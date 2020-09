Šmēdiņš/Samoilovs izsēj piecu punktu pārsvaru otrajā setā un zaudē krieviem Ļaminam un Miskivam

Ar 16.numuru izliktais Latvijas duets Samoilovs/Šmēdiņš piekāpās Krievijas pārim Ņikita Ļamins/Tarass Miskivs (11.) ar 0-2 (18:21, 20:22).

Pirmajā setā Šmēdiņš izvilka bumbu aizsardzībā no reklāmas stendiem, Samoilovam izvirzot latviešus vadībā ar 7:6. Tomēr pēc trim zaudētiem punktiem (7:9) Samoilovs/Šmēdiņš pieprasīja pārtraukumu. Rezultāts tika ilīdzināts, un tehnisko pārtraukumu pēc Šmēdiņa bloka pret Miskivu latvieši sagaidīja vadībā - 11:10.

Samoilovs neiesita brīvā laukuma pusē, krieviem panākot 17:14 savā labā. Atspēlēties neizdevās - pēc 20:16 Krievijas dueta labā izdevās atspēlēt vien divus punktus - 18:21.

Otrajā setā pēc diviem Šmēdiņa blokiem un uzbrukuma latvieši panāca 5:1. Pēc Samoilova punkta, servējot pa Ļaminu, krievi pieprasīja pārtraukumu, esot iedzinējos ar 3:8.

Atpalicību Krievijas duetam izdevās samazināt līdz 7:9, tad - 9:10. Samoilovam cīnoties ar iespaidīgo Ļamina bloku, latvieši jau nokļuva iedzinējos ar 13:15, taču pēc Samoilova uzbrukuma rezultāts tika izlīdzināts - 15:15, un pēc Ļamina sitiena autā jau 16:15 mājinieku labā.

Fantastiskā veidā Šmēdiņš aizsardzībā atvairīja bumbu un vēlāk guva punktu pēc Ļamina sitiena, panākot 20:19. Tomēr Samoilovam neizdevās gūt punktu, bet Miskivs savu iespēju garām nelaida - 21:18, 22:20 krievu dueta labā.

Latviešiem sacensības ir noslēgtas dalītā devītajā vietā.

Jau ziņots, ka ar ceturto numuru turnīrā izliktie Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs sestdien piekāpās trīskārtējiem Eiropas čempioniem Nikolai un Lupo, kuri Jūrmalā izsēti ar piekto numuru, ar 0-2 (17:21, 18:21).

Arī šis Latvijas duets ieņēma dalītu devīto vietu.

No desmit Latvijas duetiem Eiropas čempionātā līdz izslēgšanas spēlēm bija nokļuvušas arī Tīna Laura Graudiņa un Anastasija Kravčenoka (5.), kuras piektdien otrās kārtas spēlē ar 0-2 (16:21, 13:21) piekāpās itālietēm Martai Menegati un Viktorijai Orsi Totai (11.) un nolika Eiropas čempioņu pilnvaras,ierindojoties devītajā vietā.

Jau ziņots, ka ceturtdien spēles Eiropas čempionātā nenotika, jo spēcīgais vējš bija appludinājis spēļu laukumus. Piektdien mači notika Mārupē ""Ruukki"" pludmales stadiona" āra laukumos, bet sestdien sacensības atgriezīsies Majoru pludmalē.

Astotdaļfināla un ceturtdaļfināla spēles vīriešiem notiks sestdien, bet dueļi par godalgotām vietām paredzēti svētdien. Sieviešu turnīrā sestdien tiks aizvadīti arī pusfināli.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 15 valstīm un sieviešu pārus no 13 valstīm.

Turnīrs Covid-19 pandēmijas dēļ pretendē uz viena no sezonas spēcīgākajiem turnīriem dalībnieku ziņā statusu pasaulē.

Sieviešu turnīrā par galvenajām titula pretendentēm tiek uzskatītas šveicietes Joana Heidriha/Anuka Veržē-Deprē, olimpiskā čempione vāciete Laura Ludviga, kas spēlē pārī ar Margaretu Kozuhu, un čehietes Marketa Slukova/Barbora Hermanova.

Vīriešu konkurencē titulu aizstāv Maskavā uzvarējušie pasaules ranga līderi no Norvēģijas Annešs Mūls un Kristians Sērums. Uzvarēt grib pasaules čempioni no Krievijas Vjačeslavs Krasiļņikovs un Oļegs Stojanovskis, olimpiskie vicečempioni no Itālijas Daniele Lupo/Paolo Nikolai un spāņu veterāni Eiropas eksčempioni Pablo Erera/Adrians Gavira, kā arī citi spēcīgi ārvalstu dueti.

Kaut gan olimpiskais rangs saistībā ar Covid-19 pandēmiju tika iesaldēts šī gada 16.martā, tradicionāli Eiropas čempionāts ir viens no turnīriem, kurā komandas cīnās par olimpiskā ranga punktiem.

Volejbolisti cīnās arī par kopējo balvu fondu 200 000 eiro apmērā.

Lēmums par sacensību organizēšanu Latvijā tika pieņemts Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) 2020.gada 7.jūlija valdes sēdē.

Iepriekšējā Eiropas čempionātā Jūrmalā 2017.gadā par vicečempioniem kļuva Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs. 2017.gada augustā Šmēdiņš ar Samoilovu tika līdz finālam, kur piekāpās itāļiem Danielem Lupo un Paolo Nikolai, bet toreiz pārsteidzoši augsto piekto vietu izcīnīja Graudiņa un Kravčenoka, kā arī Mārtiņš Pļaviņš ar Haraldu Regžu.

Šogad Jūrmalā vajadzēja norisināties arī Pasaules tūres posma sacensībām, taču šis turnīrs koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārcelts uz nākamo gadu.