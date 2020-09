VIDEO: Kučerovs deviņas sekundes pirms pamatlaika beigām nodrošina "Lightning" otro uzvaru

"Lightning" pārspēja Ņujorkas "Islanders" ar 2:1 (1:1, 0:0, 1:0), sērijā līdz četrām uzvarām izvirzoties vadībā ar 2-0.

Kučerovs saņēma Raiena Makdonaha piespēli no kreisā borta un bez ripas apturēšanas no labā iemetiena apļa raidīja to garām "Islanders" vārtsargam Semjonam Varlamovam.

"Es tikai nedaudz paspēju uzmest acis Kučerovam, kad dabūju ripu," sacīja Makdonahs. "Es zināju, ka man tā tur ir jānogādā ātri, un viņš paveica pārējo."

"Mums jābūt disciplinētākiem un jāturpina atrast veidus, kā uzvarēt," piebilda hokejists.

Mets Mārtins Ņujorkas kluba labā bija atklājis rezultātu, kad spēlētas bija tikai 84 sekundes, bet Viktors Hedmans 85 sekundes pirms pirmās trešdaļas beigām panāca neizšķirtu.

"Lightning" otrajā trešdaļā palika ar deviņiem uzbrucējiem pēc Breidena Pointa savainojuma, taču sagaidīja Kučerova sestos vārtus šā gada izslēgšanas spēlēs un septītos uzvaras vārtus Stenlija kausa izcīņā karjerā.

"Viņš ideāli piespēlēja," sacīja Kučerovs. "Viss, kas man bija jāizdara, bija jāiemet. Tie bija ļoti nozīmīgi vārti sērijā. Mums ar deviņiem puišiem noteikti. Bija jāgaida savas iespējas."

"Lightning" komandai, kura 2004.gadā vienīgo reizi komandas vēsturē uzvarēja Stenlija kausa izcīņā, šī bija sestā uzvara pēc kārtas, bet Hedmanam ceturtā spēle pēc kārtas ar vārtu guvumu.

"Mēs demonstrējām lielu izturību," sacīja Hedmans. "Tas bija liels atvieglojums, redzot, ka Kučerovs iemet."

Tampabejas mazākuma brigāde apturēja četrus Ņujorkas kluba mēģinājumus gūt vārtus vairākumā, un "Islanders" ir realizējusi tikai vienu no deviņām vairākuma iespējām sērijā.

Tampabejas vienības vārtsargs Andrejs Vasiļevskis atvairīja 27 metienus.

Sērijas nākamā spēle notiks piektdien.

Rietumu konferences finālā duelī starp Dalasas "Stars" un Vegasas "Golden Knights" ir neizšķirts 1-1.

Toronto un Edmontonā vispirms notika 24 komandu izslēgšanas turnīrs, cīņu par Stenlija kausu turpinot 16 vienībām. Vispirms komandas "play-off" kvalifikācijas kārtā aizvadīja sērijas līdz trim uzvarām, bet pēc tam pārgāja uz tradicionālo sēriju formātu līdz četrām uzvarām.