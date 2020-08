Covid-19 dēļ atceļ Ķekavas velobrauciena Sporta distanci

Kā norādīts pašvaldības mājaslapā, pārējās distancēs sacensības notiks bez izmaiņām un plānotajos laikos.

Par samaksāto dalības maksu Sporta distancē pašvaldība aicina sazināties, rakstot uz e-pastu "velobrauciens@kekava.lv" vai zvanot pa tālruni 28 233 695.

Ķekavas velobrauciena dalībniekiem atkarībā no vecuma un sportiskās sagatavotības 8.augustā ir iespēja piedalīties kādā no trim disciplīnām.

Ikviens aktīvā dzīvesveida piekritējs aicināts piedalīties vispopulārākajā no distancēm- 45 kilometru (km) garajā putnu fabrikas "Ķekava" tautas distancē "Stiprie stilbiņi", līdzīgi kā sporta distancē, mērojot ceļu no Ķekavas uz Daugmali un Baldoni, finišējot Ķekavā. Ātrākie trīs dalībnieki sieviešu un vīriešu grupā saņems velobrauciena atbalstītāju sarūpētās dāvanas.

Savukārt aktīvā brīvā laika pavadīšanas cienītājiem, jo īpaši sportiskajām ģimenēm, tiks piedāvāta īpašā "Ķekavas avots" ģimenes distance", kurā ikviens aktīvā dzīvesveida piekritējs varēs izbaudīt velo piedzīvojumu septiņu km garumā pa Ķekavu, piedalīties loterijā un saņemt balvas.

Tāpat kā pērn arī šogad Ķekavas velobraucienā būs padomāts arī par pašiem mazākajiem, kas varēs startēt "Herkuless bērnu distancē" un saņemt balvas.

Paralēli riteņbraukšanas sacensībām visas dienas garumā bez maksas notiks dažādas aktivitātes gan pieaugušajiem, gan mazajiem apmeklētājiem.

Ķekavas velobrauciens notiks 8.augustā no plkst.9 līdz 17.

