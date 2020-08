Rīgas "Dinamo" pārbaudes spēļu sēriju Somijā noslēdz ar "sauso" uzvaru; spēle bez ripas ir ļoti svarīga

"Uzskatu, ka izdarījām ļoti daudz darba, neskatoties uz to, ka strādājam nepilnā sastāvā. Vakardienas spēle pret "Jokerit" parādīja tās nianses, kur mums vēl jāpieliek. Un tas nav ne tehnikā, ne taktikā, bet tas vienkārši bija galvās. To, ko mēs gribējām izlabot no vakardienas spēles, čaļi izdarīja jau pirmajā minūtē. Šodien arī aizvadījām pirmo spēli 80% optimālā sastāvā," klubs citē Skudras teikto.

"Dinamo" stūrmanis uzsver, ka spēlētāji saprot, cik viņi efektīvi var spēlēt uzbrukumā.

"Jāsaprot, ka ļoti svarīga ir spēle bez ripas, lai mēs varētu ievadīt šos uzbrukumus. Mums vēl ir trīs treniņa dienas. Mēģināsim optimizēt sastāvu un sagatavoties pēc iespējas labāk, lai sezonu sāktu ar uzvaru," pauž Skudra.

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) vienība Rīgas "Dinamo" piektdien ar uzvaru noslēdza pārbaudes spēļu sēriju Somijā.

Rīdzinieki ar rezultātu 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) pārspēja Somijas otrās līgas pagājušās sezonas devīto spēcīgāko vienību Vantā "Kiekko-Vantaa".

Jau mača 57.sekundē "Dinamo" vadībā izvirzīja Konstantīns Komareks, kuram asistēja Deniss Paršins un Ondržejs Vitāseks. Pirmā perioda turpinājumā "dinamieši" izturēja vairākus mazākumus un nosargāja vadību.

Pārsvaru viesi dubultoja trešā perioda sestajā minūtē, kad pēc Denisa Fjodorova un Renāra Krastenberga piespēlēm izcēlās Patriks Zabusovs. Nepilnas četras minūtes vēlāk, asistējot Mikam Indrašim, 3:0 panāca Lauris Dārziņš.

Jau ziņots, ka pirmdien "Dinamo" ar 4:5 pēcspēles metienu sērijā zaudēja pagājušās sezonas Somijas pēc spēka otrās līgas spēcīgākajai komandai Imatras "Kettera", bet otrdien ar 3:4 pagarinājumā piekāpās šī paša turnīra trešajam spēcīgākajam klubam Joensū "Kiekko-Pojat". Trešdiena rīdziniekiem bija brīva, bet ceturtdien viņi ar pastiprinātu sastāvu cieta neveiksmi 1:4 pret Jāņa Kalniņa pārstāvēto KHL komandu Helsinku "Jokerit".

Rīgas komandas galvenais treneris Pēteris Skudra ar saviem palīgiem uz šīm spēlēm līdz bija paņēmuši: vārtsargus - Reini Liepiņu, Bruno Brūveri, kā arī Staņislavu Gaļimovu un Iļju Proskurjakovu, kuri pievienojās komandai uz spēli pret "Jokerit"; aizsargus - Metjū Majoni, Morganu Elisu, Kristapu Sotnieku, Kristapu Zīli, Ondržeju Vitāseku, Robertu Mamčicu, Ernestu Ošenieku, Eduardu Hugo Jansonu un Jāni Jaku; uzbrucējus - Lauri Dārziņu, Miku Indraši, Miķeli Rēdlihu, Zeku Mičelu, Konstantīnu Komareku, Gintu Meiju, Mārtiņu Dzierkalu, Emīlu Ģēģeri, Danielu Bērziņu, Renāru Krastenbergu, Denisu Fjodorovu, Patriku Zabusovu, Kasparu Ziemiņu, Daņilu Larionovu, kā arī Denisu Paršinu, Pāvelu Černovu, Metu Vaitu un Džeisī Liponu, kuri pievienojās komandai uz spēli pret "Jokerit".

Par "Dinamo" galveno treneri jūlijā tika iecelts latviešu speciālists Pēteris Skudra, bet viņam asistēs Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) komandas "Rīga" pagājušās sezonas galvenais treneris Raimonds Vilkoits un viņa asistents Aleksandrs Ņiživijs.

"Dinamo" aizvadītajā sezonā ieņēma priekšpēdējo vietu Rietumu konferencē un visā līgā, sesto gadu pēc kārtas nekvalificējoties Gagarina kausa izcīņai.

KHL jaunās sezonas sākums plānots 2.septembrī. Pirmo spēli jaunajā sezonā "Dinamo" aizvadīs 3.septembrī ar spēli pret Nursultanas "Baris", ievadot četru mājas maču sēriju.