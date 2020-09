Pļaviņš atklāj, kāpēc viņiem ar Toču izdevies uzvarēt beļģu duetu

Turnīrā ar ceturto numuru izliktie latvieši ar 2-0 (21:16, 21:19) pārspēja Beļģijas duetu Drīss Kokelkorens un Toms van Valle, kuri Jūrmalā spēlē ar 29.numuru.

"Uzvarējām ar bloku," pēc mača teica Pļaviņš, ņemot vērā, ka arī pēdējo punktu latvieši izcīnīja pēc nesekmīga van Valles mēģinājuma pa slīpo izsist caurumu Toča veidotajā blokā. "Beļģiem ir laba serve, taču šoreiz tā nenostrādāja. Savukārt otrajā setā mēs paši pāris punktus nepaņēmām."

"Knapi, knapi," uz jautājumu par pierašanu pie centrālā laukuma, kurā šogad uzreiz bija jāsāk ar spēlēm, saka dueta aizsargs Pļaviņš.

"Arī smiltis ir vidējas. Ir labi. Trenējāmies uz cietām, bet komercturnīrā Utrehtā tās bija vēl mīkstākas," piebilst Točs.

Utrehtas sacensībās, kurās duets tika līdz pusfinālam, bet beļģi finālā izcīnīja ceturto vietu, Pļaviņš atzīmē, ka to formāts prasa ņemt visu, ko var, bet tad nesanāk nekas. "20 punktu seta formātā tomēr var vairāk izpildīt no tā, kas pirms spēles ir plānots," viņš stāsta par atšķirībām.

No pozitīvā Nīderlandes turnīrā Točs nevilcinoties min "saidauta" - punktu gūšanas pēc pretinieka serves - trenēšanu turnīra gaitā, jo tam ir liela nozīme "King of the Court" formātā, bet Pļaviņš uzsver, ka izdevies redzēt beļģu pašreizējo varējumu.

Rīt mačā par pirmo vietu grupā latvieši tiksies ar austriešu veterāniem Aleksandru Horstu un Klemensu Dopleru.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 15 valstīm un sieviešu duetus no 13 valstīm.

Turnīrs Covid-19 pandēmijas dēļ pretendē uz viena no sezonas spēcīgākajiem turnīriem dalībnieku ziņā statusu pasaulē.

Kaut gan olimpiskais rangs saistībā ar Covid-19 pandēmiju tika iesaldēts šī gada 16.martā, tradicionāli Eiropas čempionāts ir viens no turnīriem, kurā komandas cīnās par olimpiskā ranga punktiem.

Volejbolisti cīnīsies arī par kopējo balvu fondu 200 000 eiro apmērā.

Lēmums par sacensību organizēšanu Latvijā tika pieņemts Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) 2020.gada 7.jūlija valdes sēdē.

Iepriekšējā Eiropas čempionātā Jūrmalā 2017.gadā par vicečempioniem kļuva Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs. 2017.gada augustā Šmēdiņš ar Samoilovu tika līdz finālam, kur piekāpās itāļiem Danielem Lupo un Paolo Nikolai, bet pārsteidzoši augsto piekto vietu izcīnīja Graudiņa un Kravčenoka, kā arī Mārtiņš Pļaviņš ar Haraldu Regžu.

Šogad Jūrmalā vajadzēja norisināties arī Pasaules tūres posma sacensībām, taču šis turnīrs koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārcelts uz nākamo gadu.