Covid-19 testēšanas jaudu palielinās, nemainot testu veikšanas algoritmu

Ministre teica, ka no pirmdienas sākts pielietot mērķētāku testēšanas algoritmu. To patlaban nav plānots mainīt, izriet no Viņķeles sacītā.

Testēšanas jaudas kāpināšana ietver vairākas komponentes - testu apstrādes daudzums laboratorijās un paraugu paņemšana testu veikšanai, skaidroja politiķe.

"Ir apsvērumi, ka ne visu var ar naudu atrisināt. To apliecina arī daudz bagātākas valstis. Ja mēs sasniedzam 7000-9000 testus dienā, tad Latvijai tas ir liels sasniegums," teica politiķe.

Kā ziņots, valdība lēmusi audzēt Covid-19 testēšanas kapacitāti par 60% un pagarināt attālinātās mācības 7.-12.klasēm, otrdien pēc valdības un Krīzes vadības padomes kopsēdes žurnālistus informēja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Pēc premjera teiktā, valdība lēma līdz šīs nedēļas beigām celt Covid-19 veikto testu kapacitāti līdz 8000 testiem diennaktī. Testēšanas kapacitāte tiks celta arī turpmāk.

Iepriekš mainot testēšanas algoritmu, Covid-19 testa veikšanai vajadzīgs ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādes speciālista nosūtījums.