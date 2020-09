Latvijas duets Ozoliņa/Skrastiņa EČ Jūrmalā iesāk ar neveiksmi

Pirmajā Latvijas duetu spēlē šajā čempionātā B grupā Ozoliņa/Skrastiņa ar 0-2 (7:21, 16:21) zaudēja titulētajām vācietēm Laurai Ludvigai/Margaretai Kozuhai, kurām piešķirts otrais numurs.

Vācijas duets pirmā seta vidū izvirzījās vadībā ar 9:3, bet drīz vien jau iekrāja 11 punktu pārsvaru (17:6) un līdz seta beigām pārsvaru nezaudēja - 21:7. Otrajā setā latvietes ilgu laiku turējās dažu punktu attālumā no Vācijas dueta, taču Ludviga/Kozuha mača galotnē guva četrus punktus pēc kārtas, kas ļāva izcīnīt pirmo uzvaru turnīrā.

"Nevienu neesmu redzējusi tā strādājam treniņos, kā to dara Skrastiņa," pēc zaudējuma gandrīz visu iespējamo titulu īpašniecei pludmales volejbolā Ludvigai un Kozuhai teica Ozoliņa.

"Man reizēm liekas, ka Luīze varētu nodarboties ar volejbolu režīmā 24 stundas un septiņas dienas nedēļā. Tāpēc viņas progress ir milzīgs. Reizēm ir tā, ka man varbūt kaut ko negribas darīt, bet Skrastiņa ir tā, kas pavelk uz priekšu," saka Ozoliņa, kura pati pazīstama kā smagu treniņu piekritēja.

"Nedaudz lielākas tribīnes un nedaudz olimpiskā čempione pretī," spēli Jūrmalā ar Pasaules tūres vienas zvaigznes turnīru Viļņā nedēļas nogalē salīdzina Ozoliņa. "Gaidu brīnumu. Pirmajā spēlē varbūt pret Vācijas pāri iespējas bija mazākas, taču arī gribējās vairāk iekrampēties rezultātā otrajā setā. Otrajā spēlē gribētos paveikt vairāk."

"Gribēju otrajā setā 22:20 mūsu labā," par sapņiem saka Skrastiņa.

Rīt mačā par sacensību turpināšanu ar 31.numuru izliktajām latvietēm jātiekas ar Krievijas duetu Jekaterina Birlova/Jevgeņija Ukolova (15.numurs).

Tikmēr G grupas pirmajā duelī Krista Paegle/Kristīne Briede, kurām piešķirts 26.numurs, ar 13:21, 17:21 zaudēja Nīderlandes duetam Sanni Kaizere/Madeleina Mepelinka, kurām piešķirts septītais numurs.

Nīderlandietes seta sākumā veica nelielu atrāvienu un līdz desmitajam punktam jau bija ieguvušas +4 (7:3). Seta turpinājumā pārsvars lēnām auga līdz galotnē Paegle/Briede jau bija iedzinējos ar 12:20 un setu zaudēja ar 13:21.

Otrajā setā Latvijas duets uzlaboja sniegumu un uz brīdi panāca 11:12, bet spēles turpinājumā pretinieču pārsvars tikai pieauga, kā rezultātā izcīnīta uzvara.

Kaizere ir divkārtējā Eiropas čempionāta uzvarētāja, bet viņas pāriniece pie šīs godalgas tikusi vienu reizi. Pagājušajā nedēļā viņas "King of the Court" sacensībās nedēļas nogalē finišēja trešās.

Plkst.18 F grupā Eiropas U-20 čempiones Anete Namiķe un Varvara Brailko (27.) tiksies ar 2018.gada Eiropas mēroga sacensību bronzas medaļniecēm čehietēm Marketu Slukovu un Barboru Hermanovu (6.), kuras arī spēlēja Utrehtā, iekļūstot otrajā kārtā.

Plkst.19 centrālajā laukumā spēli sāks Eiropas čempiones Tīna Laura Graudiņa un Anastasija Kravčenoka, kuras izliktas ar piekto numuru. Tikai viņas pašas zina, cik daudz nervu prasīja analīzēs augusta beigās Graudiņai konstatētais Covid-19 vīruss un cik lielu robu sagatavošanās periodā tas ir iecirtis. Pāris jau bija spiests atteikties no došanās uz sacensībām Utrehtā, taču nedēļas nogalē gaidāms tāds pats nemīlīgs laiks, kāds tas bija iepriekšējā gadā, izcīnot titulu.

E grupā latviešu pirmās pretinieces būs somietes Rīka Lehtonena un Nīna Ahtiainena (28.).

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 16 valstīm un sieviešu duetus no 13 valstīm.

Turnīrs Covid-19 pandēmijas dēļ pretendē uz viena no sezonas spēcīgākajiem turnīriem dalībnieku ziņā statusu pasaulē.

Kaut gan olimpiskais rangs saistībā ar Covid-19 pandēmiju tika iesaldēts šī gada 16.martā, tradicionāli Eiropas čempionāts ir viens no turnīriem, kurā komandas cīnās par olimpiskā ranga punktiem.

Volejbolisti cīnīsies arī par kopējo balvu fondu 200 000 eiro apmērā.

Lēmums par sacensību organizēšanu Latvijā tika pieņemts Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) 2020.gada 7.jūlija valdes sēdē.

Iepriekšējā Eiropas čempionātā Jūrmalā 2017.gadā par vicečempioniem kļuva Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs. 2017.gada augustā Šmēdiņš ar Samoilovu tika līdz finālam, kur piekāpās itāļiem Danielem Lupo un Paolo Nikolai, bet pārsteidzoši augsto piekto vietu izcīnīja Graudiņa un Kravčenoka, kā arī Mārtiņš Pļaviņš ar Haraldu Regžu.

Šogad Jūrmalā vajadzēja norisināties arī Pasaules tūres posma sacensībām, taču šis turnīrs koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārcelts uz nākamo gadu.