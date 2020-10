Šmits rezultatīvākais "Barcelona" uzvarā ACB spēlē

Barselonieši savā laukumā ar rezultātu 82:71 (19:12, 22:18, 22:24, 19:17) pārspēja Andoras "MoraBanc" komandu.

Pēc izārstēšanās no Covid-19 svētdien laukumā atgriezās Nikola Mirotičs, taču Šarūns Jasikēvičs vietu starta pieciniekā uzticēja Šmitam, valmierietim attaisnojot uz viņu liktās cerības.

Latviešu basketbolists laukumā pavadīja 20 minūtes un 14 sekundes, šajā laikā realizējot četrus no pieciem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu bumbu, vienu reizi pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes un iekrāja 15 efektivitātes koeficienta punktus.

Šmits bija mača rezultatīvākais spēlētājs. Vēl Barselonas komandā ar 14 punktiem atzīmējās Mirotičs, bet 12 rezultatīvas piespēles bija Nikam Kalatesam.

Jau ziņots, ka sestdien Artūra Žagara pārstāvētā Badalonas "Joventut" mājās ar 83:82 pārspēja Artūra Kuruca pārstāvēto Vitorijas "TD Systems Baskonia". Kurucs spēlēja vairāk nekā desmit minūtes, bet punktus neguva, kamēr Žagars palika uz rezervistu soliņa.

Septītās kārtas spēle ar Rinalda Mālmaņa pārstāvētās Mursijas UCAM un Burgosas "San Pablo" dalību iecerēta 4.novembrī.

Ar sešām uzvarām sešās spēlēs ACB kopvērtējuma tabulas augšgalā ir Madrides "Real" un Tenerifes "Iberostar" komandas. Barselonas basketbolisti ar piecām uzvarām sešos dueļos ir trešie, Badalonas klubs ar pieciem panākumiem septiņās cīņās ir piektais, Vitorijas komanda septiņās spēlēs iekrājusi četras uzvaras un ir septītā, bet Mursijas vienība sešos mačos tikusi pie trim panākumiem, kas dod desmito pozīciju.

Komandas Covid-19 dēļ ACB ir aizvadījušas dažādu spēļu skaitu.