Timmas sieva Sedokova atklāti stāsta par sievietēm, kuras "ar saviem bērniem nevienam nebūs vajadzīgas"

Savu stāstu Anna iesāk ar zīmīgu savas pārdomu esejas virsrakstu: “Meitenes un bērni jeb No sērijas “tu ar saviem bērniem nevienam nebūsi vajadzīga...””

“Šis būs svarīgs ieraksts tiem, kam tas ir svarīgi un vajadzīgi. 22 gadu vecumā, kad es ar gadu veco Alīnu uz rokām aizgāju no sava krāpnieka un alkohola atkarīgā vīra, mana mamma teica, ka es nevienam nebūšu vajadzīga. Ar savu bērnu. Šķirtene. Pagājuši jau daudzi gadi, un katru dienu es turpinu pierādīt savai mammai, ka viņai nebija taisnība. Kā arī taisnība nav tiem, kas pārliek krustu paši sev,” raksta Anna.

Viņa pamanījusi: “Pēc kāzām man parādījās jauns naidīgu komentāru veids. Viena meitene pie nevainīgas fotogrāfijas uzrakstīja: “Es viņu kādreiz dievināju, bet tagad ienīstu.” Viņa aizvien man seko. Sievietes pēc 40, nez kāpēc pārsvarā blondīnes, raksta man dzēlīgus komentārus, piemēram, “atkal precies” vai kaut kādu murgu par maniem bērniem. Bet es esmu liela meitene un saprotu, ka viņas raksta par sevi. Es esmu viņu kompleksu atspulgs. Es esmu atspulgs viņu neticībai pašām sev.”

“Šis ieraksts nav par šķiršanos un kāzām. Šis ieraksts ir tieši par ticību sev! Šis ieraksts ir par laipnību un plašu sirdi, ar kuru gan vīrietis, gan sieviete pieņem bērnus, nešķirojot viņus pēc asins grupas. Mīlestība nepazīst robežas, mīlestība nav dusmas un skaudība,” turpina basketbolista sieva.

Viņa uzskata: “Dzīve var apgriezties kājām gaisā un pilnībā mainīties 50, 60 vai pat 80 gados. Bet, ja es 22 gados paklausītu savu mammu, tad man tā būtu beigusies jau tad.”

“Šajā fotogrāfijā ir vien puse no mūsu bērniem, viņu ir divreiz vairāk. Un es esmu pateicīga savam visgudrākajam un spēcīgākajam vīram Jānim Timmam par to, ka viņš nepadevās, un katra diena daudziem no mums, bet it īpaši man, ir tam piemērs,” labus vārdus savam latviešu vīram saka Sedokova.

Dziedātāja aicina: “Meklējiet mīlestību, tiecieties pēc labā un uzticieties savai sirdij un instinktiem. Un nekad!!! Nekad nedomājiet, ka tās ir beigas. Tas ir tikai jauna sākums.”

Jau vēstījām, ka 28 gadus vecais Timma un 37 gadus vecā Sedokova kļuvuši par precētu pāri.

Anna līdz šim ir bijusi precējusies divas reizes - nepilnus divus gadus ar pazīstamo baltkrievu futbolistu Valentīnu Beļkeviču, kura dēļ aizgāja no populārās grupas "VIA Gra". Kad Anna uzzināja, ka Valentīns viņu krāpis, laulībai pienāca beigas.

No šīs laulības Annai ir 14 gadu veca meita Alina. Par otro Annas vīru kļuva uzņēmējs Maksims Čerņavskis – šī laulība ilga divus gadus, bet tad Sedokova, uzzinājusi par vīra dēku ar citu "VIA Gra" dalībnieci, pavēstīja par šķiršanos.

Savukārt bērnu Annai ir trīs - bez Monikas un Alinas vēl 2017. gada aprīlī dzimušais dēls Hektors, viņa tēvs ir uzņēmējs Artjoms Komarovs, ar kuru Anna pašķīrās drīz pēc dzemdībām.

Latviešu basketbolists savukārt bija precējies ar Sanu, kas viņam 2018. gada vasarā dāvāja dēlu Kristianu.