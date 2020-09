50 olimpieši un sportojoša puse nācijas: apstiprināta Olimpiskās komitejas desmitgades stratēģija

“Spēcīgu organizāciju raksturo skaidri definēti, vienojoši un iedvesmojoši mērķi”, saka LOK prezidents Žoržs Tikmers. “Tas palīdz veidot spēcīgu komandu, apvienot cilvēkus un organizācijas, piesaistīt partnerus un domubiedrus. Šis dokuments mūsu organizācijai ir nozīmīgs, jo tas nodrošina skaidru un vienotu attīstību, dod iespēju fokusēt enerģiju un resursus, noteikt prioritātes un nodrošināt stabilitāti un attīstību.”

Apstiprināta @Olimpiade_lv stratēģija 2030! Noteikti divi stratēģiskie uzdevumi – vairāk nekā puse Latvijas sabiedrības regulāri sporto un Latvijas Olimpiskajā komandā ir vismaz 50 atlēti. Plašāk lasi 👉 https://t.co/wviO17lvvq #OlimpiadeLV🇱🇻 pic.twitter.com/tcmgUS5Q8P — LOK (@Olimpiade_lv) September 10, 2020

“Vadošos zīmolus raksturo divas būtiskas iezīmes”, atklāj LOK stratēģijas 2030 izstrādātājs un "Nord DDB Riga" vadītājs Andris Rubīns. “Pirmā ir visiem saprotama un skaidra vīzija, savukārt otra iezīme ir investīcijas, iniciatīvas un darbi. Spēcīgu organizāciju reputācija veidojas tad, kad ir abi faktori – skaidrs un iedvesmojošs plāns, saliedējoša ideja, konsekventa attīstība un nenovirzīšanās no mērķa. Principā – ja bāka ir redzama un skaidri saskatāma, tad sporta kuģim jāpeld bākas norādītā virzienā.”

“Mēs pārstāvam vienu no vērtīgākajiem un atpazīstamākajiem zīmoliem pasaulē, tāpēc mūsu pienākums ir popularizēt olimpisma idejas un vērtības Latvijas sabiedrībā, kas viennozīmīgi padara sportu par daļu no sabiedrības ikdienas”, uzsver LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks. “Vienlaikus, ir jāskaidro un jānovērtē mūsu sportistu starti un panākumi olimpiskajās spēlēs. Mainīsim priekšstatu par to, kas ir panākumi, priekšplānā izvirzot sevis pārspēšanu un labāko rezultātu sasniegšanu. Padarīsim olimpiešus redzamākus, saliedējot sabiedrību un iedvesmojot to sportot biežāk.”

LOK stratēģijas pirmais virziens paredz, ka 2030.gadā vairāk nekā puse Latvijas sabiedrības regulāri sporto. Lai to panāktu, ir noteikti trīs svarīgākie uzdevumi:

Vairot Olimpiešu popularitāti un klātbūtni ikdienā – iniciēt olimpiešu viesošanos savās skolās; nodrošināt aktīvu sportistu iesaisti komunikācijā;

Motivēt sabiedrību būt aktīviem un kustēties vairāk – popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, ar dažādu pasākumu un programmu palīdzību; veicināt aktīvāku jauniešu sporta attīstību un izplatību; uzsākt un nodrošināt sadarbību ar Jaunsardzi;

Iedrošināt tiekties uz izcilību, sekojot olimpiskajām vērtībām – turpināt un veicināt programmu “Sporto visa klase” visos Latvijas novados, panākot, ka sporta nodarbības katru mācību dienu aizvada pilnīgi visas klases; modernas, mūsdienīgas un interaktīvas Sporta slavas zāles izveide.

Savukārt stratēģijas otrais virziens paredz vismaz 50 atlētus Latvijas olimpiskajā komandā. Lai sasniegtu šo rezultātu, ir noteikti trīs svarīgākie uzdevumi:

Palīdzēt olimpiešiem sasniegt savus labākos rezultātus – treneru zināšanas, motivācijas un atalgojuma sistēmas pilnveidošana; sporta zinātnes, rehabilitācijas un psiholoģiskās sagatavotības nodrošināšana;

Nostiprināt olimpisko federāciju patstāvību un atbildību par savu sporta veidu – atbildību un pienākumu sadale starp organizācijām; talantu identificēšana un viņu noteikts atbalsts;

Iedrošināt nodarboties ar sportu un tiekties uz augstiem sasniegumiem – sportistu izglītība, duālā karjera un sociālo garantiju nodrošināšana.

Saistītās ziņas Olimpiskais reportieris: kā Edgars Buļs un Emīls Balceris uzsāka gatavošanos Parīzes olimpiskajām spēlēm Publicēts "Olimpiskās dienas 2020" vingrojuma kompleksa mācību video Šogad Olimpiskā diena pārvēršas par Olimpisko mēnesi

LOK stratēģija 2030 ietver arī vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana visiem olimpiskajā kustībā, neskatoties uz vecumu, dzimumu, ienākumiem vai jebko citu. Ciešāka partnerība LOK ar Latvijas Paralimpisko komiteju, kā arī ciešāka sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju. Visu sporta veidu federāciju, tautas sporta organizāciju, pašvaldību un uzņēmēju iesaisti kopīgo mērķu sasniegšanai. Tāpat stratēģija paredz vienotas un mūsdienīgas LOK pārvaldes izveidi, tajā integrējot Latvijas Olimpisko vienību un Olimpiešu sociālo fondu, ieviešot LOK sistēmā vienotu zīmolu, nodrošinot efektīvu un vienkāršu lēmumu pieņemšanas procesu un optimizējot administratīvo resursu ekonomiju.