Merzļikins izglābj "Blue Jackets" no droša zaudējuma un "play-off" debitē ar uzvaru

"Blue Jackets" pieveica Toronto "Maple Leafs" pagarinājumā ar 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0). Sērijā līdz trim uzvarām rezultāts ir 2-1 Kolumbusas hokejistu labā.

Merzļikins savā pirmajā "play-off" spēlē aiz okeāna devās laukumā pēc mačā spēlētām 28 minūtēm un 48 sekundēm un, laukumā pavadot nepilnas 50 minūtes, atvairīja visu 21 pretinieku metienu.

Merzļikina konkurents Kolumbusas vienības vārtos Jonass Korpisalo, kurš uzsāka šo spēli, atvairīja 12 no 15 pretinieku metieniem, tverot 80,0% raidījumu. Tikmēr otrā laukuma pusē Frederiks Andersens ķēra 39 no 43 "zilo žakešu" metieniem.

Kolumbusas vienība pirmos vārtus zaudēja vairākumā pirmā perioda 19.minūtē, kad Kodi Sesi no zilās līnijas mestā ripa rikošetēja no Seta Džonsa, Korpisalo nepaspējot to tvert.

Otrā puslaika vidū minūtes un 40 sekunžu laikā Kolumbusa tika pie triju vārtu deficīta., pēc kā Korpisalo nomainīja Merzļikins.

Vispirms vairākumā no vārtu priekšas 2:0 panāca Viljamss Nīlanders, bet mača 29.minūtē pēc Nikolasa Robertsona metiena pretuzbrukumā ripa izšmauca starp Korpisalo vārtsargiem - 3:0.

Pēc vārtsargu maiņas ripas bira tikai Andersena vārtos, vienu vārtu deficītu atspēlējot jau 12.minūtē, kad Pjērs Liks Dibuā pārcēla ripu pāri vārtsarga kājsargam tuvējā stūrī.

Trešā perioda astotajā minūtē par neveiksmīgo rikošetu, gūstot vārtus, revanšējās Džonss, bet neizšķirtu un pagarinājumu Kolumbusai perioda vidū ar saviem otrajiem vārtiem spēlē panāca Dibuā - 3:3.

Pagarinājumā mača pirmās zvaigznes statusu nodrošināja Dibuā, ātrajā pretuzbrukumā pēc Aleksandra Teksjē piespēles izslidojot pret Andersenu un raidot ripu viņam starp kājām.

"Tāds ir mans darbs," par iesaistīšanos spēlē tās vidū pēcspēles preses konferencē teica Merzļikins. "Tas ir smags. Gatavam jābūt katru dienu, pat tad, ja nespēlē. Pat ja nespēlē, mačiem jāgatavojas tāpat."

"Šī ir cīņa par vietu Stenlija kausa izcīņā. Tāpēc tas varbūt ir vēl grūtāk, klāt nāk nedaudz lielāka nervozitāte," piebilst Latvijas vārtsargs. "Man vienkārši jābūt gatavam. Mēģināju neradīt sev nekādu papildu spriedzi, centos doties laukumā ar skaidru galvu un darīt savu darbu."

Nākamā spēle sērijā, kura var kļūt par beidzamo, jau piektdien.

Tāpat piektdien ceturtā spēle pret Monreālas "Canadiens" plānota Teodoram Bļugeram un Pitsburgas "Penguins". Sērijā šobrīd rezultāts ir 2-1 Kanādas vienības labā.

Austrumu konferencē par izsētajām vietām vienā riņķī cīnās "Bruins", "Lightning", "Capitals" un "Flyers", bet kvalifikācijas turnīrā ar astoņām komandām tiekas šādi pāri: "Penguins" pret "Canadiens", "Hurricanes" pret "Rangers", "Islanders" pret "Panthers" un "Blue Jackets" pret "Maple Leafs".

Rietumu konferencē par izsētajām vietām vienā riņķī cīnās"Blues", "Golden Knights", "Avalanche" un "Stars", bet kvalifikācijas turnīru ar astoņām komandām tiekas šādi pāri: "Oilers" pret "Blackhawks", "Predators" pret "Coyotes", "Canucks" pret "Wild" un "Flames" pret "Jets".

Toronto un Edmontonā notiek 24 komandu izslēgšanas turnīrs. Tas paredz "play-off" kvalifikācijas kārtā aizvadīt sērijas līdz trim uzvarām, pēc tam pārejot uz tradicionālo sēriju formātu līdz četrām uzvarām.