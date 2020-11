Šmitam un Strautiņam sekmīgas spēles Spānijā un Itālijā

"Barcelona" viesos ar 92:78 (25:14, 23:13, 24:25, 20:26) uzvarēja Madrides "Movistar Estudiantes".

Šmits laukumā pabija 23 minūtes un 48 sekundes, kuru laikā viņš grozā raidīja divus no trim divpunktu un vienu no pieciem trīspuntku metieniem, kamēr astoņos soda metienos kļūdas netika pieļautas.

Tāpat viņš izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva trīs kļūdas, nopelnīja vienu personīgo piezīmi, izprovocēja piecus noteikumu pārkāpumus un spēli noslēdza ar +/- rādītāju 1.

Šī bija otrā reize šajā sezonā, kad Šmits ACB spēlē izceļas ar 15 gūtiem punktiem.

Rezultatīvāks par Šmitu bija vienīgi Artjoms Pustovijs, kura rēķinā 18 punkti un piecas atlēkušās bumbas.

Komandas Covid-19 dēļ ACB turnīrā aizvadījušas dažādu spēļu skaitu. "Barcelona" ar septiņiem panākumiem deviņos mačos ieņem otro vietu.

Iepriekšējā sezonā par ACB čempioni tika kronēta Vitorijas "Baskonia", kas miniturnīra finālmačā pārspēja "Barcelona" komandu.

Savukārt Latvijas basketbolists Artūrs Strautiņš svētdien Itālijas A sērijas spēlē izcīnīja 11 atlēkušās bumbas aizsardzībā, kas sportistam ir jauns personīgais rekords, bet ar to nebija pietiekami, lai paglābtu Varēzes "Openjobmetis" no zaudējuma.

Varēzes "Openjobmetis" viesos ar 78:85 (21:16, 18:18, 18:27, 21:24) piekāpās "Pesaro", kas uzvarējusi jau trīs spēlēs pēc kārtas.

Strautiņš laukumā pavadīja 35 minūtes un 30 sekundes, to laikā grozā raidot divus no trim divpunktu un divus no sešiem trīspunktu metieniem. Tāpat viņš divus punktus guva no soda metienu līnijas, kur kļūdas nepieļāva.

Basketbolista rēķinā arī 11 atlēkušās bumbas, kas izcīnītas tikai aizsardzībā. Šis Strautiņam A sērijā ir jauns rekords, jo iepriekš viņš aizsardzībā vienā mačā bija izcīnījis desmit bumbas. Tāpat Strautiņš pieļāva trīs kļūdas, nopelnīja četras personīgās piezīmes un spēli noslēdza ar 13 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija otrs labākais rādītājs komandā.

Tikmēr viņa tautietis Ingus Jakovičs arī guva 12 punktus, grozā raidot divus no trim divpunktu un abus trīspunktu metienus. Vēl divus punkti iekrāti "sodiņos", lai arī bija četri mēģinājumi. Basketbolista rēķinā arī viena atlēkusī bumba, tikpat piespēles un desmit efektivitātes koeficienta punkti.

Varēzes vienības rindās veterāns Luiss Skola ar 22 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām bija rezultatīvākais basketbolists, bet otrā laukuma pusē šādu pašu statistiku iekrāja Džastins Robinsons.

Novembra pirmajā dienā Strautiņš zaudējumā pret Sasāri "Banco di Sardegna" laboja savu rezultativitātes rekordu A sērijā, gūstot 26 punktus. Tāpat viņš sasniedza jaunu personīgo rekordu rezultatīvajās piespēlēs (piecas), realizētajos un izmestajos tālmetienos, rezultatīvajās piespēlēs, nospēlētajās minūtēs un efektivitātes koeficienta punktos.

Varēzes vienība ar diviem panākumiem septiņās spēlēs A sērijā ieņem 14.vietu starp 16 komandām.

