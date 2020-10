Ukrainas futbolisti UEFA Nāciju līgā negaidīti pārspēj Spāniju

Ukraiņi Kijevā A līgas spēlē ar 1:0 (0:0) pārspēja Spāniju.

Mājinieki vienīgos vārtus guva 14 minūtes pirms pamatlaika beigām, kad Viktors Cigankovs ar tālu un spēcīgu sitienu noslēdza Ukrainas izlases ātru uzbrukumu.

Spāņi vairākas reizes trāpīja pa vārtu konstrukciju, bet bumbu mērķī nespēja raidīt, jo uzdevumu augstumos bija Ukrainas izlases vārtsargs Heorhijs Buščans, kurš iepriekšējā mačā ar Vāciju pieļāva rupju kļūdu.

"Viņi bija ļoti dziļi iesēdušies aizsardzībā un pārsteidza mūs pretuzbrukumā. Apzinājāmies, ka uzvara mūs pietuvinās finālturnīram, taču nespējām uzvarēt," pēc mača teica Spānijas izlases pussargs Dani Sevaljoss.

Vēl šajā pašā grupā Vācija mājās spēlēja neizšķirti 3:3 (1:2) ar Šveici.

Šveiciešus piektajā minūtē vadībā izvirzīja Mario Gavranovičs, bet 26.minūtē Remo Freilers panāca 2:0, taču divas minūtes vēlāk Timo Verners samazināja viesu pārsvaru.

Otrā puslaika desmitajā minūtē Kai Havercs panāca 2:2, taču pāris minūtes vēlāk Gavranovičs atjaunoja Šveicei vadību, ko tā noturēja neilgi, jo 60.minūtē Serže Njabrī izlīdzināja rezultātu - 3:3.

A līgas ceturtajā grupā pēc četrām spēlēm līdere ar septiņiem punktiem ir Spānija, tālāk ar sešiem punktiem seko Vācija un Ukraina, bet Šveices kontā ir divi punkti.

Otrdien notika mači arī C līgā, kur Luksemburga viesos ar 2:1 (1:1) pārspēja Melnkalni, vārtus četras minūtes pirms pamatlaika beigām gūstot Danelam Sinani. Mājiniekiem sākumsastāvā devās arī "Liepājas" aizsargs Marko Šimičs, kurš mača beigās iesaistījās asumos un saņēma savu otro dzelteno kartīti spēlē. Tieši šīs izlases ir vadošās grupā, kur otrdien Azerbaidžāna Albānijas pilsētā Elbasani spēlēja neizšķirti 0:0 (0:0) ar Kipru.

Jau ziņots, ka D līgā Latvijas izlase pēdējā minūtē piedzīvoja kaunpilnu zaudējumu 0:1 (0:0) Maltai, bet otrajā šīs grupas spēlē Fēru salas mājās ar 2:0 (2:0) uzveica Andoru. Vēl Eiropas zemākajā līmenī Lihtenšteina cīnījās 0:0 (0:0) ar Luksemburgu.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamgad nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamgad spēkojas A grupās.

Tās komandas, kas savās grupās būs izcīnījušas pirmās divas vietas, bet jau iepriekš nebūs kvalificējušās 2022.gada Pasaules kausam, būs tiesīgas piedalīties Pasaules kausa kvalifikācijas "play-off" kārtā.

Nāciju līgas turnīrs noris otro gadu. Pirmajā Nāciju līgas sezonā par uzvarētāju tika kronēta Portugāle.