Kravčenoka/Graudiņa trīs setu cīņā uzvar Krievijas duetu un izcīna pirmo vietu savā apakšgrupā

Graudiņa/Kravčenoka, kuras izliktas ar piekto numuru, E grupas otrajā spēlē ar 2-1 (21:16, 19:21, 15:10) uzvarēja Krievijas sportistes - Kseniju Dabižu un Darju Rudihu (21.).

Latvijas duets spēles sākumā izvirzījās vadībā ar 4:0, taču pretinieces drīz vien pārsvaru krietni sadeldēja, panākot 8:9. Seta turpinājumā Kravčenoka izmantoja spēcīgā vēja palīdzību un, atrodoties pretvēja pusē, izpildīja stipras un sarežģītas serves, kas ļāva panākt drošāku 13:10. Galotnē veiksmīgi pie tīkla spēlēja arī Graudiņa un setā izdevās uzvarēt ar 21:16.

Otrā seta sākumā pēc Kravčenokas kļūdas rezultāts kļuva 2:2, bet turpinājumā latvietēm sanāca vēl daži tehniskie brāķi, kā rezultātā krievietes izvirzījās vadībā ar 9:5. Pēc tehniskā pārtraukuma Latvijas duets spēja sadeldēt trīs punktu deficītu, panākot 12:12, bet neilgi pēc tam jau pārņēma vadību - 15:14. Brīdi vēlāk pēc itāļu tiesneša šaubīgā lēmuma Kravčenoka/Graudiņa nonāca iedzinējos (15:17), bet turpinājumā atspēlēja pat trīs punktu deficītu un panāca 19:19. Krievijas sportistes galotnē gan svinēja uzvaru ar 21:19.

Trešajā setā Rudiha pieļāva vairākas kļūdas, kas latvietes izvirzīja vadībā ar 6:1. Spēles turpinājumā pārliecinošāku sniegumu demonstrēja latvietes, un Graudiņa pēc pirmās piespēles izpildīja precīzu sitienu, panākot 11:5. Pēc Rudihas kļūdas Latvijas duets guva 13.punktu, bet neilgi pēc tam spēli izdevās uzvarēt ar 15:10.

Vadošais Latvijas sieviešu duets E apakšgrupā izcīnīja pirmo vietu un rītdien sacensības turpinās izslēgšanas turnīrā.

Jau ziņots, ka A grupas spēlē Eiropas eksčempioni Jānis Šmēdiņš/Aleksandrs Samoilovs, kuriem piešķirts 16.numurs, ar 2-0 (21:17, 21:18) uzvarēja turnīra 17.numuru Kusti Nelvaku un Martu Tīsāru no Igaunijas. Tikmēr Tajā pašā laikā trešajā laukumā cīņu aizvadīja arī Mārcis Jirgensons un Rinalds Aišpurs (27.), kuriem pretī stājās pasaules eksčempioni - nīderlandiešu duets Aleksandrs Brouvers/Roberts Mēvsens (6.).

Turnīra 27.numurs F grupas spēlē ar 0-2 (10:21, 13:21) piekāpās nīderlandiešiem.

Savukārt turnīrā ar ceturto numuru izliktais duets Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs D grupā pirmajā laukumā ar 2-0 (21:16, 21:19) uzvarēja Beļģijas volejbolistus Drīsu Kokelkorenu un Tomu van Valli (29.), kuri Utrehtā pusfinālā latviešus atstāja aiz muguras, finālā izcīnot ceturto vietu. Tehnisko zaudējumu 0-2 (0:21, 0:21) par neierašanos uz spēli pret spāņiem Pablo Ereru un Adrianu Gaviru (9.) saņēma Matīss Gabduļins/Artūrs Rinkevičs.

Latvieši šajā spēlē piedalīties nevarēja tāpēc, ka Gabduļins/Rinkevičs par iespēju spēlēt Jūrmalā uzzināja vien otrdienas vakarā. Sportisti nodeva Covid-19 testu, bet atbilde vēl nav sagaidīta. Paredzams, ka Gabduļins/Rinkevičs turnīrā iesaistīsies rītdien.

