieņēma vācieši Fēlikss Kaizingers un Aleksandrs Gasners, kuri abi divu braucienu summā Martinam Dukuram zaudēja 0,79 sekundes. Tomass Dukurs no brāļa atpalika 0,93 sekundes, bet pirmais trijnieks bija 0,14 sekunžu attālumā.

Latvijas skeletonists Martins Dukurs piedalās IBSF Pasaules kausa posmā skeletonā vīriešiem Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē. (Foto: LETA)

Pirmo sešinieku noslēdza briti Mets Vestons un Kreigs Tompsons, kuri uzvarētājam zaudēja 1,00 un 1,10 sekundes. Krievijas vadošie skeletonisti Ņikita Tregubovs un Aleksandrs Tretjakovs bija septītajā un devītajā vietā.

Lai gan Martins Dukurs neaizvadīja perfektu pirmo braucienu, tomēr viņš bija pārliecinoši ātrākais, mājas trasi veicot 50,21 sekundē. Tomass Dukurs bija 0,45 sekundes lēnāks, bet vēl divas sekundes simtdaļas atpalika Kaizingers.

Četras sekundes simtdaļas aiz pirmā trijnieka bija Tretjakovs, vēl vienu simtdaļu atpalika briti Tompsons un Vestons, bet 0,03 sekundes tālāk bija Tregubovs.

Pa vidu abiem braucieniem bija daudz nokrišņu, taču, kļūstot vēsākam, trase palika ātrāka.

Otrajā braucienā Martins Dukurs atpalika par divām sekundes simtdaļām no sava pirmā brauciena rezultāta, taču ar to pietika uzvarai braucienā un summā. Gasners Martinam Dukuram zaudēja 0,13 sekundes, kas viņam ļāva no astotās vietas pakāpties uz otro vietu summā. Arī otrajā braucienā trešais ātrākais bija Kaizingers, kurš Martinam Dukuram piekāpās par 0,32 sekundēm.

Tomass Dukurs otrajā braucienā 12.virāžā pieļāva kļūdu, zaudēja daudz sekundes simtdaļu un bija ceturtais ātrākais, brālim zaudējot 0,49 sekundes.

Vīriešu sacensībās piedalījās 18 skeletonisti.

Martins Dukurs iepriekšējā sezonā apliecināja savu dominanci uz pasaules skeletona skatuves, izcīnot divus no trim lielākajiem tituliem. Viņš devīto reizi karjerā uzvarēja Pasaules kausa kopvērtējumā un kļuva par vienpadsmikārtēju Eiropas čempionu. Pasaules meistarsacīkstēs nācās samierināties ar ceturto vietu.

Tikmēr Tomass Dukurs Pasaules kausa kopvērtējumā bija sestais. Vienīgo reizi uz goda pjedestāla viņš kāpa Siguldas posmā, kur piekāpās brālim un kļuva par Eiropas vicečempionu. Pasaules čempionātā Tomass Dukurs bija septītais.

Pirms diviem gadiem Siguldas posmā Martins Dukurs bija otrais, piekāpjoties krievam Ņikitam Tregubovam, bet Tomass Dukurs ieņēma sesto pozīciju.

Šajos posmos Siguldā startē Tregubovs un viens no Martina Dukura sīvākajiem konkurentiem Aleksandrs Tretjakovs, tāpat ledus trasē devies pasaules čempions Kristofers Grothers no Vācijas. Tiesa, nav viena no pēdējo sezonu vadošajiem skeletonistiem - Sunbins Juns no Dienvidkorejas.

Jau ziņots, ka pirms tam notika sieviešu sacensībās, kurās Pasaules kausa debijā trešo vietu izcīnīja Endija Tērauda. Uzvarēja austriete Janīna Floka, bet otrā bija nīderlandiete Kimberlija Bosa.

Tērauda kļuvusi par pirmo Latvijas skeletonisti, kura sieviešu sacensībās kāpusi uz goda pjedestāla.

Sestdien un svētdien notiks Pasaules kausa bobslejā sezonas pirmā posma sacensības.

Pasaules kausa posms Siguldā norisinājās arī 2004.gada februārī, sacensībām notiekot bobslejā sievietēm un skeletonā. Vīru sacensībās uzvaru toreiz svinēja Tomass Dukurs, kuram tā arī palikusi vienīgā zelta medaļa Pasaules kausa posmos.

Kopš 2006.gada Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija Pasaules kausa posmus rīko kopā, vienā etapā sadalot piecus medaļu komplektus - skeletonā dāmām un kungiem, bobslejā vīriem divniekos un četriniekos, kā arī bobslejistēm divniekos.

Tiesa, Siguldas trase šobrīd nav piemērota bobsleja četrinieku sacensībām, tāpēc Latvijā vienā posmā norisinās divas vīru divnieku sacensības.

Nākamajā nedēļas nogalē turpat Siguldā notiks Pasaules kausa otrā posma sacensības skeletonā un bobslejā divniekiem. Nākamie divi posmi notiks Insbrukā, bet pēc jaunā gada ieplānots viens etaps Vinterbergā. Turpinājumā paredzēti posmi Sanktmoricā un Kēnigszē, bet sezonas noslēgums plānots marta vidū Jaņcinas trasē, kur notiks 2022.gada Pekinas olimpisko spēļu sacensības. Tiesa, šī posma norise pagaidām ir zem jautājuma zīmes.