Savukārt latviešu basketbolists Jānis Bērziņš VTB Vienotās līgas spēlē guva 12 punktus, bet tas neglāba viņa pārstāvēto komandu Zelonas Guras "Stelmet Enea" no zaudējuma, kamēr citā duelī Mārtiņs Mejeris Permas "Parma" vienības neveiksmē iekrāja četrus punktus.

Polijas komanda "Stelmet Enea" mājās ar 74:94 (14:23, 24:30, 20:22, 16:19) piekāpās Sanktpēterburgas "Zeņit", kas šosezon sešos mačos zaudējumu vēl nav cietusi.

Bērziņš laukumā pavadīja 22 minūtes, kuru laikā grozā raidīja divus no pieciem divpunktu un vienu no trim trīspunktu metieniem, kamēr piecos soda metienos kļūdas netika pieļautas. Tāpat viņš izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja četras personīgās piezīmes, bet izprovocēja četrus noteikumu pārkāpumus. Spēli viņš noslēdza ar deviņiem efektivitātes koeficienta punktiem.

Šai spēlei nebija pieteikts vēl viens latvietis Rolands Freimanis.

"Stelmet Enea" komandā 23 punktus un astoņas bumbas zem groziem iekrāja Džefrijs Grosels, kamēr "Zeņit" rindās rezultatīvākais ar 20 punktiem un piecām atlēkušajām bumbām bija lietuvietis Artūrs Gudaitis.

Tikmēr "Parma" savā laukumā ar 67:84 (15:20, 24:24, 15:17, 13:23) piekāpās Krasnojarskas "Jeņisej", piedzīvojot pirmo neveiksmi trīs spēlēs.

Mejeris laukumā pavadīja 22 minūtes un septiņas sekundes, kuru laikā grozā raidīja divus no pieciem divpunktu metieniem, bet vienīgais tālmetiens nebija precīzs. Tāpat Mejeris iekrāja septiņas atlēkušās bumbas, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra bumbu, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja trīs personīgās piezīmes un spēli noslēdza ar astoņiem efektivitātes koeficienta punktiem.

"Parma" komandā rezultatīvākie ar 14 punktiem bija Eigirds Žukausks un Roberts Džonsons, kuram arī sešas rezultatīvas piespēles. Otrā laukuma pusē 26 punkti un sešas atlēkušās bumbas Mihailam Kulaginam.

"Parma" ar diviem panākumiem trīs spēlēs VTB līgā ieņem sesto vietu, bet "Stelmet Enea" ar vienu panākumu sešos dueļos ir 12.pozīcijā.

Tāpat kā iepriekšējā sezonā, arī šajā regulārajā turnīrā startē 13 komandas - deviņas no Krievijas, kā arī pa vienai vienībai no Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas.

2019./2020.gada līgas sezona sezona priekšlaicīgi noslēdzās koronavīrusa radītās pandēmijas dēļ, čempionu nenoskaidrojot. Čempionāta pārtraukšanas brīdī pirmajā vietā bija Maskavas apgabala "Himki", bet otro vietu ieņēma Maskavas CSKA.

Tikmēr Latvijas izlases basketbolists Rihards Lomažs svētdien guva trīs punktus Francijas čempionāta mačā, palīdzot Vilērbānas ASVEL komandai svinēt uzvaru.

ASVEL savā laukumā ar 93:83 (18:19, 21:20, 24:20, 30:24) uzvarēja "Orleans".

Lomažs spēlēja septiņas minūtes un 47 sekundes, kuru laikā grozā raidīja vienu no diviem tālmetieniem, bet divpunktu metienus basketbolists neizpildīja.

Tāpat viņš izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, reizi rezultatīvi piespēlēja un bloķēja metienu, nopelnīja divas personīgās piezīmes, pieļāva vienu kļūdu un spēli noslēdza ar četriem efektivitātes koeficienta punktiem.

Uzvarētāju rindās Metjū Strazels guva 20 punktus, bet par vienu mazāk iekrāja Viljamss Hovards.

Francijas čempionātā ASVEL ar trim uzvarām piecās spēlēs ieņem septīto pozīciju starp 18 klubiem.