Tikmēr dāmu konkurencē Marta Ozoliņa un Luīze Skrastiņa B grupas otrajā duelī ar 0-2 (13:21, 8:21) piekāpās Krievijas volejbolistēm Jekaterinai Birlovai/Jevgeņijai Ukulovai, kuras izliktas ar 15.numuru. Nepilnu stundu pēc B grupas dueļa laukumā devās arī G grupā spēlējošās Krista Paegle/Kristīne Briede, kurām bija piešķirts 26.numurs. Viņas ar 0-2 (15:21, 18:21) piekāpās Vācijas duetam Kima Bērensa/Sinja Tilmane, kuras izsētas ar desmito numuru.

Visbeidzot F apakšgrupā U-20 čempiones Anete Namiķe un Varvara Brailko (27.) ar 0-2 (17:21, 16:21) zaudēja Francijas duetam Aleksandra Župitē/Alina Šamero, kas izsēts ar 22.numuru.

Visi trīs Latvijas sieviešu dueti savās apakšgrupās ieņēma ceturto vietu un turnīru noslēdza dalītā 25.pozīcijā.

Šoreiz grupu turnīrā katra komanda nespēlē ar katru. Pirmās spēles uzvarētāji noskaidro uzvarētāju grupā, kas uzreiz iekļūst izslēgšanas spēļu otrajā kārtā, bet zaudētāji - "lieko" komandu sacensību turpinājumā.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 15 valstīm un sieviešu pārus no 13 valstīm.

Turnīrs Covid-19 pandēmijas dēļ pretendē uz viena no sezonas spēcīgākajiem turnīriem dalībnieku ziņā statusu pasaulē.

Sieviešu turnīrā par galvenajām titula pretendentēm tiek uzskatītas šveicietes - Tanja Hīberli/Nina Bečarta un Joana Heidriha/Anuka Veržē-Deprē, olimpiskā čempione vāciete Laura Ludviga, kas spēlē pārī ar Margaretu Kozuhu, un nīderlandietes Sanne Kaizere un Madeleina Mepelinka un čehietes Marketa Slukova/Barbora Hermanova. Pašreizējās čempiones ir Graudiņa ar Kravčenoku.

Vīriešu konkurencē titulu aizstāv Maskavā uzvarējušie pasaules ranga līderi no Norvēģijas Annešs Mūls un Kristians Sērums. Uzvarēt grib pasaules čempioni no Krievijas Vjačeslavs Krasiļņikovs un Oļegs Stojanovskis, pasaules vicečempioni no Vācijas Jūliuss Tole un Klemenss Viklers, pasaules eksčempioni - nīderlandiešu duets Aleksandrs Brouvers/Roberts Mēvsens, olimpiskie vicečempioni no Itālijas Daniele Lupo/Paolo Nikolai un spāņu veterāni Eiropas eksčempioni Pablo Erera/Adrians Gavira, kā arī citi spēcīgi ārvalstu dueti.

Kaut gan olimpiskais rangs saistībā ar Covid-19 pandēmiju tika iesaldēts šī gada 16.martā, tradicionāli Eiropas čempionāts ir viens no turnīriem, kurā komandas cīnās par olimpiskā ranga punktiem.

Volejbolisti cīnās arī par kopējo balvu fondu 200 000 eiro apmērā.

Lēmums par sacensību organizēšanu Latvijā tika pieņemts Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) 2020.gada 7.jūlija valdes sēdē.

Iepriekšējā Eiropas čempionātā Jūrmalā 2017.gadā par vicečempioniem kļuva Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs. 2017.gada augustā Šmēdiņš ar Samoilovu tika līdz finālam, kur piekāpās itāļiem Danielem Lupo un Paolo Nikolai, bet toreiz pārsteidzoši augsto piekto vietu izcīnīja Graudiņa un Kravčenoka, kā arī Mārtiņš Pļaviņš ar Haraldu Regžu.

Šogad Jūrmalā vajadzēja norisināties arī Pasaules tūres posma sacensībām, taču šis turnīrs koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārcelts uz nākamo gadu.