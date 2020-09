Eiropas čempiones Kravčenoka/Graudiņa titula aizstāvēšanu Jūrmalā sāk ar panākumu

Ar piekto numuru izliktās Kravčenoka/Graudiņa E grupas spēlē ar 2-0 (21:14, 21:14) uzvarēja Somijas duetu Rīka Lehtonena/Nīna Ahtiainena, kurām piešķirts 28.numurs.

Spēles pirmajā setā Latvijas duets ātri panāca 9:3, bet seta otrajā pusē jau panāca +11 (15:4). Seta turpinājumā somietes pretinieču pārsvaru sadeldēja līdz +4 (13:17), tomēr nespēja izlīdzināt rezultātu un zaudēja ar 14:21.

Otrajā setā somietes labu laiku spēja noturēt Eiropas čempiones viena vai divu punktu attālumā, bet Kravčenoka/Graudiņa atrāvienu veica pēc 18.punkta setā, kad nākamajās trīs izspēlēs guva uzvaru (13:8). Drīz vien pārsvars pieauga līdz septiņiem punktiem (16:9), bet uzvaras punktu guva Graudiņa, kura precīzi nospēlēja blokā pie tīkla.

Trešdien Latvijas vadošais duets par uzvaru E grupā cīnīsies ar Krievijas pāri Ksenija Dabiža/Darja Rudika, kurām piešķirts 21.numurs.

4.septembrī Graudiņai tika konstatēta saslimšana ar Covid-19, kā rezultātā pastāvēja iespēja, ka sportiste nevarēs aizstāvēt pērn izcīnīto titulu. Vēlākajās pārbaudēs viņas nodotie testi vairākkārt uzrādīja negatīvu rezultātu, tāpēc sportistei tika dota atļauja piedalīties Eiropas čempionātā.

Šī iemesla dēļ viņai ar savu pārinieci Kravčenoku nācās izlaist vairākas dienas sagatavošanās posmā pirms Eiropas čempionāta Jūrmalā.

Jau ziņots, ka B grupā ar 31.numuru izliktās Marta Ozoliņa/Luīze Skrastiņa ar 0-2 (7:21, 16:21) zaudēja titulētajām vācietēm Laurai Ludvigai/Margaretai Kozuhai, kurām piešķirts otrais numurs.

Tikmēr G grupas pirmajā duelī Krista Paegle/Kristīne Briede, kurām piešķirts 26.numurs, ar 13:21, 17:21 zaudēja Nīderlandes duetam Sanni Kaizere/Madeleina Mepelinka, kurām piešķirts septītais numurs.

F grupas spēlē Eiropas U-20 čempiones Anete Namiķe/Varvara Brailko, kurām piešķirts 27.numurs, ar 0-2 (16:21, 16:21) zaudēja ar sesto numuru izliktajām 2018.gada Eiropas mēroga sacensību bronzas medaļniecēm čehietēm Marketai Slukovai un Barborai Hermanovai , kuras arī spēlēja Utrehtā, iekļūstot otrajā kārtā.

Rīt mačā par trešo vietu grupā Paegle/Briede tiksies ar Vācijas duetu Kima Bērensa/Sinja Tilmane, kuras izsētas ar desmito numuru, kamēr ar 31.numuru izliktajām latvietēm jātiekas ar Krievijas duetu Jekaterina Birlova/Jevgeņija Ukolova (15.numurs). Savukārt Namiķe/Brailko tiksies ar francūzietēm Aleksandru Jupiteru un Alīnu Šamero, kurām piešķirts 22.numurs.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 16 valstīm un sieviešu duetus no 13 valstīm.

Turnīrs Covid-19 pandēmijas dēļ pretendē uz viena no sezonas spēcīgākajiem turnīriem dalībnieku ziņā statusu pasaulē.

Kaut gan olimpiskais rangs saistībā ar Covid-19 pandēmiju tika iesaldēts šī gada 16.martā, tradicionāli Eiropas čempionāts ir viens no turnīriem, kurā komandas cīnās par olimpiskā ranga punktiem.

Volejbolisti cīnīsies arī par kopējo balvu fondu 200 000 eiro apmērā.

Lēmums par sacensību organizēšanu Latvijā tika pieņemts Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) 2020.gada 7.jūlija valdes sēdē.

Iepriekšējā Eiropas čempionātā Jūrmalā 2017.gadā par vicečempioniem kļuva Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs. 2017.gada augustā Šmēdiņš ar Samoilovu tika līdz finālam, kur piekāpās itāļiem Danielem Lupo un Paolo Nikolai, bet pārsteidzoši augsto piekto vietu izcīnīja Graudiņa un Kravčenoka, kā arī Mārtiņš Pļaviņš ar Haraldu Regžu.

Šogad Jūrmalā vajadzēja norisināties arī Pasaules tūres posma sacensībām, taču šis turnīrs koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārcelts uz nākamo gadu.