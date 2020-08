VIDEO: "Celtics" turpina vareni; "Jazz" revanšējas "Nuggets"

Bostonas "Celtics" sagādāja otro zaudējumu traumu nomocītajai Filadelfijas "76ers" ar 128:101 (27:33, 38:24, 33:18, 30:26) un sērijā panāca 2-0 pārsvaru.

Savukārt Bostonas vienībā potītes savainojumu guvušā Gordona Heivorda, kuram jāizlaiž vairākas nedēļas, vietā atradās citi līderi.

Džeisons Tatums Bostonai guva 33 punktus, Kemba Volkers pievienoja 22 punktus, bet Džeilenam Braunam 20 punkti "Celtics" komandas panākumā.

Džoels Embīds ar 34 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām bija rezultatīvākais "76ers" rindās.

Rietumu konferences spēlē Donovans Mičels, kuram pirmajā spēlē uzvarai nepietika ar mačā gūtiem 57 punktiem, guva 30 punktus un izdalīja partneriem astoņas rezultatīvas piespēles Jūtas "Jazz" uzvarā ar 124:105 (27:25, 34:23, 43:29, 20:28) pār Denveras "Nuggets".

Sērijā rezultāts tagad ir 1-1.

"Jazz" pārsvaru ieguva otrajā ceturtdaļā pēc 9:2 izrāviena, pēc puslaika esot vadībā ar 61:48.

Franču centrs Rūdijs Gobērs pabeidza puslaiku ar bumbas triecienu grozā no augšas, bet, kad ceturtajā ceturtdaļā ko spēlēt bija atlikušas piecas minūtes, Denveras vienības treneris Maiks Melons sāka lūkoties sērijas trešās spēles virzienā, nomainot pamatsastāva basketbolistus Nikolu Jokiču un Džamalu Mureju.

Mičels bija precīzs desmit no 14 metienos no spēles, ieskaitot sešus no septiņiem trīspunktu raidījumiem.

Džordans Klārksons pievienoja 26 punktus, laukumā dodoties no rezervistu soliņa, bet "Nuggets" nelīdzēja arī Jokiča un Maikla Portera gūtie 28 punkti katram. Jokičs tika pie "double-double", iekrādams arī 11 atlēcošās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles.

"Šī bija tikai viena spēle," teica Mičels pēc mača. "Mēs izdarījām savu darbu. Mums tas jāpaveic vēl trīsreiz."

Jau ziņots, ka ar otro numuru Rietumu konferencē izsētā Losandželosas "Clippers" piekāpās Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētajai Dalasas "Mavericks" ar 114:127 (25:29, 31:32, 29:37, 29:29).

Sērijā rezultāts ir 1-1.

Labās kājas ceļgala sāpju dēļ Porziņģis bija iekļauts savainoto spēlētāju sarakstā, taču devās laukumā, 36 minūtēs un 11 sekundēs realizējot četrus no deviņiem divpunktu metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un sešus no astoņiem soda metieniem.

Viņa kontā arī septiņas atlēkušās bumbas, viens bloķēts metiens, divas kļūdas un četras piezīmes, kā arī +/- rādītājs +1.

"Mavericks" komandā vēl viens "play-off" debitants Luka Dončičs izcēlās ar 28 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm, 17 punkti bija Tima Hārdeveja juniora kontā, 16 punkti Trejam Burkam, 15 punkti un mačā labākais +/- rādītājs +30 Setam Karijam, bet tikai vienas atlēkušās bumbas līdz "double-double" pietrūka Bobanam Marjanovičam, kurš guva 13 punktus.

Pretiniekiem ar 35 punktiem un desmit izcīnītām bumbām zem groziem izcēlās Kavai Lenards, bet 23 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles bija Lū Viljamsam.

Nākamais sērijas mačs norisināsies piektdien.

Trešdienas agrajā spēlē Rodiona Kuruca pārstāvētā Bruklinas "Nets" ar 99:104 (33:29, 20:21, 27:24, 19:30) zaudēja pašreizējai čempionei Toronto "Raptors".

Austrumu konferences ceturtdaļfināla sērijā līdz četrām uzvarām "Nets" ir iedzinējos ar 0-2.

Kurucs netika iekļauts starta pieciniekā. Viņš nospēlēja 15 minūtes un 41 sekundi, šajā laikā realizējot savu vienīgo divpunktu metienu, bet aizmetot garām trīs tālmetienus.

Viņš arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, bloķēja vienu metienu, pieļāva vienu kļūdu un divas reizes pārkāpa noteikumus. "Nets" ar Kurucu laukumā ielaida par 18 punktiem vairāk nekā iemeta, kas bija sliktākais rādītājs komandā.

Sērijas nākamā spēle norisināsies piektdien.

NBA vienības pirms izslēgšanas spēlēm aizvadīja astoņus mačus, lai noskaidrotu galīgo vietu sadalījumu pirms izslēgšanas spēļu sākuma. "Nets" Austrumu konferencē ieņēma septīto pozīciju, bet "Raptors" bija otrā.